Résultat de l'élection municipale 2026 à Montivilliers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montivilliers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montivilliers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montivilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Montivilliers
13:09 - La liste étiquetée Union de la gauche grande gagnante de l'élection municipale à Montivilliers
Les résultats des précédentes municipales à Montivilliers ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jérôme Dubost (Union de la gauche) a fait la course en tête en rassemblant 3 252 voix (62,71%). Sur la seconde marche, Daniel Fidelin (Divers droite) a recueilli 1 933 suffrages en sa faveur (37,28%). Ce triomphe au premier tour du candidat Union de la gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Montivilliers, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large représentera un challenge titanesque pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Montivilliers
Les 14 bureaux de vote de la ville de Montivilliers sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les habitants. Les municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, le deuxième tour avait été reporté à cause du premier confinement. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Montivilliers est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montivilliers
|Tête de listeListe
|
Jérôme Dubost
Liste d'union à gauche
Pour Montivilliers
|
|
Benoit Naous
Liste d'union à droite
ENSEMBLE, FAISONS GRANDIR MONTIVILLIERS
|
|
Gilles Lebreton
Liste d'union à l'extrême-droite
Montivilliers c'est vous!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Dubost (27 élus) Avec vous pour montivilliers
|3 252
|62,71%
|
|Daniel Fidelin (6 élus) Energies renouvelees
|1 933
|37,28%
|
|Participation au scrutin
|Montivilliers
|Taux de participation
|43,86%
|Taux d'abstention
|56,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 309
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fidelin (25 élus) Montivilliers, le renouveau
|3 328
|46,61%
|
|Jérôme Dubost (7 élus) Agir ensemble pour montivilliers
|3 095
|43,35%
|
|Gilles Lebreton (1 élu) Montivilliers bleu marine
|716
|10,02%
|
|Participation au scrutin
|Montivilliers
|Taux de participation
|59,30%
|Taux d'abstention
|40,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Nombre de votants
|7 251
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Fidelin Montivilliers, le renouveau
|2 565
|37,69%
|Jérôme Dubost Agir ensemble pour montivilliers
|1 967
|28,90%
|Daniel Petit Rassemblement de la gauche democratique,ecologiste et citoyenne
|1 277
|18,76%
|Gilles Lebreton Montivilliers bleu marine
|995
|14,62%
|Participation au scrutin
|Montivilliers
|Taux de participation
|56,98%
|Taux d'abstention
|43,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Nombre de votants
|6 967
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