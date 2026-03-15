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19:21 - Montmagny : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Montmagny est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 14 632 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 870 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 483 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (68,97%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 2 568 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 27,90%, Montmagny est un exemple d'ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 53,61% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 675,44 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Montmagny, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Montmagny aux élections de 2026 ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Montmagny en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 12,13% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,05% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 12,64% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Montmagny comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 18,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 19,62% le dimanche suivant.

16:58 - Montmagny : 33,05 % de votants aux dernières municipales Aux municipales de 2020, la participation à Montmagny était évaluée à 33,05 % lors du premier tour, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, représentant 2 539 votants, nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid-19. S'agissant de choisir leur maire, les élections locales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 5 432 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 72,07 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 43,62 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,38 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 36,50 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne. En ce jour de municipale 2026 à Montmagny, cette contingence sera en conséquence regardée de près.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Montmagny il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Montmagny avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (41,57%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 18,11% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Gabrielle Cathala (Union de la gauche) en tête du peloton avec 53,80% au premier tour, devant Annika Bruna (Rassemblement National) avec 18,43%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Gabrielle Cathala culminant à 61,24% des votes dans la localité.

14:57 - Au regard des élections passées, Montmagny reste un territoire tourné vers la gauche Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Montmagny votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (46,09%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,95% pour Emmanuel Macron, contre 27,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Montmagny accordaient leurs suffrages à Gabrielle Cathala (Nupes) avec 41,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,36% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Montmagny un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Fiscalité stable à Montmagny : une incidence sur le scrutin municipal Sur le plan de la fiscalité locale de Montmagny, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 966 € en 2024 (dernières données en date) contre 971 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,14 % en 2024 (contre 29,96 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne en France, approchant les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 97 610 € en 2024. Un total bien loin des quelque 3,50497 millions d'euros (3 504 970 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,91 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Montmagny Les résultats des dernières élections municipales à Montmagny ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Floquet (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 983 voix (40,60%). Derrière, Didier Boisseau (Divers centre) a obtenu 31,80% des bulletins valides. Le podium a été complété par Franck Capmarty (Divers gauche), avec 15,32% des suffrages. Ce fossé imposant installait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Patrick Floquet l'a finalement emporté avec 46,23% des bulletins, face à Didier Boisseau s'adjugeant 34,67% des électeurs et Franck Capmarty avec 9,67% des électeurs. La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, scellant une victoire écrasante. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées, ajoutant 121 voix supplémentaires entre les deux tours.