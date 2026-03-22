Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmédy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montmédy

Le deuxième tour des élections municipales à Montmédy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Mercier
François Mercier Divers
MONTMEDY NOTRE PAYS
  • François Mercier
  • Laurence Lhuire
  • Serge Marie Albert Lefebvre
  • Agnès Soyer
  • Yves Lecrique
  • Sylvie Gabriele
  • Philippe Collet
  • Amélie Balon
  • Emmanuel Germain
  • Régine Arquin
  • Philippe Leyh
  • Laurence Muller Sidot
  • Tony Heboul
  • Alexandra Mautref
  • Azziz Heboul
  • Caroline Petit
  • Mike Lepage
  • Zoulikha Decherf Sahraoui
  • Artur Teixeira
Pierre Leonard
Pierre Leonard Divers
CONSTRUIRE ENSEMBLE
  • Pierre Leonard
  • Apolline Huot
  • Yannick Adnet
  • Bernadette Lebret
  • Jérôme Mathieu
  • Laurence Marc
  • Jonathan Mougeot
  • Elisa Harmand
  • Claude Leonard
  • Pascale Aubois
  • Antoine Collignon
  • Marie Bouchet
  • Bernard Pierre
  • Anne Husson
  • Michel Leroy
  • Jessica Louis
  • Alain Kintziger
  • Aurore Corvisy
  • Arthur Couillard
  • Wilma Boksebeld
  • Jean-Philippe Dutus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montmédy

Tête de listeListe Voix % des voix
François MERCIER
François MERCIER (Ballotage) MONTMEDY NOTRE PAYS 		341 50,00%
Pierre LEONARD
Pierre LEONARD (Ballotage) CONSTRUIRE ENSEMBLE 		341 50,00%
Participation au scrutin Montmédy
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 712

Source : ministère de l’Intérieur

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