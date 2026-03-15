En direct

19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montluel Au cœur de la campagne électorale municipale, Montluel se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 879 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 506 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 077 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,97% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,21% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 601 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,37%, participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 43,54% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 441,85 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Montluel, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Montluel Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Montluel il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,18% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 39,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 18,43% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Montluel comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,55% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,47% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 37,91% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Montluel Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Montluel avait été marqué par une abstention de 54,63 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 45,37 %), le Covid ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 26,15 % dans la ville (et donc 73,85 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 45,46 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,46 % au premier tour, contre 52,40 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité se positionne comme une contrée où l'abstention est contenue. Au soir des élections municipales 2026, cette contingence pèsera en tout cas sur les résultats de Montluel.

15:59 - Comment Montluel a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Montluel, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (32,55%). Andréa Kotarac (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Montluel après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 31,47%. Maxime Meyer (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 31,44%. Au second tour, c'est en revanche Romain Daubié (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 62,09% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Montluel a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Montluel présentait un paysage particulier il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Montluel comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Montluel privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,64%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 24,10%. Lors de la finale de l'élection à Montluel, les électeurs accordaient 60,65% pour Emmanuel Macron, contre 39,35% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Montluel accordaient leurs suffrages à Lumir Lapray (Nupes) avec 31,12% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Romain Daubié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,19% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Montluel : une incidence sur les municipales Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Montluel entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,20 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 51 310 €, bien en deçà des quelque 1,05556 million d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Montluel atteint désormais un peu moins de 29,47 % en 2024 (contre 12,50 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Montluel s'est établi à 703 € en 2024 contre 546 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Romain Daubie à Montluel L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Montluel s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin à l'époque, Romain Daubie (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 450 bulletins (75,16%). Dans la position de la principale opposante, Albane Colin (Divers gauche) a engrangé 479 voix (24,83%). Cette victoire au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Montluel, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.