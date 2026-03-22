Résultat municipale 2026 à Montpeyroux (34150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpeyroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montpeyroux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpeyroux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pauline CURTAN
Pauline CURTAN (11 élus) UNIS POUR MONTPEYROUX 		407 43,25%
  • Pauline CURTAN
  • Benoît VALGALIER
  • Blanche AUENER
  • Philippe VIDAL
  • Cindy CAMBON
  • Eric DURAND
  • Clémentine RAYMOND-MARTINEZ
  • Alexis QUEVAL
  • Eugénie SALANOVA
  • Fabrice VANQUATEM
  • Aude SCHAEFFER
Bernard JEREZ
Bernard JEREZ (2 élus) MONTPEYROUX ENSEMBLE POUR DEMAIN 		279 29,65%
  • Bernard JEREZ
  • Catherine GIL
Anaïs LEBOEUF
Anaïs LEBOEUF (2 élus) Montpeyroux Debout 		255 27,10%
  • Anaïs LEBOEUF
  • Xavier BORSKI
Participation au scrutin Montpeyroux
Taux de participation 76,43%
Taux d'abstention 23,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 950

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Montpeyroux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pauline CURTAN
Pauline CURTAN (Ballotage) UNIS POUR MONTPEYROUX 		379 41,02%
Bernard JEREZ
Bernard JEREZ (Ballotage) MONTPEYROUX ENSEMBLE POUR DEMAIN 		293 31,71%
Anaïs LEBOEUF
Anaïs LEBOEUF (Ballotage) Montpeyroux Debout 		252 27,27%
Participation au scrutin Montpeyroux
Taux de participation 75,06%
Taux d'abstention 24,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 933

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