Résultat municipale 2026 à Montils (17800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montils a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montils, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montils [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Victor Alain NGUEWOUA
Victor Alain NGUEWOUA (13 élus) CONTINUONS D'AVANCER ENSEMBLE 		335 62,73%
  • Victor Alain NGUEWOUA
  • Maryse PAYET
  • Philippe ROUET
  • Aurélie SIMONNET
  • Thierry DEMOULIN
  • Stephanie LAMBESEUR-GAILLARD
  • Vincent NEAU
  • Marine RICHE
  • Laurent RULLIER
  • Audrey RODHES
  • Olivier GRENON
  • Karine SEGUIN
  • Bruno DELAVAL
Pascal PELLERIN
Pascal PELLERIN (2 élus) MONTILS VIVRE ENSEMBLE 		199 37,27%
  • Pascal PELLERIN
  • Sylvie SOUDAIS
Participation au scrutin Montils
Taux de participation 76,50%
Taux d'abstention 23,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 547

Source : ministère de l’Intérieur

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