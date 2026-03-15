Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlignon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlignon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montlignon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montlignon.
L'actu des élections municipales 2026 à Montlignon
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Montlignon
À Montlignon, où la fiscalité locale a diminué depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,54 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 38 000 euros. Une recette bien loin des 1 198 940 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Montlignon est passé à environ 28,54 % en 2024 (contre 11,36 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % au niveau national (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montlignon a atteint environ 1 032 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 165 € relevés en 2020.
11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble, Préservons Notre Village" aux élections municipales de 2020 à Montlignon
Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Montlignon peut s'avérer édifiant. Unique liste en présence, 'Ensemble, préservons notre village' menée par Alain Goujon a naturellement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Montlignon, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des municipales cette fois, le défi sera de voir si une réelle opposition émerge. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montlignon ?
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Parcourez ci-dessous tous les candidats à Montlignon. Les 2 bureaux de vote de la ville de Montlignon seront accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Les résultats à Montlignon seront disponibles sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montlignon
|Tête de listeListe
|
Florent Fichou
Divers
MONTLIGNON, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|
|
Sylvie Jacquin
Divers
AVEC VOUS VIVRE MONTLIGNON
|
|
Thierry Maniére
Divers
MONTLIGNON, UN HERITAGE, UNE AMBITION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Goujon (23 élus) Ensemble, préservons notre village
|729
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Montlignon
|Taux de participation
|36,90%
|Taux d'abstention
|63,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|820
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Goujon (23 élus) Ensemble préservons notre village
|1 002
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Montlignon
|Taux de participation
|56,79%
|Taux d'abstention
|43,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|13,47%
|Nombre de votants
|1 158
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