Résultat municipale 2026 à Montlhéry (91310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montlhéry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montlhéry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlhéry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BERTIN
Jérôme BERTIN (23 élus) Cap Montlhéry notre ville 		1 751 57,47%
  • Jérôme BERTIN
  • Christina NOEL
  • Romuald RICHARD
  • Emilie ZANATO
  • Karim KAROUI
  • Céline KIEFFER
  • Christophe GODON
  • Jessica CHUINARD
  • Didier MARGRAITTE
  • Geneviève EYROLLE ROCA
  • Hugo SOUESME
  • Anne-Emmanuelle NETTERSHEIM
  • Frederic RIGOULAY
  • Christelle LE DENN
  • Eric VERGNE
  • Reine ROBINET
  • Florian MORINEAU
  • Cyrielle SELVEZ
  • Denis VILLERMET
  • Ingrid RENOUX
  • Bachir BENHAMIDA
  • Laurence RIVA
  • Luc MORA
Isabelle KLJAJIC MARTINS
Isabelle KLJAJIC MARTINS (6 élus) Unis pour Montlhéry avec la majorité municipale 		1 296 42,53%
  • Isabelle KLJAJIC MARTINS
  • Yannick DELMON
  • Odile WANDJI
  • Thierry LE BOUDEC
  • Melissandre SUZANNE
  • Stéphane ARAUJO
Participation au scrutin Montlhéry
Taux de participation 56,81%
Taux d'abstention 43,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 3 128

Source : ministère de l’Intérieur

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