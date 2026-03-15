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19:16 - Montmoreau : municipales et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montmoreau mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,76% et une densité de population de 37 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (67,87%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1171 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,75%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montmoreau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,76% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quelle est la place du RN à Montmoreau ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Montmoreau il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 27,34% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,21% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,86% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 45,42% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 38,29% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,89% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 47,53% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Montmoreau ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale à Montmoreau avait été marqué par une abstention de 62,35 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 37,65 %), le Covid ayant fortement pesé sur l'événement. Avec la présidentielle, les élections municipales demeurent pourtant le moment où les Français votent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 26,01 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,77 %, loin des 47,73 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Montmoreau comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. Pour ces municipales, cette variable à Montmoreau sera quoi qu'il en soit capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Montmoreau classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Montmoreau portaient leur choix sur Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avec 37,89% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sandra Marsaud (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 52,47%. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Montmoreau avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (38,29%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,36% des voix. Le contexte politique de Montmoreau a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Montmoreau ? Globalement, le paysage électoral fait de Montmoreau un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montmoreau plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 27,57% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,34%. Lors de la finale de l'élection à Montmoreau, les électeurs accordaient 52,79% pour Emmanuel Macron, contre 47,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Montmoreau plébiscitaient Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 26,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,58%.

12:58 - Municipales à Montmoreau : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Montmoreau, le taux de la taxe d'habitation est passé à 7,56 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 33 200 € la même année, en net recul par rapport aux 184 790 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Montmoreau atteint désormais 41,65 % en 2024 (contre 18,82 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Montmoreau a atteint 694 euros en 2024 (contre 414 € en 2020).

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Montmoreau, L'avenir En Commun" majoritaire à Montmoreau À Montmoreau, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Jean-Michel Bolvin a logiquement rassemblé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Montmoreau, ce décor pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Montmoreau, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. La liste des candidats fournit certainement d'ores et déjà un début de réponse.