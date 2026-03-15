Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montlouis-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montlouis-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire
En matière d'impôts locaux à Montlouis-sur-Loire, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 847 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 968 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 44,73 % en 2024 (contre 28,25 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 142 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 3,07111 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 21,54 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière élection à Montlouis-sur-Loire
Les résultats des dernières municipales à Montlouis-sur-Loire ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Vincent Morette a sans surprise engrangé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidats fournit sans aucun doute déjà un début de réponse.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montlouis-sur-Loire ?
Les 10 bureaux de vote de la ville de Montlouis-sur-Loire sont accessibles jusqu'à 19 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire
|Tête de listeListe
|
Olivier Duval
Liste Divers
MONTLOUIS POUR TOUS
|
|
Vincent Morette
Liste divers gauche
Partageons la passion de Montlouis !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Morette (33 élus) Montlouis à votre idée !
|2 121
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Montlouis-sur-Loire
|Taux de participation
|28,20%
|Taux d'abstention
|71,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 371
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Morette (24 élus) Agissons ensemble pour montlouis
|2 086
|43,90%
|
|Jacky Nourry (6 élus) Vivons en harmonie a montlouis
|1 730
|36,41%
|
|Frédéric Nobileau (3 élus) À montlouis changeons pour de bon !
|935
|19,68%
|
|Participation au scrutin
|Montlouis-sur-Loire
|Taux de participation
|60,19%
|Taux d'abstention
|39,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|4 917
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Morette Agissons ensemble pour montlouis
|1 991
|42,67%
|Jacky Nourry Vivons en harmonie a montlouis
|1 546
|33,14%
|Frédéric Nobileau À montlouis changeons pour de bon !
|1 128
|24,18%
|Participation au scrutin
|Montlouis-sur-Loire
|Taux de participation
|60,31%
|Taux d'abstention
|39,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,32%
|Nombre de votants
|4 927
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