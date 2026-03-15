Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon : les infos en direct

Pierre Mothet Liste d'union à gauche

MONTLUÇON EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre Mothet Programme de Pierre Mothet à Montluçon (MONTLUÇON EN COMMUN) Engagement citoyen Le projet Montluçon en commun est porté par Pierre Mothet, un agent en cité universitaire passionné par sa ville. Il met en avant l'importance de l'engagement des habitants de tous les quartiers et générations pour revitaliser Montluçon. L'alternance et la transparence sont au cœur de cette démarche, visant à redonner de l'énergie à la ville. Santé et services Un des axes majeurs du projet est la création d'un centre municipal de santé avec des médecins salariés pour lutter contre le désert médical. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins pour tous les Montluçonnais. En parallèle, des services publics de proximité sont prévus pour assurer une meilleure qualité de vie. Démocratie locale Le projet propose de renforcer la démocratie locale à travers des conseils de quartier dotés de budgets et des référendums d'initiative citoyenne. L'objectif est de mettre fin aux pratiques opaques et d'impliquer davantage les citoyens dans les décisions qui les concernent. Un observatoire citoyen, composé de membres tirés au sort, sera également instauré pour garantir la transparence. Éducation et jeunesse Dans le domaine de l'éducation, le projet prévoit une ATSEM à temps plein par classe et des repas à 1 € pour favoriser l'accès à l'école publique. Des initiatives pour le retour des éducateurs de rue et des droits au départ en vacances pour tous les jeunes sont également envisagées. L'accent est mis sur l'égalité des chances et le soutien aux familles.

Pierre Mothet

Katia Blin

Pascal Martineau

Carmen Aguilar

Jacques Chanudet

Djemaa Hafsaoui

Cyrille Cordonnier

Marie-Claire James

Erwan Charny

Juliette Werth

Christian Chantel

Carmen Novo

Germain Saint-Maxent

Sidonie Zaher

Arthur Barraud

Isabelle Teim

Jacques Prevost

Nicole Charvillat

Michel Lagasse

Martine Lenud

Olivier Despre

Angélique Barra de Jesus

Franck Lallier

Katie-Dany Henry

Jacques Martinat

Elodie Moreno

Francis Faye

Charlotte Durand

Mohamed Saoudi

Evelyne Perrin

Philippe Morlon

Marie Ribeiro

Jean-Loup Lebreton

Annick Mazal

Umit Bildik

Josiane Jedrasiak

Abdel Tahiri

Elisabeth Gagne

Jean-François Bidault

Philippe Perche Liste divers droite

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Perche Programme de Philippe Perche à Montluçon (UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON) Sécurité Le projet inclut le doublement des effectifs de la police municipale pour renforcer la présence dans tous les quartiers de Montluçon. Cette initiative vise à améliorer la sécurité des citoyens et à instaurer un climat de confiance. Une police municipale plus présente est essentielle pour répondre aux préoccupations des habitants. Santé Un des axes majeurs est l'accompagnement des professionnels de santé dans la création d'une Maison de santé. Ce projet vise à offrir des services de santé adaptés, évolutifs et attractifs pour les habitants de Montluçon. En structurant les soins, l'objectif est d'améliorer l'accès à la santé pour tous. Développement économique Le développement économique est au cœur des préoccupations avec la labellisation des zones constructibles. Cela permettra de créer des "sites industriels clés en main" pour attirer des porteurs de projets. L'initiative vise à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois pour les Montluçonnais. Éducation Un programme de climatisation est prévu pour améliorer le cadre de vie des écoliers dans les établissements scolaires. Cette initiative vise à rendre les écoles plus confortables et adaptées aux besoins des élèves. L'éducation est un pilier fondamental pour l'avenir de Montluçon et de ses jeunes citoyens.

