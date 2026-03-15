Résultat municipale 2026 à Montmédy (55600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montmédy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montmédy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmédy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François MERCIER
François MERCIER MONTMEDY NOTRE PAYS 		341 50,00%
Pierre LEONARD
Pierre LEONARD CONSTRUIRE ENSEMBLE 		341 50,00%
Participation au scrutin Montmédy
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 712

Source : ministère de l’Intérieur

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