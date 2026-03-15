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19:21 - Les données démographiques de Montlignon révèlent les tendances électorales Dans les rues de Montlignon, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 41,72% de cadres pour 2 966 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 246 entreprises, Montlignon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 163 résidents étrangers, soit 5,50% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,50%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 58 911 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Montlignon, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Montlignon Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Montlignon en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 15,65% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 33,85% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 11,98% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Montlignon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 25,84% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 33,53% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 63,10 % d'abstention Pour ces municipales 2026, la désertion des urnes à Montlignon sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 63,10 % des inscrits, un niveau plutôt élevé alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 19,95 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 39,04 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,93 %, contre 44,67 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Montlignon comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne.

15:59 - Montlignon : retour sur les derniers scrutins en date Au printemps 2024, les élections législatives à Montlignon avaient favorisé Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) avec 34,07% au premier tour, devant Sébastien Meurant (Union de l'extrême droite) avec 33,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Naïma Moutchou culminant à 71,75% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,84%). L'orientation des électeurs de Montlignon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Au regard des élections passées, Montlignon reste un territoire tourné vers le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Montlignon accordaient leurs suffrages à Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 30,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,26%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montlignon qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 32,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 17,03%. Lors de la finale de l'élection à Montlignon, les électeurs accordaient 66,15% pour Emmanuel Macron, contre 33,85% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Montlignon comme une place forte du courant central.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Montlignon À Montlignon, où la fiscalité locale a diminué depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,54 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant près de 38 000 euros. Une recette bien loin des 1 198 940 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Montlignon est passé à environ 28,54 % en 2024 (contre 11,36 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % au niveau national (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montlignon a atteint environ 1 032 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 165 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble, Préservons Notre Village" aux élections municipales de 2020 à Montlignon Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Montlignon peut s'avérer édifiant. Unique liste en présence, 'Ensemble, préservons notre village' menée par Alain Goujon a naturellement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Montlignon, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Lors des résultats des municipales cette fois, le défi sera de voir si une réelle opposition émerge. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures.