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19:21 - Montluçon : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Montluçon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 33 317 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 070 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (55,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 2 406 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,10%, Montluçon est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 505 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,19%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Montluçon, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Quel poids pour le RN à Montluçon aux derniers scrutins ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Montluçon en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,07% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 44,31% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 15,41% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 44,87% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 33,69% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,53% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 37,59% lors du vote définitif, actant la victoire pour Jorys Bovet.

16:58 - Les électeurs de Montluçon vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 61,86 % à Montluçon lors de la dernière élection municipale (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que la pandémie du Covid-19 perturbait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 28,91 % des inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 53,59 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,96 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,45 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une contrée distancée du processus électoral par rapport aux tendances françaises. Au soir de l'élection municipale, cette contingence pèsera en tout cas fortement sur les résultats de Montluçon.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Montluçon Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Montluçon avaient propulsé aux avants-postes Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 29,53% au premier tour, devant Louise Heritier (Union de la gauche) avec 29,28%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jorys Bovet culminant à 37,59% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes avant la dissolution à Montluçon avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,69%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,69% des votes. Le panorama politique de Montluçon a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Montluçon : regard sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Montluçon votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,84%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 24,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,69% pour Emmanuel Macron, contre 44,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Montluçon accordaient leurs suffrages à Louise Heritier (Nupes) avec 23,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louise Heritier virant de nouveau en tête avec 55,13% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Montluçon s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les données de Montluçon Pour ce qui est des contributions locales à Montluçon, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 358 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 015 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 52,77 % en 2024 (contre environ 29,90 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 591 640 € de recettes en 2024, contre quelque 7,58741 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 16,86 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur la quadrangulaire des municipales de 2020 à Montluçon Il peut s'avérer instructif d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Montluçon. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Frédéric Laporte (Les Républicains) a distancé ses concurrents en rassemblant 27,03% des voix. Sur la seconde marche, Joseph Roudillon (Divers droite) a recueilli 21,22% des voix. Une différence substantielle. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Frédéric Laporte l'a finalement emporté avec 31,45% des voix, face à Frédéric Kott qui a obtenu 28,10% des électeurs inscrits et Joseph Roudillon réunissant 2 194 électeurs (26,00%). Lors du second tour, on a vécu un match in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été comblé grâce à une bonne réserve de voix. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Bien que Frédéric Kott ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 634 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le camp des battus a la lourde tâche de recomposer une alliance plus performante dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.