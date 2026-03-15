Résultat municipale 2026 à Montreuil-aux-Lions (02310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montreuil-aux-Lions a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montreuil-aux-Lions, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montreuil-aux-Lions [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude LEBEGUE
Jean-Claude LEBEGUE (15 élus) MONTREUIL-AUX-LIONS NATURELLEMENT 		322 100,00%
  • Jean-Claude LEBEGUE
  • Frédérique COSSARDEAUX
  • Geoffroy KOCIUBA
  • Catherine DUMENIL
  • Rémi FRONTIGNY
  • Florence LEFRANC
  • Sébastien LOIZEAUX
  • Aurélie PAILLAS
  • Pierre PONGE
  • Lucie BELLANGER
  • David COIMBRA-PAULO
  • Carmen COUETTE
  • René-Paul RAMEAU
  • Sylvie CORSO
  • Julien LECOMTE
Robert BRIVOIS
Robert BRIVOIS TOUS UNIS POUR MONTREUIL AUX LIONS 		0 0,00%
Participation au scrutin Montreuil-aux-Lions
Taux de participation 57,09%
Taux d'abstention 42,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 31,46%
Nombre de votants 499

Source : ministère de l’Intérieur

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