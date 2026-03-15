Résultat municipale 2026 à Montmorillon (86500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montmorillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montmorillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montmorillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc SOUCHAUD
Jean-Luc SOUCHAUD (24 élus) UN NOUVEL ELAN POUR MONTMORILLON 		1 714 63,32%
  • Jean-Luc SOUCHAUD
  • Fabienne LAURENCIER
  • Laurent LARBALETTE
  • Marie-Catherine BURBAUD
  • Frédéric MIGEON
  • Céline JOFFRE
  • Jean-Louis BOILLIN
  • Sylvie THÉVENET
  • Alain DUBREUIL
  • Isabelle ROCHEREAU
  • Christophe CHARBONNIER
  • Karelle FURST
  • François BOULOUX
  • Hallia LAROSA
  • Dylan LOPES TENREIRO-GODARD
  • Claire COMPAIN
  • Romain PAJAUD
  • Sophie LAFLEUR
  • Dominique ROBICHON
  • Martine MOREAU
  • François LALLEMENT
  • Emmanuelle COMBEAUD
  • Bruno LAUNAY
  • Annie BAJOU
Juliette KOCHER
Juliette KOCHER (3 élus) MONTMORILLON, ECRIVONS L'AVENIR ENSEMBLE 		563 20,80%
  • Juliette KOCHER
  • Christophe CAFARDY
  • Oriane MILLOX
Christophe MARTIN
Christophe MARTIN (2 élus) TOUS ENSEMBLE POUR MONTMORILLON 		430 15,88%
  • Christophe MARTIN
  • Justine CHABAUD
Participation au scrutin Montmorillon
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 2 820

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Montmorillon