Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny : les résultats du 2e tour

Programme de Belkacem Chikh à Montmagny (MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART)

Engagement citoyen

Les habitants de Montmagny se rassemblent pour agir et non pour critiquer. Ils souhaitent construire un avenir meilleur pour leur ville en s'impliquant activement. Cette mobilisation collective témoigne d'un désir de changement et d'amélioration du cadre de vie.

Éducation et inégalités

Un des engagements majeurs est de refuser un système éducatif qui perpétue les inégalités. Les habitants aspirent à un développement du territoire qui soit bénéfique et non subi. L'éducation est perçue comme un levier essentiel pour l'émancipation des jeunes Magnymontois.

Culture et créativité

La culture et la créativité sont considérées comme des moteurs d'émancipation à Montmagny. Elles doivent être au cœur des initiatives pour dynamiser la ville et renforcer le lien social. L'accès à la culture est essentiel pour favoriser l'épanouissement des citoyens.

Solidarité et tranquillité

La solidarité est présentée comme un pilier fondamental de chaque décision municipale. Les habitants souhaitent garantir une tranquillité publique qui favorise le vivre-ensemble. L'objectif est de construire une ville accessible et accueillante pour tous les Magnymontois.