Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montluçon

Tête de listeListe
Pierre Mothet
Pierre Mothet Liste d'union à gauche
MONTLUÇON EN COMMUN
  • Pierre Mothet
  • Katia Blin
  • Pascal Martineau
  • Carmen Aguilar
  • Jacques Chanudet
  • Djemaa Hafsaoui
  • Cyrille Cordonnier
  • Marie-Claire James
  • Erwan Charny
  • Juliette Werth
  • Christian Chantel
  • Carmen Novo
  • Germain Saint-Maxent
  • Sidonie Zaher
  • Arthur Barraud
  • Isabelle Teim
  • Jacques Prevost
  • Nicole Charvillat
  • Michel Lagasse
  • Martine Lenud
  • Olivier Despre
  • Angélique Barra de Jesus
  • Franck Lallier
  • Katie-Dany Henry
  • Jacques Martinat
  • Elodie Moreno
  • Francis Faye
  • Charlotte Durand
  • Mohamed Saoudi
  • Evelyne Perrin
  • Philippe Morlon
  • Marie Ribeiro
  • Jean-Loup Lebreton
  • Annick Mazal
  • Umit Bildik
  • Josiane Jedrasiak
  • Abdel Tahiri
  • Elisabeth Gagne
  • Jean-François Bidault
Philippe Perche
Philippe Perche Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON
  • Philippe Perche
  • Sylvie de Castro
  • Joseph Roudillon
  • Marie-Laure Bonnici
  • Mathieu Bogros
  • Sandrine Guyonnet
  • François Brochet
  • Stéphanie Porte Bastien
  • Philippe Michelat
  • Christiane Halm
  • Jean-François Guers
  • Jennifer Lamer
  • Laurent Rayon
  • Lydie Mayette
  • Patrice Dias
  • Marie Leduc
  • Quentin Dreneuc
  • Morgane Auclair
  • Michel Dauphin
  • Françoise Chappe
  • Frédéric Dubourgnoux
  • Régine Giraud
  • Yacine Benchrif
  • Catherine Chatain
  • Omar Kenaoui
  • Solveig Legriffon
  • Salah Hadjab
  • Zoé Perraudin
  • Christophe Berthon
  • Bernadette Vergne
  • Florent Ferry
  • Laly-Marie Duchier
  • Hugo Bellec
  • Floriana Raonizanany
  • Frédéric Merger
  • Léa Levreaux
  • Daniel Mongarny
  • Marie-Bénédicte Farou
  • Jean-Claude Vermeil
  • Patricia Ravet
  • Arif Yüksel
Louis Brun
Louis Brun Liste divers gauche
Un avenir ici
  • Louis Brun
  • Marie-Claude Leguillon
  • Rémi Soulier
  • Elyssa Inès Ghali
  • Jean-François Guerut
  • Yamina Hadjadj
  • Jean-Michel Tomé
  • Marine Turpain
  • Jean-Pierre Lagasse
  • Geneviève de Gouveia
  • Patrice Beauvais
  • Alice Bouyssou
  • Gaël Guillet
  • Sarah Krivarics
  • Stéphane Cousin
  • Gurbet Gullu
  • Jean-Claude Charbonnier
  • Viviane Duhamel
  • Gabriel de Gouveia
  • Agnès Tölgyesi
  • Franky Battu
  • Nadia Jouaf
  • David Depeige
  • Monique Peyroche
  • Eddy Duvinage
  • Denise Charbonnier
  • Jean-Luc Vandenheede
  • Francette Pleuën
  • Gérard Civade
  • Caroline Bérardan
  • Gilles Retore
  • Marie-Thérèse Bussy
  • Daniel Larue
  • Florence Colotte
  • Jean-Marc Vacher
  • Christiane Collinet
  • Robert Camarero
  • Marie-Angèle Vian
  • Jean-Philippe Gauvin
Frédéric Laporte
Frédéric Laporte Liste divers droite
PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN
  • Frédéric Laporte
  • Valérie Tailhardat
  • Romain Lefebvre
  • Manuela Ibanez
  • Pierre Laroche
  • Pascale Olivi
  • Sylvain Chanseaume
  • Severine Dumontet
  • Alric Berton
  • Catherine Mansat
  • Jean- Francois Jarrige
  • Loetitia Raynaud
  • Yves Freville
  • Anne-Cécile Benoit-Gola
  • Fernando Novais
  • Sonia Bourgeon
  • Bruno Bouriquat
  • Marie-Christine Favardin
  • Jean-Pierre Momcilovic
  • Audrey Molaire
  • Paul Macaire
  • Géraldine Lhospitalier
  • Jean-Pierre Hurtaud
  • Nathalie Loscos
  • Jean-Claude Lardy
  • Viviane Lesage
  • Pierre Deludet
  • Sadet Cicek
  • Cyrille Gloglo
  • Amal Contamine
  • Thomas Germain
  • Sylvie Guilleminot-Clement
  • Jérôme Coutier
  • Marie-Claire Rodrigues
  • Sinan Ozcelik
  • Lou-Anne Legrain--Cartier
  • Dorian Motte
  • Suzanne Noel
  • Eric Crescent
  • Fanny Beaune
Jean-François Reul
Jean-François Reul Liste d'extrême-gauche
lutte ouvière
  • Jean-François Reul
  • Alexandra Dequaire
  • Bertrand Le Fouillé
  • Michèle Rodriguez
  • Jean-Claude Busserolles
  • Dounia Cheblaoui
  • Jean-Pierre Abadie
  • Christiane Rotat
  • Samy Chaaraoui
  • Céline Pissier
  • Patrice Lajarge
  • Caroline Buvat
  • Florent Pinot
  • Jeanne Fouchard
  • Benjamin Abadie
  • Sylvie Nicolas
  • Soulaïmana Moussa
  • Marie-Thérèse Benoit
  • Guillaume Landrieve
  • Marie-Hélène Gazet
  • Serge Dubernard
  • Géraldine Carrias
  • Carlos Simóes de Oliveira
  • Céline Chevau
  • David Hadrami
  • Raquel Araújo
  • Richard Warzecha
  • Annette Reul
  • José Fernandes Da Silva
  • Karine Leullier
  • André Gonçalves
  • Bernadette Jouanny
  • Saïd Boukhari
  • Morganne Duprez
  • Patrick Goguely
  • Martine Meunier
  • Christophe Fecamp
  • Natalia Alves Das Dores
  • Jacques Boire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Laporte
Frédéric Laporte (26 élus) Tout pour montluçon 		2 654 31,45%
  • Frédéric Laporte
  • Valérie Tailhardat
  • Pierre Laroche
  • Viviane Lesage
  • Jean-Pierre Hurtaud
  • Manuela De Castro Alves
  • Romain Lefebvre
  • Souhila Zaoui
  • Jérôme Coutier
  • Sevil Aydin
  • Alric Berton
  • Loetitia Raynaud
  • Julien Barichard
  • Annie Pasquier
  • Pierre Deludet
  • Suzanne Noel
  • Christian Dalby
  • Anne-Cécile Benoit-Gola
  • Jean-Pierre Momcilovic
  • Audrey Molaire
  • Pierre-Antoine Légoutière
  • Géraldine Lhospitalier
  • Gilles Duboisset
  • Catherine Arnaud
  • Fernando Novais
  • Magalie Bonnefoy
Frédéric Kott
Frédéric Kott (5 élus) Pour montluçon, changeons la donne 		2 371 28,10%
  • Frédéric Kott
  • Geneviève De Gouveia
  • Pierre Mothet
  • Juliette Werth
  • Philippe Buvat
Joseph Roudillon
Joseph Roudillon (5 élus) Montlucon ensemble liste ouverte 		2 194 26,00%
  • Joseph Roudillon
  • Bernadette Vergne
  • François Brochet
  • Christiane Halm
  • Jean-Marie Billaud
Sylvie Sartirano
Sylvie Sartirano (3 élus) Montluçon dès demain 		1 218 14,43%
  • Sylvie Sartirano
  • Abdou Diallo
  • Marie-Laure Bonnici
Participation au scrutin Montluçon
Taux de participation 38,74%
Taux d'abstention 61,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 738

