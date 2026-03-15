Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montluçon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montluçon.
L'actu des élections municipales 2026 à Montluçon
13:09 - Retour sur la quadrangulaire des municipales de 2020 à Montluçon
Il peut s'avérer instructif d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Montluçon. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Frédéric Laporte (Les Républicains) a distancé ses concurrents en rassemblant 27,03% des voix. Sur la seconde marche, Joseph Roudillon (Divers droite) a recueilli 21,22% des voix. Une différence substantielle. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Frédéric Laporte l'a finalement emporté avec 31,45% des voix, face à Frédéric Kott qui a obtenu 28,10% des électeurs inscrits et Joseph Roudillon réunissant 2 194 électeurs (26,00%). Lors du second tour, on a vécu un match in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été comblé grâce à une bonne réserve de voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Frédéric Kott ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 634 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le camp des battus a la lourde tâche de recomposer une alliance plus performante dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Montluçon
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Montluçon de se faire entendre sur la façon dont est organisée leur commune. À Montluçon et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour rappel, Frédéric Laporte (Les Républicains) a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Montluçon. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Montluçon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Montluçon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montluçon
|Tête de listeListe
|
Pierre Mothet
Liste d'union à gauche
MONTLUÇON EN COMMUN
|
|
Philippe Perche
Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON
|
|
Louis Brun
Liste divers gauche
Un avenir ici
|
|
Frédéric Laporte
Liste divers droite
PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN
|
|
Jean-François Reul
Liste d'extrême-gauche
lutte ouvière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Laporte (26 élus) Tout pour montluçon
|2 654
|31,45%
|
|Frédéric Kott (5 élus) Pour montluçon, changeons la donne
|2 371
|28,10%
|
|Joseph Roudillon (5 élus) Montlucon ensemble liste ouverte
|2 194
|26,00%
|
|Sylvie Sartirano (3 élus) Montluçon dès demain
|1 218
|14,43%
|
|Participation au scrutin
|Montluçon
|Taux de participation
|38,74%
|Taux d'abstention
|61,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 738
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Laporte Tout pour montluçon
|2 212
|27,03%
|Joseph Roudillon Montlucon ensemble liste ouverte
|1 737
|21,22%
|Frédéric Kott Pour montluçon, changeons la donne
|1 597
|19,51%
|Sylvie Sartirano Montluçon dès demain
|1 257
|15,36%
|Stéphanie Charret En 2020 tournons la page
|544
|6,64%
|Jran-François Jarrige Ensemble vers le grand montluçon
|350
|4,27%
|Mathieu Bogros Réinventons montluçon
|345
|4,21%
|Jean-François Reul Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|141
|1,72%
|Participation au scrutin
|Montluçon
|Taux de participation
|38,14%
|Taux d'abstention
|61,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 600
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Duglery (31 élus) Unis pour montlucon
|7 509
|53,66%
|
|Frédéric Kott (4 élus) Montlucon votre ville
|2 799
|20,00%
|
|Nelly Depriester (2 élus) Montlucon l'humain d'abord
|1 739
|12,42%
|
|Abdourakhmane Diallo (2 élus) Montlucon des demain : une ville pour tous
|1 601
|11,44%
|
|Véronique Dreyfus Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|345
|2,46%
|Participation au scrutin
|Montluçon
|Taux de participation
|55,98%
|Taux d'abstention
|44,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|14 631
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