Résultat municipale 2026 à Montlebon (25500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montlebon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montlebon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlebon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ANDRE
Christophe ANDRE (15 élus) Dynamisons Montlebon 		605 53,30%
  • Christophe ANDRE
  • Marylène ROGNON
  • Jean-Michel FAIVRE
  • Annie REUILLE
  • Gilles MESNIER-PIERROUTTET
  • Sandy BOUJON
  • Romain MOYSE
  • Sophie DI GIORGIO
  • Patrice BOBILLIER-CHAUMON
  • Anne-Laure DUQUET
  • Stéphane KOLLY
  • Fanny HAUBRY
  • Baptiste MONNEY
  • Marie-Alice MAMET
  • Julien POURCHET
Kevin FADIN
Kevin FADIN (4 élus) Vivre ici 		530 46,70%
  • Kevin FADIN
  • Carla LAMBERT
  • Didier REUILLE
  • Laetitia GRAFF
Participation au scrutin Montlebon
Taux de participation 64,61%
Taux d'abstention 35,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 152

Source : ministère de l’Intérieur

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