Résultat municipale 2026 à Montmoreau (16190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montmoreau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montmoreau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmoreau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BRUNO
Thierry BRUNO (21 élus) MONTMOREAU AVEC VOUS POUR VOUS 		583 55,90%
  • Thierry BRUNO
  • Sylvie GUERIN
  • Bernard HERBRETEAU
  • Catherine MILLET
  • Roland ELUERD
  • Murielle HERAUD
  • Christophe MICHELET
  • Isabelle LUCAS
  • Philippe TERRACHER
  • Priscilla BOCQUIER
  • Yannick FAGON
  • Christelle COUTURIER
  • Ludovic PERONNAUD
  • Anne PEREZ
  • Jean Didier Paul GUERIN
  • Laurence Lydie BROUANT
  • Lucas PHLIPPOTEAU
  • Natacha BURGAUD
  • Pascal Andre DECROIX
  • Bernadette OLLIVIER
  • Christophe CLEMENT
Jean-Michel BOLVIN
Jean-Michel BOLVIN (6 élus) MONTMOREAU, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		460 44,10%
  • Jean-Michel BOLVIN
  • Christine VALEAU LABROUSSE
  • Hervé LABBÉ
  • Béatrice PIVETEAU
  • Jérôme DESBROSSE
  • Corinne CHARRANNAT
Participation au scrutin Montmoreau
Taux de participation 62,26%
Taux d'abstention 37,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 1 107

Source : ministère de l’Intérieur

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