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19:21 - Montlhéry : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des élections municipales, Montlhéry regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 238 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 759 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 1 183 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 15,77%, Montlhéry se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 33,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1092,25 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Montlhéry, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Montlhéry Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Montlhéry en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,79% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 41,68% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 19,26% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Montlhéry comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,40% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,49% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 42,22% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,71 % de participation Le nombre de bulletins dans les urnes de Montlhéry constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette élection municipale 2026. Les archives de 2020 indiquent que 2 130 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 44,71 %, une proportion assez classique alors qu'en raison du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 4 003 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,60 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 46,87 % au premier tour en 2022 à 68,83 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 52,58 % (51,49 % dans le pays). Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Montlhéry comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Comment a voté Montlhéry l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Montlhéry a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,40%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Montlhéry portaient leur choix sur Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 38,49% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 57,78%.

14:57 - À Montlhéry, l'élection en 2022 fut d'abord en faveur de le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Montlhéry accordaient leurs suffrages à Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 30,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,73% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montlhéry quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 29,81% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,32% pour Emmanuel Macron, contre 41,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Montlhéry : les impôts s'invitent dans la campagne Avec la montée des prélèvements locaux à Montlhéry, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 18,95 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 231 200 euros environ. Un produit qui est loin des 2 754 430 € enregistrés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Montlhéry atteint désormais 37,20 % en 2024 (contre 14,83 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montlhéry a représenté environ 1 087 euros en 2024 contre 937 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat de l'élection de 2020 à Montlhéry Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Montlhéry peut se révéler instructif. Au soir du premier tour, Claude Pons (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 828 voix (40,60%). En deuxième position, Thierry Sutter (Divers droite) a capté 36,43% des voix. Avec un écart aussi maigre, la clôture du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Claude Pons l'a finalement emporté avec 1 196 bulletins (52,15%), face à Thierry Sutter rassemblant 47,84% des électeurs inscrits. L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats se retrouvant avec un écart infime. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti des votes des électeurs des listes de droite éjectées au premier tour, sécurisant 368 voix supplémentaires entre les deux tours.