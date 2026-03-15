Résultat municipale 2026 à Montmorency (95160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Montmorency - Tour 1
- Election municipale 2026 à Montmorency [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Montmorency
- Montmorency (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montmorency a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montmorency, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorency [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maxime THORY (32 élus) DEMAIN MONTMORENCY
|6 028
|76,64%
|
|Yves ZUILI (2 élus) L'AVENIR ENSEMBLE
|1 247
|15,86%
|
|Célia AGOSTINI (1 élu) NOUVELLE ÈRE MONTMORENCY
|590
|7,50%
|
|Participation au scrutin
|Montmorency
|Taux de participation
|57,11%
|Taux d'abstention
|42,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|7 985
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Montmorency [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Montmorency en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montmorency
19:21 - Montmorency : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Montmorency est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 33,55% de cadres supérieurs pour 21 677 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 632 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 538 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,32%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Montmorency forme une communauté diversifiée, avec ses 2 407 résidents étrangers, soit 11,10% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,93%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 940 euros par an. À Montmorency, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.
17:57 - Quel résultat pour le RN à Montmorency aux élections de 2026 ?
Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Montmorency en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,26% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,44% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 9,31% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montmorency comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,68% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,65% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,54% le dimanche suivant.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,80 % d'abstention
En ce jour d'élection municipale 2026 à Montmorency, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 59,80 % des électeurs (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que le pays était affecté par le coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,85 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 50,25 % en 2022 à seulement 28,14 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,65 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle donc sensiblement comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Comment a voté Montmorency il y a deux ans ?
Les Européennes de juin 2024 à Montmorency avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,68%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 17,62% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Montmorency soutenaient en priorité Romain Eskenazi (Union de la gauche) avec 34,85% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Romain Eskenazi culminant à 64,46% des votes localement. Le contexte politique de Montmorency a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Montmorency ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montmorency tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,68% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,66%. Lors de la finale de l'élection à Montmorency, les électeurs accordaient 72,56% pour Emmanuel Macron, contre 27,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montmorency accordaient leurs suffrages à Dominique Da Silva (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,48%. Cette physionomie politique de Montmorency laisse ainsi apparaître une place forte du courant central.
12:58 - Les impôts à Montmorency : une tendance stable au cours des dernières années
Du côté de la fiscalité de Montmorency, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 258 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 1 319 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 38,98 % en 2024 (contre près de 21,80 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 359 960 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 8,93776 millions d'euros (8 937 760 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,07 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Montmorency
Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Montmorency ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, François Detton (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 1 767 suffrages (33,99%). Dans la position du principal opposant, Maxime Thory (Les Républicains) a engrangé 29,16% des bulletins valides. Philippe Priolon (La République en marche) suivait, avec 13,77% des voix. Avec une marge aussi maigre, la fin du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Maxime Thory l'a finalement emporté avec 2 945 bulletins (55,56%), face à François Detton rassemblant 44,43% des votants. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Les Républicains a probablement profité des votes des listes éliminées, récupérant 1 178 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde tâche de totaliser plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Montmorency : les horaires des 11 bureaux de vote
En 2026, les votants de Montmorency sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Montmorency se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les votants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Montmorency. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Montmorency dès leur parution.
- Montmorency (95160)
- Ecole primaire à Montmorency
- Maternités à Montmorency
- Crèches et garderies à Montmorency
- Classement des collèges à Montmorency
- Salaires à Montmorency
- Impôts à Montmorency
- Dette et budget de Montmorency
- Climat et historique météo de Montmorency
- Accidents à Montmorency
- Délinquance à Montmorency
- Inondations à Montmorency
- Nombre de médecins à Montmorency
- Pollution à Montmorency
- Entreprises à Montmorency
- Prix immobilier à Montmorency