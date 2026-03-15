Résultat municipale 2026 à Montmorency (95160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montmorency a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montmorency, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorency [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime THORY
Maxime THORY (32 élus) DEMAIN MONTMORENCY 		6 028 76,64%
  • Maxime THORY
  • Caroline SOUMAT
  • Serge BRIANCHON
  • Laetitia DAUBELCOUR
  • Eric SAURAY
  • Véronique Rose BERRA
  • Raphaël BARSIKIAN
  • Joan CLÉMENT
  • Anthony DALOYAU
  • Ophélie CHARBONNIER
  • Hicham ASSARINI
  • Emilie ANGELO
  • Philippe PRIOLON
  • Carole PARIENTI
  • Bernard FOURNIER
  • Béatrice HAGEGE-RADUTA
  • Pierre GUIRAUDET
  • Sonia LIMAN
  • Joël GALLIMIDI
  • Pascale BOEHM
  • Maen TAYBI
  • Florence JACQUET
  • Romain GELLER
  • Rachel ELAÏC
  • Lucas BUTHION
  • Marlène JACQUET
  • Michel GINDROZ
  • Zakia Linda BOUKABOU HLALI
  • Thibaud ARNOULT
  • Fabienne EHLE
  • Christian Yves WISS
  • Camille SOVERAN
Yves ZUILI
Yves ZUILI (2 élus) L'AVENIR ENSEMBLE 		1 247 15,86%
  • Yves ZUILI
  • Hélène BONNET CHAMBON
Célia AGOSTINI
Célia AGOSTINI (1 élu) NOUVELLE ÈRE MONTMORENCY 		590 7,50%
  • Célia AGOSTINI
Participation au scrutin Montmorency
Taux de participation 57,11%
Taux d'abstention 42,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 7 985

Source : ministère de l’Intérieur

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