Résultat municipale 2026 à Montréal (32250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montréal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montréal, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montréal [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nelly DESPAX ENSEMBLE, MONTREAL AVANCE
|230
|36,05%
|Nicolas LABEYRIE MONTREAL EVIDEMMENT
|227
|35,58%
|Eric DAUBIN BIEN VIVRE À MONTREAL DU GERS
|181
|28,37%
|Participation au scrutin
|Montréal
|Taux de participation
|73,24%
|Taux d'abstention
|26,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Nombre de votants
|654
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Montréal [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Montréal en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montréal
19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Montréal
Devant le bureau de vote de Montréal, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 176 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 154 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 13,69% des résidents sont des enfants, et 33,60% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 38,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 938,12 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Montréal incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.
17:57 - Montréal : des élections marquées par le vote RN
Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Montréal en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 25,32% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,33% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 18,18% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Montréal comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,48% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,19% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,12% lors du vote définitif.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Montréal ?
Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs à Montréal sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était élevée à 57,71 % à la fin du premier round (proche des 55,3 % observés au niveau national). C'étaient 376 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 21,56 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,08 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,85 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,70 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une contrée moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Montréal il y a deux ans
L'orientation des électeurs de Montréal a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes 2024 à Montréal avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (33,48%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,63% des votes. Alice Cendré (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Montréal après la dissolution de l'Assemblée avec 42,19%. David Taupiac (Divers gauche) était à la deuxième place avec 39,37%. Mais c'est finalement David Taupiac (Divers gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,88% des suffrages exprimés.
14:57 - Dernière présidentielle à Montréal : les points à retenir
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montréal plébiscitaient Michel Gabas (LR) avec 31,40% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est David Taupiac (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,54% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Montréal accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 25,32%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,88%. Lors de la finale de l'élection à Montréal, les électeurs accordaient 52,67% pour Emmanuel Macron, contre 47,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Montréal
Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Montréal, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,31 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 52 150 €. Un montant loin des quelque 141 200 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Montréal est passé à 59,49 % en 2024 (contre 25,64 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Montréal s'est chiffrée à environ 1 441 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 900 € quatre ans auparavant.
11:59 - Les résultats des dernières élections à Montréal
Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Montréal ? Sans aucune opposition, la liste menée par Gérard Bezerra a naturellement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Montréal, ce décor constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez parlant.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Montréal ?
Lors des élections municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Autrement dit, ce 15 mars, les 870 votants de Montréal vont devoir se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats pour en inscrire d'autres dans les communes de moins de mille habitants. Consultez ci-dessous la liste des candidats à Montréal. L'unique bureau de vote de la commune de Montréal sera accessible jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Montréal dès leur publication.
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