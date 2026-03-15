Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montrouge

Tête de listeListe
Etienne Lengereau
Etienne Lengereau Liste d'union au centre
MONTROUGE ENSEMBLE
  • Etienne Lengereau
  • Claude Favra
  • Thierry Virol
  • Marie Colavita
  • Paul-André Mouly
  • Charlotte Baelde
  • Jean-Yves Verzeele
  • Gwenola Rabier
  • Karim Taki
  • Marie-Sophie Lesueur
  • Jean-Pierre Daviaud
  • Colette Aubry
  • Maxime Vétillard
  • Stéphanie Bujon
  • Eric Castignoli
  • Carmélina de Pablo
  • Jacques Meledje
  • Liliane Graine
  • Patrick Xavier
  • Yén-Lan Nguyen
  • Matthieu Devriendt
  • Elisabeth Rossignol
  • Thomas Briet
  • Isabelle Lemée
  • Sébastien Guerin
  • Christine Maillard
  • Frédéric Leroux
  • Selma Benyagoub
  • Éric Martinez
  • Inès Mahdi
  • Alexandre Simon
  • Catherine de Rochefort-Lacomeraie
  • Alain Astarita
  • Florence Nakache
  • Damien Roucou
  • Bochra Ben Achour
  • Arthur Amzallag
  • Julie Zerbib
  • David Segura
  • Juliette Gorre
  • Baptiste Larroude-Tasei
  • Patricia Soyer
  • Baudouin de Bayser
Annabelle Huet
Annabelle Huet Liste de La France insoumise
MONTROUGE POPULAIRE
  • Annabelle Huet
  • Aurélien Saintoul
  • Elisabeth Trajkovic
  • Jules Séjourné
  • Louise Brémont
  • Gilles Montet
  • Merwa Zeghdane
  • Hugo Molle
  • Mathilde Fauquenot
  • Arnaud Henry
  • Anne-Laure Polian
  • François Biller
  • Delphine Chameroy
  • Philippe Georges
  • Marie-Noëlle Bertrand
  • Pascal Renault
  • Marie-Fleur Miczka
  • Clément Bernard
  • Mimouna Kadouci
  • Elie Colsenet
  • Isabelle Segret
  • Louis-Sami Ramdani
  • Nadia Boufeniche
  • Mathis Garnier
  • Yasmine Ghadi
  • Alexis Mazurier
  • Léonie Charroin
  • Axel Roussarie
  • Armelle Tallé
  • Hugo Langanay
  • Chiara Novelli
  • Gaspard Pouchain
  • Irma Yocolly
  • Florent Martinet-Vierthelin
  • Eléonore Desbazeille
  • Jules Buffet
  • Veronique Lechartier
  • Joël Auxenfans
  • Dorota Bielawska
  • Valentin Sergeant
  • Melina Vilant
  • Philippe Huet
  • Shimeen-Khan Chady
Juliette Méadel
Juliette Méadel Liste divers gauche
Mieux vivre à Montrouge
  • Juliette Méadel
  • Goulwen Le Gall
  • Anne-Laure Crochat
  • Samy Boudjerid
  • Catherine Saurel
  • Matthieu Leprince
  • Emmanuelle Friedman
  • Jean-Michel Pruvost
  • Belinda Djaaï
  • Tarek Abtout
  • Brigitte Le Guennec
  • Gérard Yahiaoui
  • Aïssétou Diakho
  • Christophe Carli-Sassoe
  • Hermence Hirbec
  • Julien Lamy
  • Nicole Chémali
  • Xavier Girard
  • Catherine Collart
  • Matthieu Andriveau
  • Zeynep Nesibe Ersoy
  • François Pinatel
  • Françoise Thiebault
  • Thomas Le Gall
  • Sonia Bennouioua
  • Marc Haddad
  • Gisela Gomez-Bossière
  • Charles Bouvy
  • Chantal Epée
  • Philippe Clerc
  • Valérie Vif
  • Thierry Cosnard
  • Catherine Charron
  • Jean-Christophe Bourdillat
  • Colette Geoffrey
  • Guillaume Werle
  • Marie-Hélène Millot
  • Laurent Brechet
  • Béatrice Paillole
  • Cyril Chauvel
  • Anne-Charlotte Méry
  • Laurent Olivier
  • Sophie de Heer
Joaquim Timoteo
Joaquim Timoteo Liste d'union à gauche
MONTROUGE AUTREMENT
  • Joaquim Timoteo
  • Flora Claquin
  • Benoît Pelletier
  • Sophie Pradayrol
  • Sébastien Girardot
  • Anne Belheur
  • François Poitou
  • Catherine Jacquemin
  • Fabien Chevalier
  • Cindy Dorkenoo
  • Claude Drouet
  • Sabeline Orecchia
  • Daniel Bruyère
  • Marie-Hélène Pertuisot
  • Olivier Gabriel
  • Jeanne Leulliez
  • Thomas Fagart
  • Zoé Le Jan
  • Pierre Gustin
  • Marie Grèze
  • Raymond Tomczak
  • Hayat Merhy
  • Olivier Simonin
  • Michèle Ouziel
  • Romain Faucheux
  • Estelle Zerbib
  • Emmanuel de Laroche
  • Marie-Luce Iovane
  • Edouard Jousselin
  • Valérie Birgi
  • Nicolas Lantran
  • Cécile Goémé
  • Hugo Mons
  • Isabelle Mejean
  • Christophe de Viti
  • Lisa Cirillo
  • Joseph Escribe
  • Lalie Desriaux
  • Evan Le Poul
  • Sylvie Grappin
  • Quentin Maujeul
  • Catherine Levert
  • Antoine Doussin
  • Lena Despujols

