En direct

19:16 - Les enjeux locaux de Montreuil-aux-Lions : tour d'horizon démographique Dans la commune de Montreuil-aux-Lions, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Avec 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,70%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,20%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 594 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,06%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,13%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montreuil-aux-Lions mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,11% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel est le poids du RN à Montreuil-aux-Lions ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Montreuil-aux-Lions il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 38,17% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 64,86% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 40,20% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 65,21% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 49,14% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 56,01% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 53,62 % de participation En ce jour de municipales 2026 à Montreuil-aux-Lions, la participation sera regardée de près. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait vu 53,62 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un niveau plutôt élevé (l'abstention avait donc culminé à 46,38 %) alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois fortement mobilisé, avec 72,73 % de participation dans la ville (27,27 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,68 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,89 % au premier tour, contre 42,98 % en 2022. En prenant du recul, les données dessinent in fine le profil d'une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Montreuil-aux-Lions : retour sur les derniers scrutins en date Lors des élections européennes, le podium à Montreuil-aux-Lions s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (49,14%), à la première place devant Valérie Hayer (9,01%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (7,94%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Montreuil-aux-Lions plébiscitaient ensuite Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avec 56,01% au premier tour. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, qui sera privée de second tour .

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Montreuil-aux-Lions s'était fortement ancrée à le RN La physionomie politique de Montreuil-aux-Lions révèle une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Montreuil-aux-Lions plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 38,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 18,87%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,86% pour Marine Le Pen, contre 35,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Montreuil-aux-Lions soutenaient en priorité Jocelyn Dessigny (RN) avec 40,20% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jocelyn Dessigny virant de nouveau en tête avec 65,21% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Montreuil-aux-Lions Du côté de la fiscalité locale de Montreuil-aux-Lions, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 778 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 650 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,50 % en 2024 (contre près de 16,78 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 23 430 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 287 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 21,82 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Montreuil-aux-Lions L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Montreuil-aux-Lions est très instructive. Au soir du premier passage aux urnes, Olivier Devron a pris les commandes avec 58,29% des voix. En deuxième position, François Ceccaldi a rassemblé 206 bulletins valides (41,70%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Montreuil-aux-Lions, ce décor pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.