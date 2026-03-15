Résultat municipale 2026 à Montluel (01120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montluel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montluel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montluel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BELAIR
Philippe BELAIR (24 élus) l'avenir de Montluel avec vous 		1 531 62,80%
  • Philippe BELAIR
  • Maryse PACCARD
  • Christian GUILLEMOT
  • Laurence RAVEROT
  • Franck GENILLON
  • Aurore SAMIER
  • Gilbert BARRIQUAND
  • Anne PIRAT
  • Eric FABIANO
  • Fabienne LOUPY
  • Laurent BRELOT
  • Anaïs Marie Elisabeth PONCEBLANC
  • Serge JARLES
  • Ginette COPIN COSTA HENRIQUES
  • René BERTRAND
  • Nadège DEVILLE
  • Jean-Yves PAQUELET
  • Virginie DESREUMAUX
  • Anthony RAMBEAU
  • Sandra MARQUES
  • Nicolas BARBOLAT
  • Cathy BERNARD
  • Hakan SARIKAYA
  • Corinne BELDONT
Isabelle GALLAGA
Isabelle GALLAGA (5 élus) MIEUX VIVRE A MONTLUEL 		907 37,20%
  • Isabelle GALLAGA
  • Djillali BOUSSEBHA
  • Julie MILAN
  • Xavier PERRIN
  • Albane COLIN
Participation au scrutin Montluel
Taux de participation 53,04%
Taux d'abstention 46,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 495

Source : ministère de l’Intérieur

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