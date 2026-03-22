Résultat municipale 2026 à Montpon-Ménestérol (24700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpon-Ménestérol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montpon-Ménestérol, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpon-Ménestérol [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre MARCETEAU (23 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE
|1 653
|55,79%
|
|Rozenn ROUILLER (5 élus) UNIS POUR BATIR DEMAIN
|1 119
|37,77%
|
|Daniel GERY (1 élu) RASSEMBLEMENT DES DROITES MONTPONNAISES (RDDM)
|191
|6,45%
|
|Participation au scrutin
|Montpon-Ménestérol
|Taux de participation
|66,54%
|Taux d'abstention
|33,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|3 044
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montpon-Ménestérol - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre MARCETEAU (Ballotage) UNE ENERGIE NOUVELLE
|1 373
|49,04%
|Rozenn ROUILLER (Ballotage) UNIS POUR BATIR DEMAIN
|1 108
|39,57%
|Daniel GERY (Ballotage) RASSEMBLEMENT DES DROITES MONTPONNAISES (RDDM)
|319
|11,39%
|Participation au scrutin
|Montpon-Ménestérol
|Taux de participation
|63,41%
|Taux d'abstention
|36,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|2 901
Election municipale 2026 à Montpon-Ménestérol [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montpon-Ménestérol sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montpon-Ménestérol.
L'actu des élections municipales 2026 à Montpon-Ménestérol
18:37 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Montpon-Ménestérol ?
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Montpon-Ménestérol, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,89%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Nadine Lechon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,56% au premier tour, devant Clément Tonon (Ensemble !) avec 21,65%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nadine Lechon culminant à 61,66% des voix dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Les résultats des dernières élections à Montpon-Ménestérol
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal de 2020 à Montpon-Ménestérol ? Lors de la première manche de ce scrutin, Rozenn Rouiller (Divers gauche) a surclassé ses adversaires en obtenant 31,04% des bulletins. Derrière, Franck Salat (Divers centre) a recueilli 635 suffrages en sa faveur (27,99%). Avec un écart aussi ténu, la clôture du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Rozenn Rouiller l'a finalement emporté avec 37,51% des votes, face à Franck Salat rassemblant 838 électeurs (34,09%) et Corinne Gimenez obtenant 698 voix (28,39%). Comme le laissait augurer le scrutin initial, la confrontation est restée intensément serrée jusqu'à l'ultime moment. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 218 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Montpon-Ménestérol
Comme le montrent les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Daniel Gery avec la liste "Rassemblement Des Droites Montponnaises (Rddm)", Rozenn Rouiller avec la liste "Unis Pour Batir Demain" et Pierre Marceteau avec la liste "Une Energie Nouvelle" pour la suite ce dimanche. Les 7 bureaux de vote de la ville de Montpon-Ménestérol seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de se prononcer.
11:59 - Pierre Marceteau et Rozenn Rouiller aux premières places dimanche dernier
Pierre Marceteau (Divers droite) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Montpon-Ménestérol il y a une semaine, avec 49,04 % des bulletins valides. Ensuite, Rozenn Rouiller (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 39,57 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 11,39 %, Daniel Gery, étiqueté Extrême droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Montpon-Ménestérol, l'élection a mobilisé 63,41 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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