Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montmagny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montmagny.
L'actu des élections municipales 2026 à Montmagny
13:09 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Montmagny
Les résultats des dernières élections municipales à Montmagny ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Floquet (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 983 voix (40,60%). Derrière, Didier Boisseau (Divers centre) a obtenu 31,80% des bulletins valides. Le podium a été complété par Franck Capmarty (Divers gauche), avec 15,32% des suffrages. Ce fossé imposant installait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Patrick Floquet l'a finalement emporté avec 46,23% des bulletins, face à Didier Boisseau s'adjugeant 34,67% des électeurs et Franck Capmarty avec 9,67% des électeurs. La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, scellant une victoire écrasante. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées, ajoutant 121 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Montmagny
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de se faire entendre sur les défis qui concernent leur ville. À Montmagny comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, Patrick Floquet a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Montmagny. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Montmagny. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections à Montmagny dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montmagny
|Tête de listeListe
|
Bakhta Maiche
Liste divers droite
UNIS POUR MONTMAGNY
|
|
Belkacem Chikh
Liste divers gauche
MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART
|
|
François Rose
Liste divers droite
ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Floquet (25 élus) Agir ensemble pour montmagny
|1 104
|46,23%
|
|Didier Boisseau (6 élus) Ensemble changeons montmagny
|828
|34,67%
|
|Franck Capmarty (1 élu) Liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire
|231
|9,67%
|
|Luc-Eric Krief (1 élu) Montmagny, un nouveau souffle
|225
|9,42%
|
|Participation au scrutin
|Montmagny
|Taux de participation
|31,85%
|Taux d'abstention
|68,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 458
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Floquet Agir ensemble pour montmagny
|983
|40,60%
|Didier Boisseau Ensemble changeons montmagny
|770
|31,80%
|Franck Capmarty Liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire
|371
|15,32%
|Luc-Eric Krief Montmagny, un nouveau souffle
|297
|12,26%
|Participation au scrutin
|Montmagny
|Taux de participation
|33,05%
|Taux d'abstention
|66,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 539
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Floquet (26 élus) Ensemble construisons l'avenir
|2 050
|53,45%
|
|René Taieb (5 élus) René taieb 2014, une équipe, une force d'entreprendre
|1 332
|34,73%
|
|Franck Capmarty (2 élus) Pour une ville solidaire, écologique, sociale et participative
|453
|11,81%
|
|Participation au scrutin
|Montmagny
|Taux de participation
|50,71%
|Taux d'abstention
|49,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,51%
|Nombre de votants
|4 016
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Floquet Ensemble construisons l'avenir
|1 591
|42,94%
|René Taieb René taieb 2014, une équipe, une force d'entreprendre
|993
|26,80%
|Laurent Poulot Demain montmagny
|690
|18,62%
|Franck Capmarty Pour une ville solidaire, écologique, sociale et participative
|431
|11,63%
|Participation au scrutin
|Montmagny
|Taux de participation
|49,02%
|Taux d'abstention
|50,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|3 882
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