Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlignon : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montlignon

Tête de listeListe
Florent Fichou
Florent Fichou Divers
MONTLIGNON, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
  • Florent Fichou
  • Magalie Liebmann
  • Florian Bucher
  • Laetitia Collot
  • Cliff Checkmodine-Chatoua
  • Cécile Filloleau
  • Emmanuel Dousselin
  • Emanuelle Checkmodine
  • Sébastien Kvot
  • Luz Fossat
  • Thierry Lacombe
  • Isabelle Marquis
  • Jean-Pierre Pinheiro
  • Isabelle Goullianne
  • Nelson Trelles
  • Audrey Pugnet
  • Sofiane Djouaber
  • Nathalie Delvigne
  • Frédérick Beauvais
  • Sarah Poincinet
  • Laurent Fourrier
  • Gwenaëlle Gin
  • Tom Renaudeau
  • Nadège Thuillier
Sylvie Jacquin
Sylvie Jacquin Divers
AVEC VOUS VIVRE MONTLIGNON
  • Sylvie Jacquin
  • Jean-Paul Gontier
  • Gaëlle Khairallah
  • Jean-Luc Ricci
  • Martine Pester
  • Stéphane Morin
  • Christine Nagot
  • Arnaud Dufour
  • Sandrine Couchy
  • Sébastien Skrzypczak
  • Zara Ifersen
  • Stéphane Marecat
  • Odile Falce
  • Abdel-Hamid Hasnaoui
  • Christelle Pelletier
  • Eric Le Creff
  • Melissa Madhkour
  • Joseph Loggah-Nkomb
  • Dominique Poret
  • Louka Fichera
  • Charline Euzet-Deschamps
  • Jean-Philippe Montel
  • Agnès Bonafin
  • Alexandre Falce
  • Isabelle Feltrin
Thierry Maniére
Thierry Maniére Divers
MONTLIGNON, UN HERITAGE, UNE AMBITION
  • Thierry Maniére
  • Audrey Rabache
  • Thierry Lacroze
  • Nathalie Soriano
  • Franco Cervesato
  • Catherine Bois
  • Stéphane Léchaudel
  • Françoise Chuche
  • Laurent Philibert
  • Christine Chalembel
  • Arthur Manière
  • Hélène Slomka
  • Christophe Chuche
  • Marie-Ange Velasco
  • Flavien Bour
  • Sabine Gauzeran
  • Olivier Bourgin
  • Nathalie Mauchain
  • Pascal Lacroze
  • Nicole Robineau
  • Alaa-Georges Zenie
  • Brigitte Jezequel
  • Jacques Emery

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Goujon
Alain Goujon (23 élus) Ensemble, préservons notre village 		729 100,00%
  • Alain Goujon
  • Béatrice Pelletier
  • Sébastien Kvot
  • Martine Pester
  • Alain Tsorba
  • Christine Nagot
  • Jean-Paul Gontier
  • Sylvie Jacquin
  • Patrick Salmon
  • Dominique Mamelin
  • Jean-Luc Ricci
  • Gaëlle Chapeau
  • André Iannaccone
  • Odile Falce
  • Frédérick Beauvais
  • Sandrine Couchy
  • Stéphane Morin
  • Gaëlle Khairallah
  • Florent Fichou
  • Audrey Sidot-Carvalhinho
  • Romain Chatrian
  • Zara Ifersen
  • Mathieu Benaros
Participation au scrutin Montlignon
Taux de participation 36,90%
Taux d'abstention 63,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 820

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Goujon
Alain Goujon (23 élus) Ensemble préservons notre village 		1 002 100,00%
  • Alain Goujon
  • Nicole Coquelard
  • Jean Paul Gontier
  • Christiane Lurier
  • Jean-Claude Aubry
  • Béatrice Pelletier
  • Philippe Schmit
  • Sylvie Jacquin
  • André Iannaccone
  • Martine Pester
  • Denis Stalhberger
  • Odile Falce
  • Sébastien Kvot
  • Christine Nagot-Carbonne
  • Alain Tsorba
  • Dominique Mamelin
  • Stéphane Quinquis
  • Christelle Guillo Mercier
  • Frédérick Beauvais
  • Gaëlle Chapeau
  • Jean-Luc Ricci
  • Clothilde Henry
  • Patrick Salmon
Participation au scrutin Montlignon
Taux de participation 56,79%
Taux d'abstention 43,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 13,47%
Nombre de votants 1 158

Villes voisines de Montlignon

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