Résultat de l'élection municipale 2026 à Montivilliers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montivilliers

Tête de listeListe
Jérôme Dubost
Jérôme Dubost Liste d'union à gauche
Pour Montivilliers
  • Jérôme Dubost
  • Agnès Sibille
  • Nicolas Sajous
  • Virginie Vandaele
  • Aurélien Lecacheur
  • Cindy Lefrançois
  • Eric Le Fevre
  • Pascale Galais
  • Nordine Hassini
  • Caroline Sampic
  • Sylvain Cornette
  • Edith Leroux
  • Cédric Deschamps-Houlbreque
  • Solène Petitjean
  • Nicolas Bertin
  • Véronique Blondel
  • Philippe Querne
  • Isabelle Crevel
  • Yannick Le Coq
  • Isabelle Notheaux
  • Patrick Denise
  • Léa Dieppois
  • Thierry Goument
  • Marie-José Benard
  • Jean-Pierre Vogel
  • Hakima Bedjaoui
  • Jean Metayer
  • Céline Van Peteghem
  • Yves Loumon
  • Christel Boubert
  • Romain Delamare
  • Jennifer Bouder
  • François Leroux
  • Fabienne Malandain
  • Jérôme Hauchecorne
Benoit Naous
Benoit Naous Liste d'union à droite
ENSEMBLE, FAISONS GRANDIR MONTIVILLIERS
  • Benoit Naous
  • Valerie Aube
  • Alexandre Mora
  • Marie-Paule Deshayes
  • Bruno Jehl
  • Vanessa Grancher
  • Patrick Rubin
  • Juliette Lozach
  • David Filin
  • Corinne Herubel
  • Damien Chereault
  • Delphine Heurtaux
  • Giovanni Masquerel
  • Joelle Le Gonidec
  • Frederic Patrois
  • Celine Soude
  • Arnaud Marchand
  • Corinne Chouquet
  • Didier Bodenant
  • Veronique Hovart
  • Gerard Delahays
  • Patricia Duval
  • Emmanuel Renault
  • Virginie Le Bas
  • Stephane Barthelemy
  • Myriam Haubert
  • Emmanuel Delineau
  • Annie Gerout
  • Gilbert Fournier
  • Manon Pingeon
  • Bastien Ponce
  • Nicole Hebert
  • Anthony Fontaine
  • Karine Cantais
  • Ludovic Deshayes
Gilles Lebreton
Gilles Lebreton Liste d'union à l'extrême-droite
Montivilliers c'est vous!
  • Gilles Lebreton
  • Aurélia Jopek
  • Théo Lambert
  • Agnès Montrichard
  • Maxime Leclerre
  • Lauriane Masse
  • Arnaud Leclerre
  • Isabelle Hérouard
  • Nolane Vasseur
  • Camille Fautras
  • Nicolas Frénéhard
  • Delphine Hue Leclerre
  • Jean-Luc Gonfroy
  • Laurence Hello
  • Marc Alain
  • Marie-Claire Cornette
  • Didier Toutain
  • Amandine Timon
  • Laurent Sposito
  • Virginie Lemonnier
  • Didier Dragon
  • Nicole Langlois
  • Thibaut Douche
  • Karine Solans
  • Benoît Colcy
  • Yvonne Marin
  • Marc Le Bon
  • Typhanie Devy
  • Jean Duthieuw
  • Sylvie Mender
  • Jérôme Leroy
  • Pascale Legoux Alain
  • Philippe Blanchard
  • Katy Jeanne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Dubost
Jérôme Dubost (27 élus) Avec vous pour montivilliers 		3 252 62,71%
  • Jérôme Dubost
  • Fabienne Malandain
  • Damien Guillard
  • Christel Boubert
  • Aurélien Lecacheur
  • Virginie Vandaele
  • Sylvain Cornette
  • Agnès Sibille
  • Jean-Luc Hebert
  • Isabelle Crevel
  • Gilles Belliere
  • Isabelle Notheaux
  • Yannick Le Coq
  • Aliki Perendoukou
  • Nicolas Sajous
  • Pascale Galais
  • Eric Le Fevre
  • Edith Leroux
  • Nicolas Bertin
  • Sandrine Veerayen
  • Patrick Denise
  • Véronique Blondel
  • Cédric Deschamps-Houlbreque
  • Catherine Omont
  • Thierry Goument
  • Aline Marechal
  • Jean-Pierre Laurent
Daniel Fidelin
Daniel Fidelin (6 élus) Energies renouvelees 		1 933 37,28%
  • Daniel Fidelin
  • Corinne Chouquet
  • Gilbert Fournier
  • Agnès Merlin
  • Arnaud Leclerre
  • Virginie Lambert
Participation au scrutin Montivilliers
Taux de participation 43,86%
Taux d'abstention 56,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 309

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fidelin
Daniel Fidelin (25 élus) Montivilliers, le renouveau 		3 328 46,61%
  • Daniel Fidelin
  • Valérie Paillart
  • Laurent Gille
  • Nicole Langlois
  • Dominique Thinnes
  • Virginie Lambert
  • Olivier Lardans
  • Corinne Levillain
  • Jean-Luc Gonfroy
  • Marie-Paule Deshayes
  • Emmanuel Delineau
  • Patricia Duval
  • Pascal Lefebvre
  • Estelle Montier
  • Gilbert Fournier
  • Valérie Ledoux
  • Jean-Pierre Quemion
  • Stéphanie Onfroy
  • Alexandre Mora
  • Marie-Christine Basset
  • Frédéric Patrois
  • Sophie Capelle
  • Gérard Delahays
  • Karine Louiset
  • Philippe Kwiatkowski
Jérôme Dubost
Jérôme Dubost (7 élus) Agir ensemble pour montivilliers 		3 095 43,35%
  • Jérôme Dubost
  • Martine Lesauvage
  • Pascal Dumesnil
  • Nada Afiouni
  • Aurélien Lecacheur
  • Fabienne Malandain
  • Nordine Hassini
Gilles Lebreton
Gilles Lebreton (1 élu) Montivilliers bleu marine 		716 10,02%
  • Gilles Lebreton
Participation au scrutin Montivilliers
Taux de participation 59,30%
Taux d'abstention 40,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 7 251

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Fidelin
Daniel Fidelin Montivilliers, le renouveau 		2 565 37,69%
Jérôme Dubost
Jérôme Dubost Agir ensemble pour montivilliers 		1 967 28,90%
Daniel Petit
Daniel Petit Rassemblement de la gauche democratique,ecologiste et citoyenne 		1 277 18,76%
Gilles Lebreton
Gilles Lebreton Montivilliers bleu marine 		995 14,62%
Participation au scrutin Montivilliers
Taux de participation 56,98%
Taux d'abstention 43,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 6 967

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