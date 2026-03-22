Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montluçon

Le deuxième tour des élections municipales à Montluçon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Mothet
Pierre Mothet Liste d'union à gauche
MONTLUÇON EN COMMUN
  • Pierre Mothet
  • Katia Blin
  • Pascal Martineau
  • Carmen Aguilar
  • Jacques Chanudet
  • Djemaa Hafsaoui
  • Cyrille Cordonnier
  • Marie-Claire James
  • Erwan Charny
  • Juliette Werth
  • Christian Chantel
  • Carmen Novo
  • Germain Saint-Maxent
  • Sidonie Zaher
  • Arthur Barraud
  • Isabelle Teim
  • Jacques Prevost
  • Nicole Charvillat
  • Michel Lagasse
  • Martine Lenud
  • Olivier Despre
  • Angélique Barra de Jesus
  • Franck Lallier
  • Katie-Dany Henry
  • Jacques Martinat
  • Elodie Moreno
  • Francis Faye
  • Charlotte Durand
  • Mohamed Saoudi
  • Evelyne Perrin
  • Philippe Morlon
  • Marie Ribeiro
  • Jean-Loup Lebreton
  • Annick Mazal
  • Umit Bildik
  • Josiane Jedrasiak
  • Abdel Tahiri
  • Elisabeth Gagne
  • Jean-François Bidault
Philippe Perche
Philippe Perche Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON
  • Philippe Perche
  • Sylvie de Castro
  • Joseph Roudillon
  • Marie-Laure Bonnici
  • Mathieu Bogros
  • Sandrine Guyonnet
  • François Brochet
  • Stéphanie Porte Bastien
  • Philippe Michelat
  • Christiane Halm
  • Jean-François Guers
  • Jennifer Lamer
  • Laurent Rayon
  • Lydie Mayette
  • Patrice Dias
  • Marie Leduc
  • Quentin Dreneuc
  • Morgane Auclair
  • Michel Dauphin
  • Françoise Chappe
  • Frédéric Dubourgnoux
  • Régine Giraud
  • Yacine Benchrif
  • Catherine Chatain
  • Omar Kenaoui
  • Solveig Legriffon
  • Salah Hadjab
  • Zoé Perraudin
  • Christophe Berthon
  • Bernadette Vergne
  • Florent Ferry
  • Laly-Marie Duchier
  • Hugo Bellec
  • Floriana Raonizanany
  • Frédéric Merger
  • Léa Levreaux
  • Daniel Mongarny
  • Marie-Bénédicte Farou
  • Jean-Claude Vermeil
  • Patricia Ravet
  • Arif Yüksel
Frédéric Laporte
Frédéric Laporte Liste divers droite
PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN
  • Frédéric Laporte
  • Valérie Tailhardat
  • Romain Lefebvre
  • Manuela Ibanez
  • Pierre Laroche
  • Pascale Olivi
  • Sylvain Chanseaume
  • Severine Dumontet
  • Alric Berton
  • Catherine Mansat
  • Jean- Francois Jarrige
  • Loetitia Raynaud
  • Yves Freville
  • Anne-Cécile Benoit-Gola
  • Fernando Novais
  • Sonia Bourgeon
  • Bruno Bouriquat
  • Marie-Christine Favardin
  • Jean-Pierre Momcilovic
  • Audrey Molaire
  • Paul Macaire
  • Géraldine Lhospitalier
  • Jean-Pierre Hurtaud
  • Nathalie Loscos
  • Jean-Claude Lardy
  • Viviane Lesage
  • Pierre Deludet
  • Sadet Cicek
  • Cyrille Gloglo
  • Amal Contamine
  • Thomas Germain
  • Sylvie Guilleminot-Clement
  • Jérôme Coutier
  • Marie-Claire Rodrigues
  • Sinan Ozcelik
  • Lou-Anne Legrain--Cartier
  • Dorian Motte
  • Suzanne Noel
  • Eric Crescent
  • Fanny Beaune

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montluçon

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe PERCHE
Philippe PERCHE (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON 		3 729 36,35%
Frédéric LAPORTE
Frédéric LAPORTE (Ballotage) PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN 		3 090 30,12%
Pierre MOTHET
Pierre MOTHET (Ballotage) MONTLUÇON EN COMMUN 		2 317 22,58%
Louis BRUN
Louis BRUN Un avenir ici 		923 9,00%
Jean-François REUL
Jean-François REUL lutte ouvière 		201 1,96%
Participation au scrutin Montluçon
Taux de participation 51,80%
Taux d'abstention 48,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 10 718

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Allier ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Allier. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Montluçon

En savoir plus sur Montluçon