Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmédy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montmédy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montmédy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montmédy.
L'actu des élections municipales 2026 à Montmédy
11:43 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Montmédy
Pour le lancement des municipales à Montmédy, le rendez-vous a vu 65,38 % des inscrits se déplacer sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est François Mercier qui est arrivé en tête en rassemblant 50,00 % des voix. Derrière, Pierre Leonard a obtenu la seconde place avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montmédy
Le deuxième tour des élections municipales à Montmédy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Mercier
Divers
MONTMEDY NOTRE PAYS
|
|
Pierre Leonard
Divers
CONSTRUIRE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montmédy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François MERCIER (Ballotage) MONTMEDY NOTRE PAYS
|341
|50,00%
|Pierre LEONARD (Ballotage) CONSTRUIRE ENSEMBLE
|341
|50,00%
|Participation au scrutin
|Montmédy
|Taux de participation
|65,38%
|Taux d'abstention
|34,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|712
Source : ministère de l’Intérieur
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