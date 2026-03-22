Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montpellier

Le deuxième tour des élections municipales à Montpellier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michaël Delafosse
Michaël Delafosse Liste d'union à gauche
DEMAIN MONTPELLIER
  • Michaël Delafosse
  • Marie Massart
  • Hervé Martin
  • Julie Frêche
  • Sébastien Cote
  • Muriel Ressiguier
  • Christian Assaf
  • Tal Anahory
  • Guylain Clamour
  • Fanny Dombre Coste
  • Manu Reynaud
  • Clara Gimenez
  • Michel Aslanian
  • Inbal Benayon
  • Michel Calvo
  • Radia Tikouk
  • Eddine Ariztegui
  • Fatima Bellaredj
  • Jean Louis Gély
  • Clare Hart
  • Sophiane Mansouria
  • Tasnime Akbaraly
  • Christophe Bourdin
  • Emilie Cabello
  • Grégoire Delforge
  • Nelly Lacince
  • Serge Guiseppin
  • Jacqueline Markovic
  • Boris Bellanger
  • Agnès Saurat
  • Laurent Nison
  • Elodie Brun-Mandon
  • Yves Barral
  • Delphine Esselin
  • Yvan Nosbé
  • Agnès Robin
  • Fabrice Lecomte
  • Aurély Di-Domenico - Barrat
  • Stéphane Jouault
  • Adama Kanté
  • Mustapha Laoukiri
  • Fatma Nakib
  • Nazim Sarica
  • Emilie Biondi
  • Alban Zanchiello
  • Eliane Urtado
  • Maxime Arnaud-Buchard
  • Mylvia Houguet
  • Colas Valat
  • Annie Benezech
  • Marwan Baraka
  • Naïma Sayad
  • Stéphane Hernandez
  • Nicole Marin-Khoury
  • Patrick Coulet
  • Florence Clarge
  • Sébastien Schneider
  • Dorothée Ebozo'O Eya'A
  • Olivier Andrieu
  • Dominique Bochkovitch-Istria
  • Saïd Hayyani
  • Marie Jeanne Verny
  • Victor Certain
  • Jacqueline Billes
  • Frédéric Arene
  • Alétheïa Bruel
  • Etienne Cuenant
  • Palmyre Pham
  • Laurent Lamirault
  • Suzanne Audibert
  • Hussein Bourgi
Mohed Altrad
Mohed Altrad Liste divers centre
MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
  • Mohed Altrad
  • Marie-France Boisbault
  • Salim Jawhari
  • Lilit Aghajanyan
  • David Nocca
  • Stéphanie Jannin
  • Jérémy Orzechowski
  • Patricia Miralles
  • Abdelhammid Zerrifi
  • Annie Yague
  • Philippe Sorez
  • Alexia Cantin
  • Hugo Dogan
  • Sonia Labidi
  • Romain Subirats
  • Dominique Martin-Privat
  • Claude-Alexandre Bouvet
  • Sophie Ortal
  • Antoine Binjamin
  • Dominique Rubi-Baraona
  • Sébastien Croce
  • Delphine Amulet
  • Christophe Sintès
  • Dalila Yousfi
  • Bouhafs Belghazi
  • Marina Jourdan
  • Jean Denoy
  • Nouara Madene
  • Jamel El Fatmi
  • Mejda Dihi
  • Jean Ambroise Dosseh
  • Johanna Geyer--Carles
  • Yves Sun
  • Marie-Christine Gely-Nargeot
  • Mustafa Laoukiri
  • Betty-Fleur Cretinon
  • Christophe Boët
  • Meriem Ouzani
  • Anselin Gibert
  • Lucille Waret
  • Éric Boisseau
  • Laetitia Christini
  • Hakim Dari
  • Yasmine El Idrissi
  • Robert Le Stum
  • Romane Georger
  • Cedric Baron
  • Éliane Salvat
  • Aimen Jari
  • Fatiha Kerdel
  • François-Chrystel Cosnier
  • Audrey Philibert
  • Michel Navarro
  • Solange Girard
  • Éric Petit
  • Muriel Grondin
  • Jean-Michel Muleta
  • Nathalie Clementz
  • Andrea Makaya
  • Stecy Mathieu
  • Sylvain Marchand
  • Agnès Bosso
  • Yanis Ben Amar
  • Nathalie Picone
  • Alain Monjo
  • Sennia Tahar
  • Pierre Cheymol
  • Anne-Marie Sabatier
  • Charles Sultan
Nathalie Oziol
Nathalie Oziol Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
  • Nathalie Oziol
  • Antoine Bertrand
  • Julia Mignacca
  • Rhany Slimane
  • Livia Jampy
  • Kamel Moufid
  • Alenka Doulain
  • Nicolas Hillaire
  • Dalila El Kaidi
  • Hugo Daillan
  • Laurence Boutinot
  • Kévin Hoareau
  • Aïda Diakhate
  • Saïd Moussaoui
  • Gwen Lasne
  • Tom Guichard
  • Stéphanie Andral
  • Marc Nougier
  • Marguerite Poulain
  • Cahit Ciftci
  • Anna Torcasio
  • Jules Teddy Francisot
  • Myriam Duval
  • Gabriel Soussi
  • Marilane Carneiro Di Mario
  • Rudith Seva
  • Sabrina Brogan
  • Arnaud Matarin
  • Lucie Mendes
  • Hugo Comble
  • Mireille Schaffhauser
  • Rudy Ouakrat
  • Semcha Hamidi
  • Romain Prélot
  • Nadia Rhezlani
  • Antoine Marc
  • Anghjula-Maria Casanova
  • Gaspard Bouhallier
  • Louise Barbeau
  • Arnaud Kohpcke
  • Laurence Jeanjean
  • Sébastien Tessier
  • Sylvia Meli
  • Pascal Rullier
  • Anaïs Echchatbi
  • David Khamnouthay
  • Chantal Ponsot
  • Tupac Soulas
  • Lola Pierre
  • Kaïs Ait Addi
  • Patricia Sourrouille
  • Gaëtan Vergeot
  • Mia Ferret
  • Basile Martin
  • Annie Salse
  • Jean-Yves Le Goff
  • Linda Zrehen
  • Christophe Tardy
  • Juliette Hevin
  • Johan Palmier
  • Audrey Marc
  • Noa Firinga
  • Léa Pettgen
  • Vincent Pagano
  • Kilmaya Le Jeune
  • Gérard Cany
  • Patricia Piovi
  • Alban Desoutter
  • Marie Beaucher
  • Aurélien Trannoy
  • Luz Rivat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montpellier

