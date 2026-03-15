Résultat municipale 2026 à Montluçon (03100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montluçon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montluçon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluçon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe PERCHE
Philippe PERCHE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON 		3 729 36,35%
Frédéric LAPORTE
Frédéric LAPORTE PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN 		3 090 30,12%
Pierre MOTHET
Pierre MOTHET MONTLUÇON EN COMMUN 		2 317 22,58%
Louis BRUN
Louis BRUN Un avenir ici 		923 9,00%
Jean-François REUL
Jean-François REUL lutte ouvière 		201 1,96%
Participation au scrutin Montluçon
Taux de participation 51,80%
Taux d'abstention 48,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 10 718

Source : ministère de l’Intérieur

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