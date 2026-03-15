Résultat municipale 2026 à Montrevault-sur-Èvre (49110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montrevault-sur-Èvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montrevault-sur-Èvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrevault-sur-Èvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry ALBERT
Thierry ALBERT (53 élus) Agir ensemble, Préserver aujourd'hui, Transmettre demain 		5 629 78,75%
  • Thierry ALBERT
  • Sophie SOURICE
  • Dominique AUDOIN
  • Catherine LEFEUVRE
  • Laurent HAY
  • Lydia CHOQUET
  • Damien BOUYER
  • Véronique ANGEBAULT
  • Patrick BOUGEARD
  • Charlotte HADJ-OTHMANE
  • Julien CHENE
  • Eliane BOVE
  • Michel BRUNEAU
  • Stéphanie BARRILLIÉ
  • Hervé SUTEAU
  • Christel BIOTTEAU
  • Henri GRATON
  • Elsa BARRÉ
  • Alexis ROY
  • Mathilde CHENE
  • Damien VIEAU
  • Sophie VINCENT
  • Julien MACÉ
  • Betty ROPARS
  • Vincent CHARRON
  • Bénédicte PORCHERET
  • Louis THIBAUDEAU
  • Jessica BODINEAU
  • Adrien GASNIER
  • Charlène MORINEAU
  • Olivier ROBINEAU
  • Audrey CHOLOUX
  • Mickaël BREHERET
  • Catherine ROULOIS
  • Aurélien PASQUEREAU
  • Corinne ALARD
  • Gaëtan BERTIN
  • Catherine ROCHARD
  • Morgan AUDOUIN
  • Magali HIDALGO
  • Alexandre OGER
  • Mélanie DAUDIN
  • Gildas ALIGON
  • Esther NYEMBO
  • Gaëtan RIMBAULT
  • Catherine MOULIN
  • François POTIER
  • Véronique FRUCHAUD
  • Benjamin PUAUD
  • Christèle CHEVREUIL
  • Philippe MARLU
  • Edith BARON
  • David LELIÈVRE
Christophe DOUGÉ
Christophe DOUGÉ (6 élus) Montrevault-sur-Evre, Unis pour nos 11 Communes 		1 519 21,25%
  • Christophe DOUGÉ
  • Sylvie IRURETA GOYENA
  • Laurent BOURGET
  • Emeline PIHEE
  • Pierre BOUIN
  • Laura FILLINGER
Participation au scrutin Montrevault-sur-Èvre
Taux de participation 59,64%
Taux d'abstention 40,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 7 370

Source : ministère de l’Intérieur

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