Résultat municipale 2026 à Montpon-Ménestérol (24700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpon-Ménestérol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montpon-Ménestérol, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpon-Ménestérol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre MARCETEAU
Pierre MARCETEAU (23 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE 		1 653 55,79%
  • Pierre MARCETEAU
  • Cécile GIROUD
  • Didier POUGET
  • Florence BONNEAU
  • Fabrice GUIGNE
  • Chloé VANDENESSE
  • Jean-Luc ROUSSEAU
  • Josiane DUHARD
  • Thierry CHAZEAU
  • Christine BESSEDE
  • Jean-François HURET
  • Géraldine DE NARDI
  • Bernard BOURNET
  • Christelle BONNEVAL
  • Anthony LACHAUD
  • Marie-Pierre GUIONNEAU
  • Sylvain CELERIER
  • Aurore CLUZEAU
  • Franck SCOUARNEC
  • Lydie BITTARD
  • Stéphane VALAIZE
  • Mélodie PEYRICHOU-ROUSSEAU
  • Pierre CICLOT
Rozenn ROUILLER
Rozenn ROUILLER (5 élus) UNIS POUR BATIR DEMAIN 		1 119 37,77%
  • Rozenn ROUILLER
  • Vincent LECONTE
  • Amandine DELGADO
  • Patrick MANIERE
  • Geneviève AUXERRE
Daniel GERY
Daniel GERY (1 élu) RASSEMBLEMENT DES DROITES MONTPONNAISES (RDDM) 		191 6,45%
  • Daniel GERY
Participation au scrutin Montpon-Ménestérol
Taux de participation 66,54%
Taux d'abstention 33,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 3 044

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Dordogne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Dordogne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Montpon-Ménestérol - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre MARCETEAU
Pierre MARCETEAU (Ballotage) UNE ENERGIE NOUVELLE 		1 373 49,04%
Rozenn ROUILLER
Rozenn ROUILLER (Ballotage) UNIS POUR BATIR DEMAIN 		1 108 39,57%
Daniel GERY
Daniel GERY (Ballotage) RASSEMBLEMENT DES DROITES MONTPONNAISES (RDDM) 		319 11,39%
Participation au scrutin Montpon-Ménestérol
Taux de participation 63,41%
Taux d'abstention 36,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 2 901

Villes voisines de Montpon-Ménestérol

En savoir plus sur Montpon-Ménestérol