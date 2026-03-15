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19:17 - Analyse démographique des élections municipales à Montlebon Dans les rues de Montlebon, les élections s'achèvent. Dotée de 1 072 logements pour 2 227 habitants, la densité de la ville est de 82 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 111 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 241 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 32,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 57 312 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Pour finir, Montlebon incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quelle place du RN à Montlebon aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Montlebon en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,43% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,05% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 11,63% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Montlebon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,24% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,65% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,80% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Montlebon peu mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Montlebon sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 36,05 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte. C'étaient 597 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir un grand nombre de votants. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 78,11 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 47,32 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 70,66 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 53,89 % des électeurs (soit environ 925 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à Montlebon ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Montlebon avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,24%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 19,38% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Montlebon portaient leur choix sur Annie Genevard (Les Républicains) avec 42,88% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Annie Genevard culminant à 71,20% des voix dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc confirmé que Montlebon demeurait à l'époque une zone pivot.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Montlebon ? Globalement, le paysage électoral fait de Montlebon un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montlebon tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 19,43%. Lors de la finale de l'élection à Montlebon, les électeurs accordaient 64,95% pour Emmanuel Macron, contre 35,05% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Montlebon plébiscitaient Annie Genevard (LR) avec 49,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,22% des suffrages.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Montlebon avant le scrutin Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Montlebon entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,95 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 25 400 euros environ, en net recul par rapport aux 352 600 euros enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montlebon est passé à un peu plus de 35,55 % en 2024 (contre 16,43 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Montlebon a atteint 790 € en 2024, alors que ce montant se situait à 666 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Montlebon ? En 2020, qui avait remporté les municipales à Montlebon ? Unique liste en présence, la liste menée par Catherine Rognon a naturellement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Montlebon, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections sera de savoir si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette domination. La liste des candidats apporte certainement d'ores et déjà une première réponse.