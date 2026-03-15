Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire

Tête de listeListe
Olivier Duval
Olivier Duval Liste Divers
MONTLOUIS POUR TOUS
  • Olivier Duval
  • Marjolaine Boutet
  • Johann Robin
  • Alwena Bigaud
  • Sebastien Fabel
  • Cassandra Baruteau
  • Jerome Campiglia-Sabourin
  • Anais Marpault
  • Thierry Brichet
  • Jacqueline Devaux
  • Rodolphe Verdier
  • Laurence Deletang
  • Benoit Maleuvre
  • Carole Chatail
  • Franck Morin
  • Isabelle Voisin
  • Lucas Hude
  • Soleilka Boivin
  • Jerome Courtemanche
  • Allison Saintot
  • Marc Leconte
  • Nicole Robin
  • Serge Coupard
  • Lorena Pierrot
  • Georges Robin
  • Lydie Poirier
  • Christophe Berthon
  • Aurelie Cartier
  • Kevin Pierrot
  • Nicole Delabarre
  • Yvan Pierrot
  • Sylvie Meunier
  • Logann Violet
Vincent Morette
Vincent Morette Liste divers gauche
Partageons la passion de Montlouis !
  • Vincent Morette
  • Patricia Gadin
  • Laurent Thieux
  • Hélène Pauvert
  • Bernard Douady
  • Sophie Dumagnou
  • Alban Petit
  • Angélique Léguillé
  • Patrick Lens
  • Magali Ott
  • Frédéric Leclerc
  • Esther Petit
  • Fabien Coste
  • Laure Lelandais
  • Claude Garcera-Triay
  • Catherine Milanetto
  • Vincent Gentilini
  • Maryvonne Durand
  • Fabrice Oré
  • Camille Busson
  • Vincent Beaufour
  • Violaine Signol
  • Julien Lempereur
  • Claire Morisson
  • Laurent Doucet
  • Chantal Guérin
  • Ludovic Markarian
  • Claire Gressieux
  • Fabrice Pisani Bonnet
  • Régine Brune
  • Yann Le Briéro
  • Emilie Buet
  • Gilles Gaborit
  • Dominique Weiss
  • Philippe Douady

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Morette
Vincent Morette (33 élus) Montlouis à votre idée ! 		2 121 100,00%
  • Vincent Morette
  • Patricia Gadin
  • Laurent Thieux
  • Céline Avenet
  • Patrick Lens
  • Sophie Dumagnou
  • Patrick Bourdy
  • Véronique Constanty-Roy
  • Fabien Coste
  • Esther Petit
  • Laurent Doucet
  • Georgina Chaput
  • Claude Garcera-Triay
  • Laure Lelandais
  • Frédéric Leclerc
  • Thérèse Cottereau
  • Eric Marquez
  • Maryvonne Durand
  • Fabrice Ore
  • Valérie Lemaire
  • Julien Lempereur
  • Magali Ott
  • Philippe Douady
  • Liliane Figue
  • Vincent Beaufour
  • Catherine Milanetto
  • Fabrice Pisani Bonnet
  • Camille Busson
  • Jean-Daniel Leroux
  • Régine Brune
  • Alain Chanteraud
  • Dominique Weiss
  • Laurent Ferdoile
Participation au scrutin Montlouis-sur-Loire
Taux de participation 28,20%
Taux d'abstention 71,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 371

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Morette
Vincent Morette (24 élus) Agissons ensemble pour montlouis 		2 086 43,90%
  • Vincent Morette
  • Martine Salmon
  • Patrick Bourdy
  • Véronique Roy
  • Laurent Thieux
  • Christine Foulon
  • Pierre Dourthe
  • Sophie Crenn-Dumagnou
  • Claude Garcera-Triay
  • Cécilia Denis
  • Olivier Nakache
  • Annie Blondeau
  • Eric Marquez
  • Jeanne Hentry
  • René Mokounkolo
  • Esther Petit
  • Gérard Brault
  • Sabrina Jousse
  • Frédéric Leclerc
  • Alexandra Forel
  • Philippe Douady
  • Liliane Figue
  • Alain Chanteraud
  • Patricia Gadin
Jacky Nourry
Jacky Nourry (6 élus) Vivons en harmonie a montlouis 		1 730 36,41%
  • Jacky Nourry
  • Elisabeth Okonkowska
  • Jean-Claude Quillet
  • Lydie Daulier
  • Claude Tanguy
  • Thérèse Cottereau
Frédéric Nobileau
Frédéric Nobileau (3 élus) À montlouis changeons pour de bon ! 		935 19,68%
  • Frédéric Nobileau
  • Claire Parlange
  • Fabien Coste
Participation au scrutin Montlouis-sur-Loire
Taux de participation 60,19%
Taux d'abstention 39,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 4 917

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Morette
Vincent Morette Agissons ensemble pour montlouis 		1 991 42,67%
Jacky Nourry
Jacky Nourry Vivons en harmonie a montlouis 		1 546 33,14%
Frédéric Nobileau
Frédéric Nobileau À montlouis changeons pour de bon ! 		1 128 24,18%
Participation au scrutin Montlouis-sur-Loire
Taux de participation 60,31%
Taux d'abstention 39,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,32%
Nombre de votants 4 927

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