Philippe Perche

Sylvie de Castro

Joseph Roudillon

Marie-Laure Bonnici

Mathieu Bogros

Sandrine Guyonnet

François Brochet

Stéphanie Porte Bastien

Philippe Michelat

Christiane Halm

Jean-François Guers

Jennifer Lamer

Laurent Rayon

Lydie Mayette

Patrice Dias

Marie Leduc

Quentin Dreneuc

Morgane Auclair

Michel Dauphin

Françoise Chappe

Frédéric Dubourgnoux

Régine Giraud

Yacine Benchrif

Catherine Chatain

Omar Kenaoui

Solveig Legriffon

Salah Hadjab

Zoé Perraudin

Christophe Berthon

Bernadette Vergne

Florent Ferry

Laly-Marie Duchier

Hugo Bellec

Floriana Raonizanany

Frédéric Merger

Léa Levreaux

Daniel Mongarny

Marie-Bénédicte Farou

Jean-Claude Vermeil

Patricia Ravet

Arif Yüksel

Louis Brun Liste divers gauche

Un avenir ici Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Louis Brun Programme de Louis Brun à Montluçon (Un avenir ici et maintenant, ensemble) Avenir de Montluçon Le projet A.I.M.E. Montluçon vise à redynamiser la ville en s'appuyant sur l'expérience de Louis BRUN et son équipe. Ils mettent en avant l'importance de l'égalité des chances et de l'engagement citoyen. La liste regroupe des acteurs variés, unis pour agir avec compétence et transparence. Économie et Commerce Montluçon doit retrouver une vitalité économique en soutenant le pouvoir d'achat des habitants. Des mesures comme le stationnement gratuit et la création d'une halle des producteurs sont envisagées. L'objectif est de rendre le centre-ville attractif et de faciliter l'installation de nouveaux acteurs économiques. Justice Sociale La solidarité est une priorité pour Montluçon, où une part significative de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des initiatives telles que le gel de la taxe foncière et l'ouverture d'une épicerie solidaire visent à améliorer la situation des plus vulnérables. La création d'un pôle justice sociale est également prévue pour renforcer cette démarche. Jeunesse et Vie Associative Investir dans la jeunesse est essentiel pour l'avenir de Montluçon. Le projet inclut la création de maisons de quartier et le soutien au monde associatif, considéré comme le cœur de la ville. Des événements culturels et des infrastructures adaptées seront mis en place pour dynamiser la vie locale.

Louis Brun

Marie-Claude Leguillon

Rémi Soulier

Elyssa Inès Ghali

Jean-François Guerut

Yamina Hadjadj

Jean-Michel Tomé

Marine Turpain

Jean-Pierre Lagasse

Geneviève de Gouveia

Patrice Beauvais

Alice Bouyssou

Gaël Guillet

Sarah Krivarics

Stéphane Cousin

Gurbet Gullu

Jean-Claude Charbonnier

Viviane Duhamel

Gabriel de Gouveia

Agnès Tölgyesi

Franky Battu

Nadia Jouaf

David Depeige

Monique Peyroche

Eddy Duvinage

Denise Charbonnier

Jean-Luc Vandenheede

Francette Pleuën

Gérard Civade

Caroline Bérardan

Gilles Retore

Marie-Thérèse Bussy

Daniel Larue

Florence Colotte

Jean-Marc Vacher

Christiane Collinet

Robert Camarero

Marie-Angèle Vian

Jean-Philippe Gauvin

Frédéric Laporte Liste divers droite

PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Laporte Programme de Frédéric Laporte à Montluçon (PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN) Engagement Municipal Depuis son élection, Frédéric Laporte a mis l'accent sur l'honnêteté et la probité dans la gestion de la ville. Il a refusé tout avantage personnel, privilégiant l'intérêt collectif et la concertation. Son mandat a été marqué par des décisions prises en commun, visant à améliorer la qualité de vie des habitants de Montluçon. Projets de Développement Le programme municipal inclut des projets ambitieux tels que la rénovation du patrimoine, le soutien à la santé et la sécurité. Des investissements significatifs ont été réalisés pour moderniser les infrastructures et soutenir le développement économique local. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de Montluçon et à répondre aux besoins des citoyens. Actions Sociales Le programme met également l'accent sur la solidarité et l'inclusion, avec des initiatives pour les personnes âgées et les jeunes. La création de structures adaptées et de services de soutien est essentielle pour répondre aux défis sociaux de la ville. Frédéric Laporte s'engage à améliorer le bien-être de tous les habitants, en particulier les plus vulnérables. Vision à Long Terme Une vision à moyen et long terme a été formalisée pour guider le développement de Montluçon. Cette approche stratégique est essentielle pour anticiper les besoins futurs et assurer une réindustrialisation réussie. Le programme est le fruit d'une concertation continue, visant à bâtir un avenir durable pour la ville et ses habitants.

Frédéric Laporte

Valérie Tailhardat

Romain Lefebvre

Manuela Ibanez

Pierre Laroche

Pascale Olivi

Sylvain Chanseaume

Severine Dumontet

Alric Berton

Catherine Mansat

Jean- Francois Jarrige

Loetitia Raynaud

Yves Freville

Anne-Cécile Benoit-Gola

Fernando Novais

Sonia Bourgeon

Bruno Bouriquat

Marie-Christine Favardin

Jean-Pierre Momcilovic

Audrey Molaire

Paul Macaire

Géraldine Lhospitalier

Jean-Pierre Hurtaud

Nathalie Loscos

Jean-Claude Lardy

Viviane Lesage

Pierre Deludet

Sadet Cicek

Cyrille Gloglo

Amal Contamine

Thomas Germain

Sylvie Guilleminot-Clement

Jérôme Coutier

Marie-Claire Rodrigues

Sinan Ozcelik

Lou-Anne Legrain--Cartier

Dorian Motte

Suzanne Noel

Eric Crescent

Fanny Beaune

Jean-François Reul Liste d'extrême-gauche

lutte ouvière Voir la liste des candidats