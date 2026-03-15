Résultat municipale 2026 à Montpouillan (47200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montpouillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montpouillan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpouillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric MONPOUILLAN
Cédric MONPOUILLAN (13 élus) LISTE D'ENTENTE POUR L'AVENIR DE MONTPOUILLAN 		352 67,18%
  • Cédric MONPOUILLAN
  • Catherine BARD
  • Etienne BACALERIE
  • Geneviève BOUYRELOU
  • William BERTO
  • Carole CALATRAVA
  • Fabien BRUNET
  • Stéphanie DUFRECHE
  • Michel CAZEMAJOU
  • Madeleine VIDALOU
  • Stéphane DERYCKE
  • Catherine DUPUY
  • Lucas HEGO
Odile BEAUDIN
Odile BEAUDIN (2 élus) MONTPOUILLAN ENSEMBLE 		172 32,82%
  • Odile BEAUDIN
  • Joël PÉRÉ
Participation au scrutin Montpouillan
Taux de participation 78,43%
Taux d'abstention 21,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 531

Source : ministère de l’Intérieur

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