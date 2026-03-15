Résultat municipale 2026 à Montréal (32250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montréal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montréal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montréal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nelly DESPAX
Nelly DESPAX ENSEMBLE, MONTREAL AVANCE 		230 36,05%
Nicolas LABEYRIE
Nicolas LABEYRIE MONTREAL EVIDEMMENT 		227 35,58%
Eric DAUBIN
Eric DAUBIN BIEN VIVRE À MONTREAL DU GERS 		181 28,37%
Participation au scrutin Montréal
Taux de participation 73,24%
Taux d'abstention 26,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 654

Source : ministère de l’Intérieur

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