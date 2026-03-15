Résultat municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire (37270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montlouis-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montlouis-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent MORETTE
Vincent MORETTE (33 élus) Partageons la passion de Montlouis ! 		3 347 98,44%
  • Vincent MORETTE
  • Patricia GADIN
  • Laurent THIEUX
  • Hélène PAUVERT
  • Bernard DOUADY
  • Sophie DUMAGNOU
  • Alban PETIT
  • Angélique LÉGUILLÉ
  • Patrick LENS
  • Magali OTT
  • Frédéric LECLERC
  • Esther PETIT
  • Fabien COSTE
  • Laure LELANDAIS
  • Claude GARCERA-TRIAY
  • Catherine MILANETTO
  • Vincent GENTILINI
  • Maryvonne DURAND
  • Fabrice ORÉ
  • Camille BUSSON
  • Vincent BEAUFOUR
  • Violaine SIGNOL
  • Julien LEMPEREUR
  • Claire MORISSON
  • Laurent DOUCET
  • Chantal GUÉRIN
  • Ludovic MARKARIAN
  • Claire GRESSIEUX
  • Fabrice PISANI BONNET
  • Régine BRUNE
  • Yann LE BRIÉRO
  • Emilie BUET
  • Gilles GABORIT
Olivier DUVAL
Olivier DUVAL MONTLOUIS POUR TOUS 		53 1,56%
Participation au scrutin Montlouis-sur-Loire
Taux de participation 44,12%
Taux d'abstention 55,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 8,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,65%
Nombre de votants 3 911

Source : ministère de l’Intérieur

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