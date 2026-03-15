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19:20 - Comment la composition démographique de Montmorillon façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montmorillon mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,66%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (65,94%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2878 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,41%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Montmorillon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Montmorillon Le parti d'extrême droite ne comptait pas dans le groupe de tête lors des élections municipales à Montmorillon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 24,18% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,88% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 40,48% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,70% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,50% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 40,48% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 39,02 % d'abstention à Montmorillon Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Montmorillon avait été marqué par une abstention de 39,02 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 60,98 %) alors que débutait la crise du coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,90 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 48,98 % en 2022 à seulement 31,44 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,39 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Montmorillon comme une commune globalement épargnée par l'abstention. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Montmorillon sera en conséquence capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Montmorillon lors de la dernière année électorale ? Les élections européennes de 2024 à Montmorillon avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,70%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 17,66% des suffrages. Les élections législatives à Montmorillon provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Eric Soulat (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 36,50% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Majorité présidentielle) avec 35,28%. Mais c'est finalement Pascal Lecamp (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 59,52% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Montmorillon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Montmorillon s'était clairement ancrée à le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Montmorillon comme une place forte du courant central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Montmorillon votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,75%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 24,18%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,87% pour Emmanuel Macron, contre 41,13% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Montmorillon soutenaient en priorité Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 20,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,52% des suffrages.

12:58 - Montmorillon : la fiscalité observée à l'approche des municipales Si l'on examine la fiscalité de Montmorillon, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,49 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 305 300 €, loin des quelque 1,54328 million d'euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Montmorillon a évolué pour se fixer à 34,90 % en 2024 (contre 17,28 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montmorillon a représenté 921 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 809 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Montmorillon Les résultats des dernières municipales à Montmorillon ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Gevaudan (Union de la gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 1 699 bulletins (66,28%). Derrière, Jean-Yves Noyer (Union de la droite) a recueilli 33,71% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Guy Gevaudan a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Montmorillon, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.