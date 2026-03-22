Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montluçon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montluçon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montluçon.
L'actu des élections municipales 2026 à Montluçon
11:50 - Quels sont les rapports de force à Montluçon pour ce 2e tour de la municipale ?
Les élections municipales 2026 à Montluçon ont vu Philippe Perche (Divers droite) arriver en tête il y a une semaine avec 36,35 % des votes. Frédéric Laporte (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 30,12 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 22,58 %, Pierre Mothet (Union de la gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Louis Brun, portant la nuance Divers gauche, a récolté 9,00 % des voix, trop peu pour aller au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Montluçon, le rendez-vous électoral a mobilisé 51,80 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montluçon
Le deuxième tour des élections municipales à Montluçon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Mothet
Liste d'union à gauche
MONTLUÇON EN COMMUN
|
|
Philippe Perche
Liste divers droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON
|
|
Frédéric Laporte
Liste divers droite
PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montluçon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe PERCHE (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON
|3 729
|36,35%
|Frédéric LAPORTE (Ballotage) PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN
|3 090
|30,12%
|Pierre MOTHET (Ballotage) MONTLUÇON EN COMMUN
|2 317
|22,58%
|Louis BRUN Un avenir ici
|923
|9,00%
|Jean-François REUL lutte ouvière
|201
|1,96%
|Participation au scrutin
|Montluçon
|Taux de participation
|51,80%
|Taux d'abstention
|48,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Nombre de votants
|10 718
Source : ministère de l’Intérieur
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