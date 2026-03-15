Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montmagny

Tête de listeListe
Bakhta Maiche
Bakhta Maiche Liste divers droite
UNIS POUR MONTMAGNY
  • Bakhta Maiche
  • Mustapha Bamba
  • Elvire Teno
  • L'Houssain El Mazouzi
  • Maha Gulfraz
  • Jean-Michel Dorland
  • Soria Maiche
  • Akim Chir
  • Audrey Edy
  • Florent Espinaco
  • Maja Jocic
  • Mickaël Edet
  • Magalie Billard
  • Karim Asbaai
  • Niroshy Thurairajah
  • Mourad Azzi
  • Hana Benammar
  • Olivier Charbonnel
  • Esther Kouadio
  • Farid Ousaçi
  • Béatrice Proenca Louro
  • Nicolas Legrand
  • Samia Ghenimi
  • Seddik Alouache
  • Line Tran
  • Benoit Martin
  • Prescillia Lomate
  • Mohamed Chaouki
  • Sandrine Droux
  • Denis Geltzenlichter
  • Michelle Loreaux
  • Mirath Rahman
  • Leila Zemmouri
  • Berkan Ozdemir
  • Mounia Baba Kaidi
Belkacem Chikh
Belkacem Chikh Liste divers gauche
MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART
  • Belkacem Chikh
  • Anissa Ayoub
  • Djafar Lakrouz
  • Myriam Kallala
  • Alain Peuch
  • Sophie Azzoug
  • Maka Sissoko
  • Lila Bouaksa
  • Hakim Haddouche
  • Narimane Amer
  • Sofiane Bentata
  • Nora Belarbi
  • Michel Cochelin
  • Nadège Taillandier
  • Nadir Ziani
  • Habiba Benhassen
  • Babacar Kébé
  • Marie-Christine Puchercos
  • Loïc Goncalves
  • Nadia Hachelaf
  • Mahamé Traoré
  • Marie Grizon
  • Farid Baîri
  • Elisabeth Mazerolles
  • Jimmy Silva
  • Baya Semsoum
  • Rachid Serri
  • Sûkran Tayar
  • Brahim Zahra
  • Brigitte Biébow
  • Bernard Plailly
  • Violaine Berthelemy
  • Valentin Diogo
  • Malika Azzoug
  • Stephane Antoine
François Rose
François Rose Liste divers droite
ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY
  • François Rose
  • Marie-Noëlle Flotterer
  • Jean-Luc Leroy
  • Loganayagi Vasante
  • Thierry Mansion
  • Jennifer Bonino
  • Bernard Laborde
  • Pascale Andrianasolo
  • Michael Samama
  • Mireille Benattar
  • Selva Annamalé
  • Ghislaine Mignot
  • Abdelaziz Lalmi
  • Anne Bonneterre
  • Jean-Michel Tavares
  • Adama Niang
  • Calixte Guirand
  • Corinne Weisse
  • Jean Marie Edi
  • Maria Rodrigues
  • Jean-Michel Gillet
  • Colette Lambert
  • Adrien Degboe
  • Corinne Chanourdie
  • Jean-Michel Dereix
  • Anita Michel
  • Abdel Hamidi
  • Florinda Dias
  • Marc Charrier
  • Sabine Abbou
  • Louis Andrianasolo Rasolohaja
  • Patricia Egasse
  • Albert Blondel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Floquet
Patrick Floquet (25 élus) Agir ensemble pour montmagny 		1 104 46,23%
  • Patrick Floquet
  • Marie-Noëlle Flotterer
  • François Rose
  • Karine Farges
  • Jean-Pierre Yetna
  • Bakhta Maiche
  • Mourad Azzi
  • Elvire Teno
  • Jean-Luc Leroy
  • Mireille Benattar
  • Albert Blondel
  • Jacqueline Ragot
  • Mustapha Bamba
  • Loganayagi Vasante
  • Selva Annamalé
  • Colette Lambert
  • Hervé Martin
  • Soria Maïche
  • Abdelaziz Lalmi
  • Francine Kancel
  • L'houssain El Mazouzi
  • Maha Gulfraz
  • Bernard Laborde
  • Veronique Reintjès
  • Bernard Narboni
Didier Boisseau
Didier Boisseau (6 élus) Ensemble changeons montmagny 		828 34,67%
  • Didier Boisseau
  • Karima Djerrar
  • Alain Boccara
  • Joanne Blondeau
  • Philippe Simeau
  • Pascale Andrianasolo
Franck Capmarty
Franck Capmarty (1 élu) Liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire 		231 9,67%
  • Franck Capmarty
Luc-Eric Krief
Luc-Eric Krief (1 élu) Montmagny, un nouveau souffle 		225 9,42%
  • Luc-Eric Krief
Participation au scrutin Montmagny
Taux de participation 31,85%
Taux d'abstention 68,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 458

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Floquet
Patrick Floquet Agir ensemble pour montmagny 		983 40,60%
Didier Boisseau
Didier Boisseau Ensemble changeons montmagny 		770 31,80%
Franck Capmarty
Franck Capmarty Liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire 		371 15,32%
Luc-Eric Krief
Luc-Eric Krief Montmagny, un nouveau souffle 		297 12,26%
Participation au scrutin Montmagny
Taux de participation 33,05%
Taux d'abstention 66,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 539

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Floquet
Patrick Floquet (26 élus) Ensemble construisons l'avenir 		2 050 53,45%
  • Patrick Floquet
  • Fabienne Frech
  • François Rose
  • Marie-Noëlle Chartier
  • Luc-Eric Krief
  • Karima Djerrar
  • Seddik Alouache
  • Audrey Figueiredo
  • Jean-François Bellec
  • Aline Constantin
  • Jean-Pierre Yetna
  • Bakhta Maiche
  • Jean-Luc Leroy
  • Mireille Benattar
  • Albert Blondel
  • Jacqueline Triveillot
  • Bernard Massot
  • Yvette Jeffroy
  • Mourad Azzi
  • Karine Farges
  • Jean-Michaël Krief
  • Régine Pinera
  • Aaron Attias
  • Carole Vincent
  • Gilles Carlier
  • Samia Bouyahmed
René Taieb
René Taieb (5 élus) René taieb 2014, une équipe, une force d'entreprendre 		1 332 34,73%
  • René Taieb
  • Joanne Blondeau
  • Belkacem Chikh
  • Amel Charikh
  • Pierre Ouanas
Franck Capmarty
Franck Capmarty (2 élus) Pour une ville solidaire, écologique, sociale et participative 		453 11,81%
  • Franck Capmarty
  • Nadège Abdelkader
Participation au scrutin Montmagny
Taux de participation 50,71%
Taux d'abstention 49,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,51%
Nombre de votants 4 016

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Floquet
Patrick Floquet Ensemble construisons l'avenir 		1 591 42,94%
René Taieb
René Taieb René taieb 2014, une équipe, une force d'entreprendre 		993 26,80%
Laurent Poulot
Laurent Poulot Demain montmagny 		690 18,62%
Franck Capmarty
Franck Capmarty Pour une ville solidaire, écologique, sociale et participative 		431 11,63%
Participation au scrutin Montmagny
Taux de participation 49,02%
Taux d'abstention 50,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Nombre de votants 3 882

Villes voisines de Montmagny

En savoir plus sur Montmagny