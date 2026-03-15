Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les infos en direct

Programme de Etienne Lengereau à Montrouge (MONTROUGE ENSEMBLE)

Engagement pour l'environnement

Le programme met l'accent sur la création de nouveaux espaces verts à Montrouge, avec la planification de deux grands parcs et la plantation de 1 000 arbres. L'initiative vise à renforcer la biodiversité et à améliorer la qualité de vie des habitants. Des projets tels que l'Atlas de la biodiversité et l'agrandissement des parcs existants témoignent d'une volonté d'écologie durable.

Sécurité et tranquillité

La sécurité des citoyens est une priorité, avec le déploiement d'un réseau de 250 caméras et le renforcement des moyens de la police municipale. Des mesures pour lutter contre les incivilités et améliorer la propreté de la ville sont également prévues. Ces actions visent à garantir un cadre de vie serein et agréable pour tous les Montrougiens.

Solidarité et santé

Le programme inclut des propositions pour renforcer le soutien aux populations vulnérables, comme la création d'une maison médicale de garde et le développement d'un plan contre les violences intra-familiales. L'accompagnement des familles monoparentales et des personnes en situation de handicap est également au cœur des préoccupations. Ces initiatives visent à construire une société plus solidaire et inclusive.

Culture et animation

Montrouge s'engage à dynamiser son offre culturelle avec la rénovation de marchés et la création d'un théâtre de poche. De nouveaux événements, tels que des festivals de cinéma et de musique, sont prévus pour enrichir la vie culturelle de la ville. Ces actions visent à promouvoir la créativité et à renforcer le lien social entre les habitants.