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19:16 - Montils : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Montils, les élections s'achèvent. Dotée de 457 logements pour 871 habitants, la densité de la ville est de 37 habitants par km². Ses 63 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 16,88% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,87% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,07% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 38,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 111,32 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Ainsi, Montils incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN perce-t-il à Montils ? Le Rassemblement national était absent lors de la dernière municipale à Montils en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,63% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,60% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,99% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 48,51% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 33,06% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 41,11% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 46,78% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Montils : le point sur l'abstention L'abstention à Montils constituera une variable majeure pour cette municipale. Il y a six ans, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 46,76 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 53,24 %) alors que la pandémie du coronavirus se propageait dans la population. Les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 18,82 % dans la ville (81,18 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 41,23 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 27,42 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,54 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Il y a deux ans, Montils s'était tournée vers la droite Les législatives à Montils de juin 2024, plaçaient Pascal Markowsky (Rassemblement National) en tête avec 41,11% au premier tour, devant Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) avec 26,12%. Au second tour, c'est en revanche Raphaël Gerard (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 53,22% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Montils avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,06%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,88% des suffrages. La situation politique de Montils a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Montils apparaît comme une ville difficile à classer politiquement Lors des législatives de 2022, les votants de Montils soutenaient en priorité Danièle Desselles (Nupes) avec 29,94% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Raphaël Gerard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,49% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Montils votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (27,63%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,05%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,60% pour Marine Le Pen, contre 48,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Montils dessine donc une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les premières municipales à Montils depuis la réforme fiscale Du côté de la fiscalité de Montils, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 833 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 592 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 40,00 % en 2024 (contre près de 17,30 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 16 050 € en 2024. Une somme loin des quelque 113 500 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,16 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 à Montils : un scrutin sans liste particulier Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Montils ? Rappelons que les votants avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures individuelles. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Laurent Rullier a obtenu la première place avec 96,39% des suffrages. En deuxième position, Joël Maye a obtenu 319 suffrages en sa faveur (95,79%). La différence entre les deux premiers candidats s'est révélée particulièrement infime. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Montils, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. Il faut cependant noter que le mode de vote individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.