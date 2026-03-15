Résultat municipale 2026 à Montlebon (25500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Montlebon - Tour 1
- Election municipale 2026 à Montlebon [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Montlebon
- Montlebon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montlebon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montlebon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlebon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe ANDRE (15 élus) Dynamisons Montlebon
|605
|53,30%
|
|Kevin FADIN (4 élus) Vivre ici
|530
|46,70%
|
|Participation au scrutin
|Montlebon
|Taux de participation
|64,61%
|Taux d'abstention
|35,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 152
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Montlebon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Montlebon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montlebon
19:17 - Analyse démographique des élections municipales à Montlebon
Dans les rues de Montlebon, les élections s'achèvent. Dotée de 1 072 logements pour 2 227 habitants, la densité de la ville est de 82 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 111 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 241 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 32,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 57 312 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Pour finir, Montlebon incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.
17:57 - Quelle place du RN à Montlebon aux municipales ?
Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Montlebon en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,43% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,05% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 11,63% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Montlebon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,24% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,65% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,80% lors du vote final.
16:58 - Les électeurs de Montlebon peu mobilisés lors des scrutins
Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Montlebon sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 36,05 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte. C'étaient 597 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir un grand nombre de votants. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 78,11 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 47,32 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 70,66 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 53,89 % des électeurs (soit environ 925 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.
15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à Montlebon ?
Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Montlebon avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,24%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 19,38% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Montlebon portaient leur choix sur Annie Genevard (Les Républicains) avec 42,88% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Annie Genevard culminant à 71,20% des voix dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Montlebon demeurait à l'époque une zone pivot.
14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Montlebon ?
Globalement, le paysage électoral fait de Montlebon un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montlebon tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 19,43%. Lors de la finale de l'élection à Montlebon, les électeurs accordaient 64,95% pour Emmanuel Macron, contre 35,05% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Montlebon plébiscitaient Annie Genevard (LR) avec 49,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,22% des suffrages.
12:58 - Les impôts sont en hausse à Montlebon avant le scrutin
Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Montlebon entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,95 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 25 400 euros environ, en net recul par rapport aux 352 600 euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montlebon est passé à un peu plus de 35,55 % en 2024 (contre 16,43 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Montlebon a atteint 790 € en 2024, alors que ce montant se situait à 666 € quatre ans auparavant.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Montlebon ?
En 2020, qui avait remporté les municipales à Montlebon ? Unique liste en présence, la liste menée par Catherine Rognon a naturellement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Montlebon, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections sera de savoir si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette domination. La liste des candidats apporte certainement d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Les municipales à Montlebon, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Montlebon. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Montlebon. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections municipales à Montlebon dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
- Montlebon (25500)
- Ecole primaire à Montlebon
- Maternités à Montlebon
- Crèches et garderies à Montlebon
- Salaires à Montlebon
- Impôts à Montlebon
- Dette et budget de Montlebon
- Climat et historique météo de Montlebon
- Accidents à Montlebon
- Délinquance à Montlebon
- Inondations à Montlebon
- Nombre de médecins à Montlebon
- Pollution à Montlebon
- Entreprises à Montlebon
- Prix immobilier à Montlebon