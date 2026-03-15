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19:18 - Analyse socio-économique de Montpouillan : perspectives électorales Dans les rues de Montpouillan, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 366 logements pour 817 habitants, la densité de la commune est de 68 habitants par km². Ses 57 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 260 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,70%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,66% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 634,03 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montpouillan, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Montpouillan Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Montpouillan en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 30,82% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 64,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 36,61% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 45,13% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,84% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 58,31% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,22% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Hélène Laporte.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Montpouillan au crible Pour rappel, l'abstention se montait à 41,59 % à Montpouillan lors de la dernière municipale, une abstention modeste, la pandémie du Covid ayant impacté fortement la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 18,99 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 39,69 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,63 %, loin des 46,13 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Ce facteur à Montpouillan sera en définitive un 'game changer' pour cette municipale 2026.

15:59 - Comment Montpouillan a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections européennes de juin 2024 à Montpouillan avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,84%), avec en deuxième position la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui avait recueilli 13,14% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Montpouillan avaient ensuite favorisé Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 58,31% au premier tour, devant Christophe Courregelongue (Union de la gauche) avec 27,79%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hélène Laporte culminant à 62,22% des voix sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Montpouillan ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Montpouillan plébiscitaient Hélène Laporte (RN) avec 36,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 45,13% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montpouillan qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 30,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 20,28%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 64,75% pour Marine Le Pen, contre 35,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Montpouillan Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Montpouillan, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 810 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 454 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 42,42 % en 2024 (contre près de 15,09 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe à près de 40 % au niveau national. Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 4 820 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 53 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 7,37 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Montpouillan Les rapports de force politiques locaux sont toujours conditionnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Montpouillan. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Madeleine Vidalou a réuni le plus de voix avec 337 bulletins (96,01%), devançant Fabien Brunet qui a rassemblé 95,72% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Montpouillan, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur depuis une réforme du mode de scrutin.