Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorency : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorency [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montmorency sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montmorency.
L'actu des élections municipales 2026 à Montmorency
13:09 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Montmorency
Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Montmorency ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, François Detton (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 1 767 suffrages (33,99%). Dans la position du principal opposant, Maxime Thory (Les Républicains) a engrangé 29,16% des bulletins valides. Philippe Priolon (La République en marche) suivait, avec 13,77% des voix. Avec une marge aussi maigre, la fin du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Maxime Thory l'a finalement emporté avec 2 945 bulletins (55,56%), face à François Detton rassemblant 44,43% des votants. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Les Républicains a probablement profité des votes des listes éliminées, récupérant 1 178 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde tâche de totaliser plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Montmorency : les horaires des 11 bureaux de vote
En 2026, les votants de Montmorency sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Montmorency se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les votants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Montmorency. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Montmorency dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montmorency
|Tête de listeListe
|
Yves Zuili
Liste du Parti socialiste
L'AVENIR ENSEMBLE
|
|
Célia Agostini
Liste divers droite
NOUVELLE ÈRE MONTMORENCY
|
|
Maxime Thory
Liste divers droite
DEMAIN MONTMORENCY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maxime Thory (28 élus) Demain montmorency
|2 945
|55,56%
|
|François Detton (7 élus) L'avenir ensemble
|2 355
|44,43%
|
|Participation au scrutin
|Montmorency
|Taux de participation
|40,58%
|Taux d'abstention
|59,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 384
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Detton L'avenir ensemble
|1 767
|33,99%
|Maxime Thory Demain montmorency
|1 516
|29,16%
|Philippe Priolon Montmorencitoyens
|716
|13,77%
|Michèle Berthy Montmorency passionnement
|600
|11,54%
|Aline Hubert Vivre montmorency
|325
|6,25%
|Armelle Josseran Montmorency pour vous
|274
|5,27%
|Participation au scrutin
|Montmorency
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 324
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Berthy (27 élus) Vivons montmorency
|4 198
|51,95%
|
|François Detton (8 élus) L'avenir ensemble - majorité municipale
|3 882
|48,04%
|
|Participation au scrutin
|Montmorency
|Taux de participation
|61,42%
|Taux d'abstention
|38,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|8 267
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Detton L'avenir ensemble - majorité municipale
|2 978
|39,25%
|Michèle Berthy Vivons montmorency
|2 840
|37,43%
|Philippe Casassus Montmorency dynamisme et ouverture
|631
|8,31%
|Gilles Hecquet Pour montmorency, pour vous
|631
|8,31%
|Aline Hubert Vivre montmorency
|507
|6,68%
|Participation au scrutin
|Montmorency
|Taux de participation
|57,85%
|Taux d'abstention
|42,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|7 789
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