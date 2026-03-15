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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Montréal Devant le bureau de vote de Montréal, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 176 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 154 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 13,69% des résidents sont des enfants, et 33,60% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 38,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 938,12 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Montréal incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Montréal : des élections marquées par le vote RN Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Montréal en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 25,32% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,33% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 18,18% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Montréal comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,48% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,19% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,12% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Montréal ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs à Montréal sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était élevée à 57,71 % à la fin du premier round (proche des 55,3 % observés au niveau national). C'étaient 376 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 21,56 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,08 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,85 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,70 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une contrée moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Montréal il y a deux ans L'orientation des électeurs de Montréal a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes 2024 à Montréal avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (33,48%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,63% des votes. Alice Cendré (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Montréal après la dissolution de l'Assemblée avec 42,19%. David Taupiac (Divers gauche) était à la deuxième place avec 39,37%. Mais c'est finalement David Taupiac (Divers gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,88% des suffrages exprimés.

14:57 - Dernière présidentielle à Montréal : les points à retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montréal plébiscitaient Michel Gabas (LR) avec 31,40% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est David Taupiac (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,54% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Montréal accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 25,32%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,88%. Lors de la finale de l'élection à Montréal, les électeurs accordaient 52,67% pour Emmanuel Macron, contre 47,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Montréal Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Montréal, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,31 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 52 150 €. Un montant loin des quelque 141 200 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Montréal est passé à 59,49 % en 2024 (contre 25,64 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Montréal s'est chiffrée à environ 1 441 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 900 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Montréal Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Montréal ? Sans aucune opposition, la liste menée par Gérard Bezerra a naturellement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Montréal, ce décor constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez parlant.