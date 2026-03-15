Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlignon : les infos en direct

Programme de Thierry Maniére à Montlignon (MONTLIGNON, UN HERITAGE, UNE AMBITION)

Transition politique à Montlignon

La commune de Montlignon a connu un changement de leadership après plus de quarante années sous la direction du même maire. Le départ de ce dernier a provoqué une scission au sein de l'équipe municipale, donnant lieu à deux listes concurrentes. Cette situation crée des tensions qui pourraient nuire à la prise de décisions essentielles pour l'avenir de la commune.

Engagement personnel

Le candidat se présente avec une expérience de plus de 25 ans dans des postes à responsabilités, prêt à abandonner son activité professionnelle pour se consacrer entièrement à Montlignon. Il souhaite instaurer une gouvernance claire et participative, où chaque élu sera écouté et impliqué dans les décisions. Son objectif est de restaurer la cohésion au sein du conseil municipal et d'assurer une gestion responsable des ressources.

Priorités pour la commune

Parmi les principales priorités, on trouve la rénovation de l'école, le renforcement de la police municipale et l'organisation de la solidarité envers les seniors. Le candidat propose également de créer une aire de sport accessible pour la jeunesse et de dynamiser la vie associative et culturelle de Montlignon. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à répondre à leurs besoins urgents.

Appel à l'action

Le candidat appelle les électeurs à soutenir sa liste pour un renouveau apaisé et constructif à Montlignon. Il promet une gouvernance démocratique et transparente, ainsi qu'une gestion maîtrisée du budget pour éviter toute hausse d'impôts. En votant pour sa liste, les citoyens peuvent espérer un avenir serein et dynamique pour leur village.