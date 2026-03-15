Résultat municipale 2026 à Montolieu (11170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montolieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montolieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montolieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques SAFONT
Jacques SAFONT MONTOLIEU NOUVELLE VISION 		248 47,97%
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY
Jeanne ETORÉ-LORTHOLARY AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR MONTOLIEU 		172 33,27%
Laure ESCARÉ
Laure ESCARÉ POUR UNE RURALITÉ ENTRE NATURE ET CULTURES 		97 18,76%
Participation au scrutin Montolieu
Taux de participation 81,91%
Taux d'abstention 18,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 539

Source : ministère de l’Intérieur

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