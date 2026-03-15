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19:18 - Les enjeux locaux de Montmédy : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montmédy révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,18% et une densité de population de 86 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (64,32%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 642 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,47% et d'une population immigrée de 16,80% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Montmédy mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,12% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Montmédy ? Le Rassemblement national n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Montmédy il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 32,70% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,32% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,53% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 48,05% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 47,42% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 52,39% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Florence Goulet.

16:58 - Une abstention de 44,12 % à Montmédy aux dernières municipales Il y a six ans, le premier round des élections municipales à Montmédy avait été marqué par une abstention de 44,12 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 55,88 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 27,65 % dans la ville (et donc 72,35 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 49,14 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,37 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,68 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville apparaît donc plutôt comme une zone assez abstentionniste. En ce jour de municipales 2026 à Montmédy, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Montmédy Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Montmédy plébiscitaient Florence Goulet (Rassemblement National) avec 52,39% au premier tour. Les habitants tranchaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 50,63% Les Européennes quelques semaines plus tôt à Montmédy avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,42%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,53% des voix. .

14:57 - Les électeurs de Montmédy avaient privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montmédy tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,09%. Lors de la finale de l'élection à Montmédy, les électeurs accordaient 54,32% pour Marine Le Pen, contre 45,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Montmédy soutenaient en priorité Florence Goulet (RN) avec 31,53% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anne Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,95% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Montmédy s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Montmédy qui aura un impact sur l'issue du scrutin Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Montmédy, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,67 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 21 180 € la même année. Une recette bien loin des quelque 251 900 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Montmédy est passé à environ 38,63 % en 2024 (contre 12,91 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Montmédy a atteint environ 710 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 434 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Montmédy Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Montmédy peut s'avérer instructif. Dès le premier tour à l'époque, Pierre Leonard a pris les commandes en récoltant 341 soutiens (57,89%). Sur la seconde marche, Yves Lecrique a obtenu 248 votes (42,10%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pierre Leonard a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Montmédy, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.