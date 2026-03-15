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19:16 - Les enjeux locaux de Montolieu : tour d'horizon démographique Quelle influence les électeurs de Montolieu exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 35 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,75%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Avec ses 10,82% d'agriculteurs pour 829 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (13,81%) et le nombre de résidences HLM (5,58% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,69%, comme à Montolieu, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - À Montolieu, le Rassemblement national se positionne en force aux élections de 2026 Le Rassemblement national était absent à la dernière élection municipale à Montolieu il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 19,49% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,21% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 40,00% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,60% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,80% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 39,32% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Montolieu vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Montolieu, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 23,87 % du corps électoral (une abstention exceptionnellement basse) alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est de nouveau stabilisé à 19,27 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 37,37 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,74 %, loin des 40,70 % affichés aux législatives de 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité apparaît donc résolument comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Montolieu lors de la dernière année électorale ? Le rendez-vous des Européennes 2024 à Montolieu avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,60%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,15% des voix. Les élections des députés à Montolieu qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Philippe Andrieu (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,78% au premier tour, devant Julien Rancoule (Rassemblement National) avec 29,80%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Philippe Andrieu culminant à 60,68% des votes dans la localité. La physionomie politique de Montolieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Montolieu ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montolieu plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 26,84% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 19,85%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,38% pour Emmanuel Macron, contre 42,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Montolieu soutenaient en priorité Mireille Robert (Ensemble !) avec 30,17% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Johanna Adda--Netter (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 60,00%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Montolieu s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Une fiscalité stable à Montolieu qui aura un impact sur le résultat du vote Alors qu'une certaine stabilité fiscale s'observe à Montolieu depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,19 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 49 000 euros environ. Un apport qui est loin des 209 100 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Montolieu a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,53 % en 2024 (contre 32,05 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Montolieu s'est établi à environ 851 euros en 2024 contre 861 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Montolieu L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Montolieu s'avère riche d'enseignements. Dans la commune, le scrutin s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, donnant ainsi aux votants la liberté de barrer ou ajouter des noms. 13 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Jamel Gharbi a réuni le plus de suffrages avec 342 voix (65,26%). Ensuite, Cécile Agasse a recueilli 64,88% des voix. Les résultats des deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. A ce deuxième tour, Jacques Safont a recueilli 192 bulletins (56,30%), devançant Jean-Luc Olivier avec 192 électeurs inscrits (56,30%) et Dany Guinebert obtenant 42,52% des électeurs inscrits. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour les élections municipales 2026 à Montolieu, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.