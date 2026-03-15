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19:21 - Montmorency : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Montmorency est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 33,55% de cadres supérieurs pour 21 677 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 632 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 538 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,32%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Montmorency forme une communauté diversifiée, avec ses 2 407 résidents étrangers, soit 11,10% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,93%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 940 euros par an. À Montmorency, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Montmorency aux élections de 2026 ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Montmorency en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,26% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,44% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 9,31% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montmorency comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,68% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 22,65% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,54% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,80 % d'abstention En ce jour d'élection municipale 2026 à Montmorency, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 59,80 % des électeurs (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que le pays était affecté par le coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 21,85 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 50,25 % en 2022 à seulement 28,14 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,65 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle donc sensiblement comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment a voté Montmorency il y a deux ans ? Les Européennes de juin 2024 à Montmorency avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,68%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 17,62% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Montmorency soutenaient en priorité Romain Eskenazi (Union de la gauche) avec 34,85% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Romain Eskenazi culminant à 64,46% des votes localement. Le contexte politique de Montmorency a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Montmorency ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Montmorency tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,68% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,66%. Lors de la finale de l'élection à Montmorency, les électeurs accordaient 72,56% pour Emmanuel Macron, contre 27,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montmorency accordaient leurs suffrages à Dominique Da Silva (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,48%. Cette physionomie politique de Montmorency laisse ainsi apparaître une place forte du courant central.

12:58 - Les impôts à Montmorency : une tendance stable au cours des dernières années Du côté de la fiscalité de Montmorency, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 258 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 1 319 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 38,98 % en 2024 (contre près de 21,80 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 359 960 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 8,93776 millions d'euros (8 937 760 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,07 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Montmorency Quelles leçons tirer des résultats des élections municipales précédentes à Montmorency ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, François Detton (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 1 767 suffrages (33,99%). Dans la position du principal opposant, Maxime Thory (Les Républicains) a engrangé 29,16% des bulletins valides. Philippe Priolon (La République en marche) suivait, avec 13,77% des voix. Avec une marge aussi maigre, la fin du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Maxime Thory l'a finalement emporté avec 2 945 bulletins (55,56%), face à François Detton rassemblant 44,43% des votants. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Les Républicains a probablement profité des votes des listes éliminées, récupérant 1 178 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde tâche de totaliser plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.