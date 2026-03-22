Résultat municipale 2026 à Montolieu (11170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montolieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montolieu, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montolieu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques SAFONT (13 élus) MONTOLIEU NOUVELLE VISION
|339
|62,66%
|
|Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY (2 élus) AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR MONTOLIEU
|202
|37,34%
|
|Participation au scrutin
|Montolieu
|Taux de participation
|84,80%
|Taux d'abstention
|15,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|558
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montolieu - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques SAFONT (Ballotage) MONTOLIEU NOUVELLE VISION
|248
|47,97%
|Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR MONTOLIEU
|172
|33,27%
|Laure ESCARÉ (Ballotage) POUR UNE RURALITÉ ENTRE NATURE ET CULTURES
|97
|18,76%
|Participation au scrutin
|Montolieu
|Taux de participation
|81,91%
|Taux d'abstention
|18,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|539
Election municipale 2026 à Montolieu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montolieu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montolieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Montolieu
18:35 - En 2024, Montolieu s'était tournée vers la droite
Lors des élections européennes, le podium à Montolieu s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,60%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,15%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,00%). Philippe Andrieu (Union de la gauche) avait par la suite remporté le premier tour des législatives à Montolieu près d'un mois plus tard avec 38,78%. Julien Rancoule (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 29,80%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Philippe Andrieu culminant à 60,68% des votes dans la commune. Le paysage politique de Montolieu a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Montolieu
Les résultats des élections municipales précédentes à Montolieu ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste. 13 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Jamel Gharbi a remporté les meilleurs résultats avec 65,26% des voix. Ensuite, Cécile Agasse a rassemblé 64,88% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. Lors de ce second tour, Jacques Safont a recueilli 56,30% des bulletins, suivi par Jean-Luc Olivier avec 56,30% des électeurs inscrits et Dany Guinebert obtenant 42,52% des électeurs inscrits. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Montolieu, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si singulier. Dans le pays, le système électoral spécifique qui permettait les candidatures isolées appartient cependant au passé.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Montolieu pour le 2e tour ?
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Jeanne Etoré-Lortholary (DIV) et sa liste "Agir Ensemble Autrement Pour Montolieu" et Jacques Safont, à la tête de "Montolieu Nouvelle Vision" (DIV), selon la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut souligner le retrait de Laure Escaré, qui pouvait maintenir sa liste après un résultat initial suffisant. Les habitants de la ville ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Montolieu, pour accomplir leur devoir civique.
11:59 - Jacques Safont, Jeanne Etoré-Lortholary et Laure Escaré forment le trio de tête à Montolieu
Jacques Safont a remporté le premier volet de l'élection municipale à Montolieu il y a une semaine, avec 47,97 % des bulletins valides. Ensuite, Jeanne Etoré-Lortholary a pris la position de dauphine avec 33,27 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 18,76 %, Laure Escaré s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Montolieu, le vote a enregistré un taux d'abstention de 18,09 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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