Résultat municipale 2026 à Montlignon (95680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montlignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montlignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie JACQUIN
Sylvie JACQUIN (19 élus) AVEC VOUS VIVRE MONTLIGNON 		825 58,26%
  • Sylvie JACQUIN
  • Jean-Paul GONTIER
  • Gaëlle KHAIRALLAH
  • Jean-Luc RICCI
  • Martine PESTER
  • Stéphane MORIN
  • Christine NAGOT
  • Arnaud DUFOUR
  • Sandrine COUCHY
  • Sébastien SKRZYPCZAK
  • Zara IFERSEN
  • Stéphane MARECAT
  • Odile FALCE
  • Abdel-Hamid HASNAOUI
  • Christelle PELLETIER
  • Eric LE CREFF
  • Melissa MADHKOUR
  • Joseph LOGGAH-NKOMB
  • Dominique PORET
Florent FICHOU
Florent FICHOU (3 élus) MONTLIGNON, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		426 30,08%
  • Florent FICHOU
  • Magalie LIEBMANN
  • Florian BUCHER
Thierry MANIÉRE
Thierry MANIÉRE (1 élu) MONTLIGNON, UN HERITAGE, UNE AMBITION 		165 11,65%
  • Thierry MANIÉRE
Participation au scrutin Montlignon
Taux de participation 61,89%
Taux d'abstention 38,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 442

Source : ministère de l’Intérieur

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