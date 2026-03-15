Résultat municipale 2026 à Montrevault-sur-Èvre (49110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montrevault-sur-Èvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montrevault-sur-Èvre, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrevault-sur-Èvre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry ALBERT (53 élus) Agir ensemble, Préserver aujourd'hui, Transmettre demain
|5 629
|78,75%
|
|Christophe DOUGÉ (6 élus) Montrevault-sur-Evre, Unis pour nos 11 Communes
|1 519
|21,25%
|
|Participation au scrutin
|Montrevault-sur-Èvre
|Taux de participation
|59,64%
|Taux d'abstention
|40,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|7 370
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Montrevault-sur-Èvre [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Montrevault-sur-Èvre en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Montrevault-sur-Èvre
19:18 - Dynamique électorale à Montrevault-sur-Èvre : une analyse socio-démographique
La structure démographique et socio-économique de Montrevault-sur-Èvre détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,48% et une densité de population de 79 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 037 € par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 8055 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,62%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,23%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montrevault-sur-Èvre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,90% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.
17:57 - Les données récentes du vote RN à Montrevault-sur-Èvre
Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Montrevault-sur-Èvre il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,46% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,48% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 21,90% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montrevault-sur-Èvre comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,88% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,25% le dimanche suivant.
16:58 - À Montrevault-sur-Èvre, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants à Montrevault-sur-Èvre sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la participation atteignait 29,22 % lors des municipales de 2020 (un taux particulièrement faible), en pleine épidémie à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 76,20 % de participation dans la ville (contre une abstention à 23,80 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 46,64 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,61 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,23 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres esquissent une zone en déficit de participation par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Montrevault-sur-Èvre ?
La préférence des électeurs de Montrevault-sur-Èvre a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des européennes, le résultat à Montrevault-sur-Èvre s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,06%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,47%) et Raphaël Glucksmann (9,72%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Tim Pavageau (Rassemblement National) en pole position avec 36,88% au premier tour, devant Nicole Dubre Chirat (Majorité présidentielle) avec 34,39%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Nicole Dubre Chirat (Ensemble !), avec 57,75%.
14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Montrevault-sur-Èvre il y a 4 ans ?
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Montrevault-sur-Èvre s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montrevault-sur-Èvre était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 37,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,52% pour Emmanuel Macron, contre 37,48% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montrevault-sur-Èvre plébiscitaient Nicole Dubre Chirat (Ensemble !) avec 31,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Dubre Chirat virant de nouveau en tête avec 62,22% des voix.
12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Montrevault-sur-Èvre
À Montrevault-sur-Èvre, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 796 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 670 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 42,46 % en 2024 (contre près de 15,82 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 274 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 3 085 040 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 20,21 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Montrevault-sur-Èvre ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Montrevault-sur-Èvre ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Ensemble pour montrevault-sur-èvre' menée par Christophe Douge a sans surprise engrangé 2 488 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Montrevault-sur-Èvre, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montrevault-sur-Èvre (49110) ?
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Montrevault-sur-Èvre. Les 14 bureaux de vote de la ville de Montrevault-sur-Èvre seront ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Les résultats à Montrevault-sur-Èvre seront visibles ici à partir de 20 h.
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