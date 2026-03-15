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19:18 - Dynamique électorale à Montrevault-sur-Èvre : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Montrevault-sur-Èvre détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,48% et une densité de population de 79 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 037 € par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 8055 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,62%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,23%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montrevault-sur-Èvre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,90% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Montrevault-sur-Èvre Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Montrevault-sur-Èvre il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,46% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,48% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 21,90% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montrevault-sur-Èvre comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,06% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,88% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,25% le dimanche suivant.

16:58 - À Montrevault-sur-Èvre, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants à Montrevault-sur-Èvre sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la participation atteignait 29,22 % lors des municipales de 2020 (un taux particulièrement faible), en pleine épidémie à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 76,20 % de participation dans la ville (contre une abstention à 23,80 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 46,64 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,61 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,23 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres esquissent une zone en déficit de participation par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Montrevault-sur-Èvre ? La préférence des électeurs de Montrevault-sur-Èvre a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des européennes, le résultat à Montrevault-sur-Èvre s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,06%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,47%) et Raphaël Glucksmann (9,72%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Tim Pavageau (Rassemblement National) en pole position avec 36,88% au premier tour, devant Nicole Dubre Chirat (Majorité présidentielle) avec 34,39%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Nicole Dubre Chirat (Ensemble !), avec 57,75%.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Montrevault-sur-Èvre il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Montrevault-sur-Èvre s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montrevault-sur-Èvre était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 37,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,52% pour Emmanuel Macron, contre 37,48% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Montrevault-sur-Èvre plébiscitaient Nicole Dubre Chirat (Ensemble !) avec 31,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Dubre Chirat virant de nouveau en tête avec 62,22% des voix.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Montrevault-sur-Èvre À Montrevault-sur-Èvre, pour ce qui est des contributions locales, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 796 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 670 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 42,46 % en 2024 (contre près de 15,82 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 274 100 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 3 085 040 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 20,21 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Montrevault-sur-Èvre ? Les résultats des précédentes élections municipales à Montrevault-sur-Èvre ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Ensemble pour montrevault-sur-èvre' menée par Christophe Douge a sans surprise engrangé 2 488 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Montrevault-sur-Èvre, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.