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël DELAFOSSE
Michaël DELAFOSSE (Ballotage) DEMAIN MONTPELLIER 		29 069 33,41%
Nathalie OZIOL
Nathalie OZIOL (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER 		13 366 15,36%
Mohed ALTRAD
Mohed ALTRAD (Ballotage) MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ 		9 837 11,31%
Philippe SAUREL
Philippe SAUREL Montpellier Citoyenne 		7 712 8,86%
Rémi GAILLARD
Rémi GAILLARD YES WE CLOWN 		7 145 8,21%
Isabelle PERREIN
Isabelle PERREIN AIMER MONTPELLIER 		6 524 7,50%
France JAMET
France JAMET LIBÉRER MONTPELLIER ! 		6 320 7,26%
Jean-Louis ROUMEGAS
Jean-Louis ROUMEGAS LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN 		4 105 4,72%
Max MULLER
Max MULLER RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA 		1 220 1,40%
Thierry TSAGALOS
Thierry TSAGALOS UNION MONTPELLIERAINE 		969 1,11%
Morgane LACHIVER
Morgane LACHIVER LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		426 0,49%
Kadija ZBAIRI
Kadija ZBAIRI LA MUNICIPALISTE 		177 0,20%
Sylvie TROUSSELIER
Sylvie TROUSSELIER L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre ! 		133 0,15%
Participation au scrutin Montpellier
Taux de participation 50,43%
Taux d'abstention 49,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 88 232

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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