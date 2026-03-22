Résultat municipale 2026 à Montolieu (11170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montolieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montolieu, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montolieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques SAFONT
Jacques SAFONT (13 élus) MONTOLIEU NOUVELLE VISION 		339 62,66%
  • Jacques SAFONT
  • Aurélie BARBERO
  • René LABESSEDE
  • Agnès PAUTOU
  • Thierry BOST
  • Céline SALA
  • Eric OLIVIER
  • Mahbouba GHARBI
  • Jean-Paul PUJADE
  • Myriam GUIRAUD
  • Christophe PECH
  • Aude SOULIÉ
  • Jérémie SANDILLON
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY (2 élus) AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR MONTOLIEU 		202 37,34%
  • Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY
  • Jean-Luc OLIVIER
Participation au scrutin Montolieu
Taux de participation 84,80%
Taux d'abstention 15,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 558

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Montolieu - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques SAFONT
Jacques SAFONT (Ballotage) MONTOLIEU NOUVELLE VISION 		248 47,97%
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR MONTOLIEU 		172 33,27%
Laure ESCARÉ
Laure ESCARÉ (Ballotage) POUR UNE RURALITÉ ENTRE NATURE ET CULTURES 		97 18,76%
Participation au scrutin Montolieu
Taux de participation 81,91%
Taux d'abstention 18,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 539

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