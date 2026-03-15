Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorency : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montmorency

Tête de listeListe
Yves Zuili
Yves Zuili Liste du Parti socialiste
L'AVENIR ENSEMBLE
  • Yves Zuili
  • Hélène Bonnet Chambon
  • Romain Eskenazi
  • Martine Laffitte Chenet
  • Charles Duchêne
  • Béatrice Nehlig
  • Bruno Boutron
  • Sepideh David
  • Jean-Pierre Hun
  • Michèle Ohayon-Fontaine
  • Christophe Morgand
  • Sylvaine Godard
  • Ouali Diarra
  • Victoria Domenech
  • Laurent Baraton
  • Agnès Pons
  • Igor Szabason
  • Joséphine Morenne
  • Henri Rodriguez
  • Marie-José Pestel
  • Lélian Nahon
  • Laurence Oualy
  • Erwan Charton
  • Walae Grari
  • Hassane Yatri
  • Caroline Morisset
  • Frédéric Baud
  • Coline Mayaudon
  • Raphaël Lévêque
  • Brigitte Puzzuoli
  • Jean-Paul Michel
  • Martine Schyn
  • Jean-Luc Berthier
  • Noëlle Dartigues
  • Denis Callipel
Célia Agostini
Célia Agostini Liste divers droite
NOUVELLE ÈRE MONTMORENCY
  • Célia Agostini
  • Francis Toussaint
  • Oana Vlad
  • Hakim Vincent Drine
  • Solène Richard
  • Christophe Dechambre
  • Hafida Saim
  • Xavier Gomez
  • Sylvie Ribeiro
  • Michel Montaldo
  • Florence Pavard
  • Jean-Hugues Auguste
  • Christine Lopes
  • Abdelmadjid Bouneggar
  • Marie Nela Auguste
  • Grégory Sokhakian
  • Loreen Auboir
  • Bertrand Diakanua
  • Claire Poeri
  • Mathieu Mikolajczyk
  • Chantal Heimendinger
  • Charles Hennequin
  • Anouch Osmandjian
  • Claude Azoulay
  • Catherine Zhao Bao
  • Arnaud Pfister
  • Natacha Piriou
  • Guillaume Montaldo
  • Evelyne Bourgoin
  • Romain Bertois
  • Virginie Papic
  • Michel Bourgoin
  • Noura Boulal
  • Jim Bataille
  • Estelle Girard
Maxime Thory
Maxime Thory Liste divers droite
DEMAIN MONTMORENCY
  • Maxime Thory
  • Caroline Soumat
  • Serge Brianchon
  • Laetitia Daubelcour
  • Eric Sauray
  • Véronique Rose Berra
  • Raphaël Barsikian
  • Joan Clément
  • Anthony Daloyau
  • Ophélie Charbonnier
  • Hicham Assarini
  • Emilie Angelo
  • Philippe Priolon
  • Carole Parienti
  • Bernard Fournier
  • Béatrice Hagege-Raduta
  • Pierre Guiraudet
  • Sonia Liman
  • Joël Gallimidi
  • Pascale Boehm
  • Maen Taybi
  • Florence Jacquet
  • Romain Geller
  • Rachel Elaïc
  • Lucas Buthion
  • Marlène Jacquet
  • Michel Gindroz
  • Zakia Linda Boukabou Hlali
  • Thibaud Arnoult
  • Fabienne Ehle
  • Christian Yves Wiss
  • Camille Soveran
  • Arthur Pennetier
  • Aninata Kondé
  • Hicham Kartout
  • Marie-Claire de Castro Freitas
  • Jean-Marc Clement

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime Thory
Maxime Thory (28 élus) Demain montmorency 		2 945 55,56%
  • Maxime Thory
  • Caroline Soumat
  • Stephane Pegard
  • Michèle Noachovitch
  • Eric Sauray
  • Aziza Philippon
  • Thibaud Arnoult
  • Béaatrice Hadège-Raduta
  • Jean-Pierre Daux
  • Emilie Angelo
  • Serge Brianchon
  • Laetitia Daubelcour
  • François Cusmano
  • Ophélie Irrilo
  • Pierre Guiraudet
  • Emma Grosjean
  • Joël Gallimidi
  • Annie Quiret
  • Romain Geller
  • Véronique Berra
  • Anthony Daloyau
  • Laurence Duhalde
  • Maen Taybi
  • Marine Darroux
  • Jacques Aveaux
  • Stella Morrone
  • Christian Yves Wiss
  • Sylvie Bodilsen
François Detton
François Detton (7 élus) L'avenir ensemble 		2 355 44,43%
  • François Detton
  • Adélaïde Piazzi
  • Romain Eskenazi
  • Martine Chenet
  • Bruno Boutron
  • Pascale Boehm
  • Patrick Fontaine
Participation au scrutin Montmorency
Taux de participation 40,58%
Taux d'abstention 59,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 384

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Detton
François Detton L'avenir ensemble 		1 767 33,99%
Maxime Thory
Maxime Thory Demain montmorency 		1 516 29,16%
Philippe Priolon
Philippe Priolon Montmorencitoyens 		716 13,77%
Michèle Berthy
Michèle Berthy Montmorency passionnement 		600 11,54%
Aline Hubert
Aline Hubert Vivre montmorency 		325 6,25%
Armelle Josseran
Armelle Josseran Montmorency pour vous 		274 5,27%
Participation au scrutin Montmorency
Taux de participation 40,20%
Taux d'abstention 59,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 324

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Berthy
Michèle Berthy (27 élus) Vivons montmorency 		4 198 51,95%
  • Michèle Berthy
  • Thierry Olivier
  • Muriel Hoyaux-Mallat
  • Philippe Borderie
  • Michèle Le Guern
  • Christian Isard
  • Martine Faure
  • Pierre Guiraudet
  • Armelle Josseran
  • Maxime Thory
  • Marie Moreels
  • Hicham Assarini
  • Michèle Noachovitch
  • Jean-Pierre Daux
  • Evelyne Bonnet
  • Daniel Manceaux
  • Aline Revet
  • Aurélien Gillot
  • Laurence Duhalde
  • Georges Attia
  • Christine Bitran
  • Serge Brianchon
  • Annie Quiret
  • Jordan Pereault
  • Ingrid Aschenazi
  • Maen Taybi
  • Anne Brainville
François Detton
François Detton (8 élus) L'avenir ensemble - majorité municipale 		3 882 48,04%
  • François Detton
  • Adélaide Piazzi
  • Bruno Boutron
  • Chantal Ridiman
  • Romain Eskenazi
  • Brigitte Puzzuoli
  • Jean-Luc Berthier
  • Martine Chenet
Participation au scrutin Montmorency
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 8 267

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Detton
François Detton L'avenir ensemble - majorité municipale 		2 978 39,25%
Michèle Berthy
Michèle Berthy Vivons montmorency 		2 840 37,43%
Philippe Casassus
Philippe Casassus Montmorency dynamisme et ouverture 		631 8,31%
Gilles Hecquet
Gilles Hecquet Pour montmorency, pour vous 		631 8,31%
Aline Hubert
Aline Hubert Vivre montmorency 		507 6,68%
Participation au scrutin Montmorency
Taux de participation 57,85%
Taux d'abstention 42,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 7 789

Villes voisines de Montmorency

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