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Laporte
Frédéric Laporte Tout pour montluçon 		2 212 27,03%
Joseph Roudillon
Joseph Roudillon Montlucon ensemble liste ouverte 		1 737 21,22%
Frédéric Kott
Frédéric Kott Pour montluçon, changeons la donne 		1 597 19,51%
Sylvie Sartirano
Sylvie Sartirano Montluçon dès demain 		1 257 15,36%
Stéphanie Charret
Stéphanie Charret En 2020 tournons la page 		544 6,64%
Jran-François Jarrige
Jran-François Jarrige Ensemble vers le grand montluçon 		350 4,27%
Mathieu Bogros
Mathieu Bogros Réinventons montluçon 		345 4,21%
Jean-François Reul
Jean-François Reul Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		141 1,72%
Participation au scrutin Montluçon
Taux de participation 38,14%
Taux d'abstention 61,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 600

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Duglery
Daniel Duglery (31 élus) Unis pour montlucon 		7 509 53,66%
  • Daniel Duglery
  • Bernadette Vergne
  • Joseph Roudillon
  • Annie Benezy
  • René Casilla
  • Suzanne Noel
  • Jean-Charles Schill
  • Sonia Bourgeon
  • Jean Demasse
  • Valérie Tailhardat
  • Frédéric Laporte
  • Evelyne Tautou
  • Pierre-Antoine Legoutiere
  • Elisabeth Boussac
  • Pierre Deludet
  • Françoise Blazy
  • Jean-Pierre Momcilovic
  • Emmanuelle Ferry
  • Jean-Jacques Kegelart
  • Manuella De Castro Alves
  • Stéphane De Freitas
  • Muriel Berdugo
  • Jean-Michel Aussourd
  • Isabelle Troubat
  • Hubert Renaud
  • Loëtitia Raynaud
  • Philippe Demay
  • Annie Pasquier
  • Patrice Dias
  • Leïla Douar
  • Pierre Laroche
Frédéric Kott
Frédéric Kott (4 élus) Montlucon votre ville 		2 799 20,00%
  • Frédéric Kott
  • Juliette Werth
  • Nicolas Brien
  • Jalila Feriani
Nelly Depriester
Nelly Depriester (2 élus) Montlucon l'humain d'abord 		1 739 12,42%
  • Nelly Depriester
  • Pierre Mothet
Abdourakhmane Diallo
Abdourakhmane Diallo (2 élus) Montlucon des demain : une ville pour tous 		1 601 11,44%
  • Abdourakhmane Diallo
  • Sylvie Sartirano
Véronique Dreyfus
Véronique Dreyfus Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		345 2,46%
Participation au scrutin Montluçon
Taux de participation 55,98%
Taux d'abstention 44,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 14 631

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