Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpellier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montpellier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montpellier.
L'actu des élections municipales 2026 à Montpellier
11:53 - Michaël Delafosse, Nathalie Oziol et Mohed Altrad forment le trio de tête à Montpellier
Les élections municipales 2026 à Montpellier ont vu Michaël Delafosse (Union de la gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 33,41 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Nathalie Oziol (La France insoumise) s'est classée deuxième avec 15,36 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Une belle revanche pour Michaël Delafosse qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 16,75 points gagnés. Par ailleurs, avec 11,31 %, Mohed Altrad, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Philippe Saurel, avec la nuance Divers gauche, a récolté 8,86 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Du côté de la mobilisation à Montpellier, le vote a mobilisé 50,43 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montpellier
Le deuxième tour des élections municipales à Montpellier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michaël Delafosse
Liste d'union à gauche
DEMAIN MONTPELLIER
|
|
Mohed Altrad
Liste divers centre
MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
|
|
Nathalie Oziol
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montpellier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël DELAFOSSE (Ballotage) DEMAIN MONTPELLIER
|29 069
|33,41%
|Nathalie OZIOL (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER
|13 366
|15,36%
|Mohed ALTRAD (Ballotage) MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ
|9 837
|11,31%
|Philippe SAUREL Montpellier Citoyenne
|7 712
|8,86%
|Rémi GAILLARD YES WE CLOWN
|7 145
|8,21%
|Isabelle PERREIN AIMER MONTPELLIER
|6 524
|7,50%
|France JAMET LIBÉRER MONTPELLIER !
|6 320
|7,26%
|Jean-Louis ROUMEGAS LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN
|4 105
|4,72%
|Max MULLER RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA
|1 220
|1,40%
|Thierry TSAGALOS UNION MONTPELLIERAINE
|969
|1,11%
|Morgane LACHIVER LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|426
|0,49%
|Kadija ZBAIRI LA MUNICIPALISTE
|177
|0,20%
|Sylvie TROUSSELIER L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre !
|133
|0,15%
|Participation au scrutin
|Montpellier
|Taux de participation
|50,43%
|Taux d'abstention
|49,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|88 232
Source : ministère de l’Intérieur
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