Résultat municipale 2026 à Montréjeau (31210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montréjeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montréjeau, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montréjeau [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme BARON (17 élus) CAP SUR L'AVENIR
|497
|44,30%
|
|Jacques GALLET (3 élus) AIMER MONTREJEAU
|351
|31,28%
|
|Michel CAPOMASI (3 élus) MONTREJEAU FORCE D'AVENIR
|274
|24,42%
|
|Participation au scrutin
|Montréjeau
|Taux de participation
|58,77%
|Taux d'abstention
|41,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|1 163
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montréjeau - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme BARON (Ballotage) CAP SUR L'AVENIR
|403
|38,42%
|Jacques GALLET (Ballotage) AIMER MONTREJEAU
|353
|33,65%
|Michel CAPOMASI (Ballotage) MONTREJEAU FORCE D'AVENIR
|293
|27,93%
|Participation au scrutin
|Montréjeau
|Taux de participation
|56,67%
|Taux d'abstention
|43,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|1 122
Election municipale 2026 à Montréjeau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montréjeau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montréjeau.
L'actu des élections municipales 2026 à Montréjeau
18:37 - Le choc de la dernière année électorale en date à Montréjeau
La physionomie politique de Montréjeau a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Montréjeau avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (36,44%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,33% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Montréjeau portaient leur choix sur Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 42,67% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Loïc Delchard culminant à 50,31% des votes sur place.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Montréjeau
Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Montréjeau ? Au terme du premier tour à l'époque, Éric Miquel a terminé en tête avec 548 suffrages (68,75%). Dans la position du principal opposant, Jérôme Baron a recueilli 249 votes (31,24%). Cette victoire au premier tour de Éric Miquel a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Montréjeau, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de contester cette domination, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour des municipales à Montréjeau
L'élection continue donc ce dimanche, avec Jérôme Baron (DIV), Jacques Gallet sous l'étiquette DIV et la liste de Michel Capomasi (DIV), comme le précisent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Montréjeau fermeront leurs portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Montréjeau avec les résultats du 1er tour
Jérôme Baron a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Montréjeau il y a une semaine, avec 38,42 % des bulletins valides. Derrière, Jacques Gallet a pris la position de dauphin avec 33,65 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. En ravissant la première place, Jérôme Baron a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 7,18 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Michel Capomasi est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Montréjeau, l'élection a mobilisé 56,67 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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