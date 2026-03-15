Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montrouge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montrouge.
L'actu des élections municipales 2026 à Montrouge
13:09 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Etienne Lengereau s'est imposé à Montrouge
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Montrouge peut se révéler instructif. Lors de la première manche électorale, Etienne Lengereau (Union du centre) a distancé ses concurrents avec 37,26% des bulletins. Sur la seconde marche, Juliette Méadel (Divers gauche) a obtenu 2 976 suffrages en sa faveur (26,21%). Enfin, on retrouvait Joaquim Timoteo (Parti socialiste), s'adjugeant 13,99% des voix. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Etienne Lengereau l'a finalement emporté avec 5 313 bulletins (45,08%), face à Juliette Méadel qui a obtenu 39,75% des votants et Aurélien Saintoul réunissant 1 787 voix (15,16%). La marge établie lors du premier tour s'est renforcée, garantissant une victoire très nette au deuxième tour. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Juliette Méadel ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 709 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Union du centre a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées.
09:57 - Premier tour des municipales à Montrouge : horaires des 32 bureaux de vote
Les municipales offrent la possibilité aux 29 426 électeurs de Montrouge de réagir sur la manière dont est régie leur commune. À Montrouge et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour mémoire, c'est Etienne Lengereau (Union du centre) qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Sachez également que les 32 bureaux de vote de l'agglomération de Montrouge fermeront leurs portes à 20 h. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Montrouge dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montrouge
|Tête de listeListe
|
Etienne Lengereau
Liste d'union au centre
MONTROUGE ENSEMBLE
|
|
Annabelle Huet
Liste de La France insoumise
MONTROUGE POPULAIRE
|
|
Juliette Méadel
Liste divers gauche
Mieux vivre à Montrouge
|
|
Joaquim Timoteo
Liste d'union à gauche
MONTROUGE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Etienne Lengereau (33 élus) Montrouge ensemble
|5 313
|45,08%
|
|Juliette Méadel (9 élus) Demain montrouge avec juliette méadel
|4 685
|39,75%
|
|Aurélien Saintoul (3 élus) Montrouge ecologique et solidaire
|1 787
|15,16%
|
|Participation au scrutin
|Montrouge
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 975
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Etienne Lengereau Montrouge ensemble
|4 230
|37,26%
|Juliette Méadel Demain montrouge avec juliette meadel
|2 976
|26,21%
|Joaquim Timoteo Montrouge merite mieux
|1 589
|13,99%
|Aurélien Saintoul Montrouge ecologique et solidaire
|1 453
|12,79%
|Marie-Catherine Baldet Arrighi Pour montrouge une liste vraiment citoyenne
|583
|5,13%
|Boris Gillet J'aime montrouge
|376
|3,31%
|Philippe Geoffre Pour la remunicipalisation du stationnement, pour la defense et la reconquete des services publics et du logement social
|145
|1,27%
|Participation au scrutin
|Montrouge
|Taux de participation
|40,08%
|Taux d'abstention
|59,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 607
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Loup Metton (36 élus) Avec vous pour montrouge
|9 700
|61,65%
|
|Joaquim Timoteo (6 élus) Agir pour tous a montrouge
|4 553
|28,93%
|
|Boris Gillet (1 élu) Vivre à montrouge
|1 096
|6,96%
|
|Jean-Luc Le Dévéhat Unité et résistance contre l'austérité, pour la défense de la démocratie communale, de l'école publique et des services publics
|384
|2,44%
|Participation au scrutin
|Montrouge
|Taux de participation
|57,31%
|Taux d'abstention
|42,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|16 185
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