Résultat municipale 2026 à Montpeyroux (34150) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpeyroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montpeyroux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpeyroux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pauline CURTAN (11 élus) UNIS POUR MONTPEYROUX
|407
|43,25%
|
|Bernard JEREZ (2 élus) MONTPEYROUX ENSEMBLE POUR DEMAIN
|279
|29,65%
|
|Anaïs LEBOEUF (2 élus) Montpeyroux Debout
|255
|27,10%
|
|Participation au scrutin
|Montpeyroux
|Taux de participation
|76,43%
|Taux d'abstention
|23,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Nombre de votants
|950
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montpeyroux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pauline CURTAN (Ballotage) UNIS POUR MONTPEYROUX
|379
|41,02%
|Bernard JEREZ (Ballotage) MONTPEYROUX ENSEMBLE POUR DEMAIN
|293
|31,71%
|Anaïs LEBOEUF (Ballotage) Montpeyroux Debout
|252
|27,27%
|Participation au scrutin
|Montpeyroux
|Taux de participation
|75,06%
|Taux d'abstention
|24,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|933
Election municipale 2026 à Montpeyroux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montpeyroux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montpeyroux.
L'actu des élections municipales 2026 à Montpeyroux
18:38 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Montpeyroux
Manon Bouquin (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Montpeyroux en juin 2024 avec 39,31%. Sébastien Rome (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 38,60%. Mais c'est finalement Sébastien Rome (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 54,01% des suffrages exprimés. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Montpeyroux avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (33,90%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,97% des votes. L'orientation des électeurs de Montpeyroux a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre clairement de gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Montpeyroux
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Montpeyroux ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Claude Carceller a pris les commandes en récoltant 66,87% des voix. Deuxième, Françoise Puginier-Luschka a recueilli 33,12% des voix. Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Montpeyroux, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des élections à Montpeyroux
Le choix final se joue donc ce dimanche entre Anaïs Leboeuf, Bernard Jerez et Pauline Curtan, d'après les candidatures au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la ville de Montpeyroux sera ouvert jusqu'à 18 heures pour accueillir les 1 243 inscrits sur les listes électorales.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Montpeyroux pour les municipales
Pauline Curtan a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Montpeyroux il y a une semaine, avec 41,02 % des suffrages exprimés. Derrière, Bernard Jerez a obtenu la seconde place avec 31,71 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Anaïs Leboeuf est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Montpeyroux, le rendez-vous électoral a vu 75,06 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Villes voisines de Montpeyroux
- Montpeyroux (34150)
- Ecole primaire à Montpeyroux
- Maternités à Montpeyroux
- Crèches et garderies à Montpeyroux
- Salaires à Montpeyroux
- Impôts à Montpeyroux
- Dette et budget de Montpeyroux
- Climat et historique météo de Montpeyroux
- Accidents à Montpeyroux
- Délinquance à Montpeyroux
- Inondations à Montpeyroux
- Nombre de médecins à Montpeyroux
- Pollution à Montpeyroux
- Entreprises à Montpeyroux
- Prix immobilier à Montpeyroux