Résultat municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne (44550) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montoir-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montoir-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PLISSONNEAU
Pascal PLISSONNEAU (21 élus) C@P MONTOIR 		1 052 41,81%
  • Pascal PLISSONNEAU
  • Sandrine GRANEAU
  • Jérôme BOUCHER
  • Julie PLISSONNEAU
  • Guillaume GRANEAU
  • Leslie BRIEUX
  • Anthony GEANTET
  • Christine LE GALLO CORFEC
  • Paul DUBOIS
  • Aurélie LE DU
  • Patrick CHRETIEN
  • Francoise BOUVET
  • Yohann DUBOIS-DUMAS
  • Beatrice GUIGNARD
  • Jean-Marc PERRAUD
  • Marlène COAT
  • Aurélien LEROUX
  • Severine BERNARD
  • Yann GRÉE
  • Margot LOZAC'H
  • Papa Moussa DIENG
Thierry NOGUET
Thierry NOGUET (6 élus) UNIS POUR MONTOIR 		1 004 39,90%
  • Thierry NOGUET
  • Karine DENIGOT
  • Pascal EVAIN
  • Florence CHATELIER
  • Hugues PETREL
  • Christine D'ALBA
Malorie PENNANEC'H
Malorie PENNANEC'H (2 élus) MONTOIR POUR TOUS Rassemblement de la Gauche 		460 18,28%
  • Malorie PENNANEC'H
  • Philippe JORGE
Participation au scrutin Montoir-de-Bretagne
Taux de participation 49,67%
Taux d'abstention 50,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 2 593

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Montoir-de-Bretagne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry NOGUET
Thierry NOGUET (Ballotage) UNIS POUR MONTOIR 		964 38,89%
Pascal PLISSONNEAU
Pascal PLISSONNEAU (Ballotage) C@P MONTOIR 		844 34,05%
Malorie PENNANEC'H
Malorie PENNANEC'H (Ballotage) MONTOIR POUR TOUS Rassemblement de la Gauche 		671 27,07%
Participation au scrutin Montoir-de-Bretagne
Taux de participation 49,99%
Taux d'abstention 50,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 2 610

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