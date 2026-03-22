Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montmagny

Le deuxième tour des élections municipales à Montmagny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bakhta Maiche
Bakhta Maiche Liste divers droite
UNIS POUR MONTMAGNY
  • Bakhta Maiche
  • Mustapha Bamba
  • Elvire Teno
  • L'Houssain El Mazouzi
  • Maha Gulfraz
  • Jean-Michel Dorland
  • Soria Maiche
  • Akim Chir
  • Audrey Edy
  • Florent Espinaco
  • Maja Jocic
  • Mickael Edet
  • Magalie Billard
  • Karim Asbaai
  • Niroshy Thurairajah
  • Mourad Azzi
  • Hana Benammar
  • Olivier Charbonnel
  • Esther Kouadio
  • Farid Ousaci
  • Béatrice Proenca Louro
  • Nicolas Legrand
  • Samia Ghenimi
  • Seddik Alouache
  • Line Tran
  • Benoit Martin
  • Prescillia Lomate
  • Mohamed Chaouki
  • Sandrine Droux
  • Denis Geltzenlichter
  • Michelle Loreaux
  • Mirath Rahman
  • Leila Zemmouri
  • Berkan Ozdemir
  • Mounia Baba Kaidi
Belkacem Chikh
Belkacem Chikh Liste divers gauche
MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART
  • Belkacem Chikh
  • Anissa Ayoub
  • Djafar Lakrouz
  • Myriam Kallala
  • Alain Peuch
  • Sophie Azzoug
  • Maka Sissoko
  • Lila Bouaksa
  • Hakim Haddouche
  • Narimane Amer
  • Sofiane Bentata
  • Nora Belarbi
  • Michel Cochelin
  • Nadège Taillandier
  • Nadir Ziani
  • Habiba Benhassen
  • Babacar Kébé
  • Marie-Christine Puchercos
  • Loïc Goncalves
  • Nadia Hachelaf
  • Mahamé Traoré
  • Marie Grizon
  • Farid Baîri
  • Elisabeth Mazerolles
  • Jimmy Silva
  • Baya Semsoum
  • Rachid Serri
  • Sûkran Tayar
  • Brahim Zahra
  • Brigitte Biébow
  • Bernard Plailly
  • Violaine Berthelemy
  • Valentin Diogo
  • Malika Azzoug
  • Stephane Antoine
François Rose
François Rose Liste divers droite
ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY
  • François Rose
  • Marie-Noëlle Flotterer
  • Jean-Luc Leroy
  • Loganayagi Vasante
  • Thierry Mansion
  • Jennifer Bonino
  • Bernard Laborde
  • Pascale Andrianasolo
  • Michael Samama
  • Mireille Benattar
  • Selva Annamalé
  • Ghislaine Mignot
  • Abdelaziz Lalmi
  • Anne Bonneterre
  • Jean-Michel Tavares
  • Adama Niang
  • Calixte Guirand
  • Corinne Weisse
  • Jean Marie Edi
  • Maria Rodrigues
  • Jean-Michel Gillet
  • Colette Lambert
  • Adrien Degboe
  • Corinne Chanourdie
  • Jean-Michel Dereix
  • Anita Michel
  • Abdel Hamidi
  • Florinda Dias
  • Marc Charrier
  • Sabine Abbou
  • Louis Andrianasolo Rasolohaja
  • Patricia Egasse
  • Albert Blondel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montmagny

Tête de listeListe Voix % des voix
Belkacem CHIKH
Belkacem CHIKH (Ballotage) MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART 		1 548 41,78%
François ROSE
François ROSE (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY 		1 394 37,62%
Bakhta MAICHE
Bakhta MAICHE (Ballotage) UNIS POUR MONTMAGNY 		763 20,59%
Participation au scrutin Montmagny
Taux de participation 45,47%
Taux d'abstention 54,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 3 792

Source : ministère de l’Intérieur

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