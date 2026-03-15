Résultat municipale 2026 à Montmagny (95360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Montmagny. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Montmagny, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmagny [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Belkacem CHIKH
Belkacem CHIKH MONTMAGNY UN NOUVEAU DEPART 		1 253 42,45%
François ROSE
François ROSE ENSEMBLE AGISSONS POUR MONTMAGNY 		1 129 38,25%
Bakhta MAICHE
Bakhta MAICHE UNIS POUR MONTMAGNY 		570 19,31%
Participation au scrutin Montmagny Partiels *
Taux de participation 45,96%
Taux d'abstention 54,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 021

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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