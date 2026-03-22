Résultat municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne (44550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montoir-de-Bretagne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal PLISSONNEAU (21 élus) C@P MONTOIR
|1 052
|41,81%
|
|Thierry NOGUET (6 élus) UNIS POUR MONTOIR
|1 004
|39,90%
|
|Malorie PENNANEC'H (2 élus) MONTOIR POUR TOUS Rassemblement de la Gauche
|460
|18,28%
|
|Participation au scrutin
|Montoir-de-Bretagne
|Taux de participation
|49,67%
|Taux d'abstention
|50,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|2 593
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montoir-de-Bretagne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry NOGUET (Ballotage) UNIS POUR MONTOIR
|964
|38,89%
|Pascal PLISSONNEAU (Ballotage) C@P MONTOIR
|844
|34,05%
|Malorie PENNANEC'H (Ballotage) MONTOIR POUR TOUS Rassemblement de la Gauche
|671
|27,07%
|Participation au scrutin
|Montoir-de-Bretagne
|Taux de participation
|49,99%
|Taux d'abstention
|50,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Nombre de votants
|2 610
Election municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montoir-de-Bretagne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montoir-de-Bretagne.
L'actu des élections municipales 2026 à Montoir-de-Bretagne
18:39 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Montoir-de-Bretagne ?
La préférence des électeurs de Montoir-de-Bretagne a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Montoir-de-Bretagne avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,60%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,60% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Montoir-de-Bretagne soutenaient en priorité Gauthier Bouchet (Rassemblement National) avec 41,68% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gauthier Bouchet culminant à 50,05% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Montoir-de-Bretagne
À Montoir-de-Bretagne, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Thierry Noguet (Divers centre) a imposé son rythme en totalisant 714 bulletins (36,82%). Dans la position du principal opposant, Pascal Plissonneau (Divers gauche) a capté 31,92% des suffrages. Le petit écart entre les candidats en tête annonçait un 2e tour très flou. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Thierry Noguet l'a finalement emporté avec 57,06% des votes, face à Pascal Plissonneau avec 42,93% des votants. À l’opposé, le second tour a offert un succès écrasante et sans appel., récupérant 312 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Montoir-de-Bretagne
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager la liste de Pascal Plissonneau (LDVG), Thierry Noguet sous l'étiquette LDVG et la liste de Malorie Pennanec'h (LDVG) pour le match retour ce dimanche. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la ville de Montoir-de-Bretagne permettront aux électeurs de se prononcer.
11:59 - Qui est en tête à Montoir-de-Bretagne avant le 2e tour de ces municipales 2026 ?
Dimanche dernier à Montoir-de-Bretagne, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 49,99 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Thierry Noguet (Divers gauche) qui a pris la tête en récoltant 38,89 % des votes. Dans son sillage, Pascal Plissonneau (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 34,05 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Thierry Noguet, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 2,07 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Malorie Pennanec'h (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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