Programme de Pierre Mothet à Montluçon (MONTLUÇON EN COMMUN)

Engagement citoyen

Le candidat Pierre Mothet exprime sa gratitude envers les électeurs de Montluçon qui ont soutenu sa liste. Il souligne l'importance de la participation citoyenne pour mettre fin à une gestion politique jugée partisane. Son engagement se traduit par une volonté de défendre les droits de tous les habitants de la ville.

Mesures pour la solidarité

Le programme propose la création d'un centre de santé pluridisciplinaire et le soutien aux PME et aux jeunes entrepreneurs. Des initiatives telles que des mairies de quartier et des conseils de quartier visent à renforcer le lien social et à améliorer la vie quotidienne des citoyens. La mise en place d'une cantine à 1 euro et la gratuité des transports en commun sont également des mesures phares.

Développement économique

Le projet inclut la création d'une maison de l'emploi et de la formation pour faciliter l'insertion professionnelle. Un guichet unique sera mis en place pour simplifier les démarches des commerçants et des artisans. Des formations adaptées aux besoins du territoire seront également proposées pour dynamiser l'économie locale.

Élections municipales

Le 22 mars, les électeurs sont appelés à choisir une alternative politique qui prône l'indépendance et l'énergie face aux intérêts personnels. Le candidat Pierre Mothet se positionne comme un défenseur des intérêts généraux, loin des pratiques clientélistes. Le vote pour sa liste est présenté comme un acte de soutien à une vision solidaire et inclusive pour Montluçon.