Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montmagny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montmagny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montmagny.
L'actu des élections municipales 2026 à Montmagny
11:51 - Résultat serré entre Belkacem Chikh et François Rose
Belkacem Chikh (Divers gauche) a remporté le premier round de l'élection municipale à Montmagny dimanche dernier, avec 41,78 % des suffrages exprimés. Ensuite, François Rose (Divers droite) s'est classé deuxième avec 37,62 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 20,59 %, Bakhta Maiche (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Montmagny, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 45,47 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montmagny
Le deuxième tour des élections municipales à Montmagny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bakhta Maiche
Liste divers droite
UNIS POUR MONTMAGNY
|
|
Belkacem Chikh
Liste divers gauche
MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART
|
|
François Rose
Liste divers droite
ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montmagny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Belkacem CHIKH (Ballotage) MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART
|1 548
|41,78%
|François ROSE (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY
|1 394
|37,62%
|Bakhta MAICHE (Ballotage) UNIS POUR MONTMAGNY
|763
|20,59%
|Participation au scrutin
|Montmagny
|Taux de participation
|45,47%
|Taux d'abstention
|54,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|3 792
Source : ministère de l’Intérieur
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