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19:21 - Montlouis-sur-Loire et municipales : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Montlouis-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,98%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (87,42%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6087 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,44%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montlouis-sur-Loire mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,14% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Montlouis-sur-Loire ? Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Montlouis-sur-Loire il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,16% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 18,80% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Montlouis-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,81% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 29,43% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 34,10% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Montlouis-sur-Loire vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales à Montlouis-sur-Loire avait été marqué par une abstention de 71,80 %, un chiffre exceptionnellement haut (la participation se limitant à 28,20 %), en pleine pandémie de Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche stabilisé à 25,38 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 44,94 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,19 %, loin des 48,27 % affichés aux législatives de 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une zone marquée par l'abstention. Cette variable à Montlouis-sur-Loire sera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment Montlouis-sur-Loire a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Montlouis-sur-Loire portaient leur choix sur Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 32,77% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Daniel Labaronne culminant à 65,90% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Montlouis-sur-Loire s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (27,81%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,01%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,56%). Le paysage politique de Montlouis-sur-Loire a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Montlouis-sur-Loire : ce qu'il faut comprendre Globalement, le paysage électoral fait de Montlouis-sur-Loire un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Montlouis-sur-Loire privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,57%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,59%. Lors de la finale de l'élection à Montlouis-sur-Loire, les électeurs accordaient 64,88% pour Emmanuel Macron, contre 35,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Montlouis-sur-Loire soutenaient en priorité Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 32,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Daniel Labaronne virant de nouveau en tête avec 52,21% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire En matière d'impôts locaux à Montlouis-sur-Loire, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 847 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 968 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 44,73 % en 2024 (contre 28,25 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 142 300 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 3,07111 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 21,54 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Montlouis-sur-Loire Les résultats des dernières municipales à Montlouis-sur-Loire ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Vincent Morette a sans surprise engrangé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Montlouis-sur-Loire, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidats fournit sans aucun doute déjà un début de réponse.