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Etienne Lengereau
Etienne Lengereau (33 élus) Montrouge ensemble 		5 313 45,08%
  • Etienne Lengereau
  • Claude Favra
  • Thierry Virol
  • Laurianne Rossi
  • Patrice Carré
  • Marie Colavita
  • Pascal Hureau
  • Charlotte Baelde
  • Patrice Ondoua
  • Gwénola Rabier
  • Jean-Yves Verzeele
  • Colette Aubry
  • Paul-André Mouly
  • Stéphanie Bujon
  • Jean-Pierre Daviaud
  • Marie-Sophie Lesueur
  • Eric Castignoli
  • Carmelina De Pablo
  • Karim Taki
  • Françoise Decorde
  • Pierre Baccon
  • Liliane Graine
  • Maxime Vétillard
  • Yén-Lan Nguyen
  • Jacques Meledje
  • Patricia Badias Chiba
  • Patrick Xavier
  • Elisabeth Rossignol
  • Matthieu Devriendt
  • Isabelle Lemée
  • Charles Selvacoumar
  • Amina Sambou-Honoré
  • Thomas Briet
Juliette Méadel
Juliette Méadel (9 élus) Demain montrouge avec juliette méadel 		4 685 39,75%
  • Juliette Méadel
  • Antoine Bouchez
  • Candide Lopes
  • Joaquim Timoteo
  • Anne-Laure Crochat
  • Christophe Carli
  • Flora Claquin
  • Goulwen Le Gall
  • Cécile Renard-Delautre
Aurélien Saintoul
Aurélien Saintoul (3 élus) Montrouge ecologique et solidaire 		1 787 15,16%
  • Aurélien Saintoul
  • Gala Veloso
  • Cyril Pasteau
Participation au scrutin Montrouge
Taux de participation 41,32%
Taux d'abstention 58,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 975

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Etienne Lengereau
Etienne Lengereau Montrouge ensemble 		4 230 37,26%
Juliette Méadel
Juliette Méadel Demain montrouge avec juliette meadel 		2 976 26,21%
Joaquim Timoteo
Joaquim Timoteo Montrouge merite mieux 		1 589 13,99%
Aurélien Saintoul
Aurélien Saintoul Montrouge ecologique et solidaire 		1 453 12,79%
Marie-Catherine Baldet Arrighi
Marie-Catherine Baldet Arrighi Pour montrouge une liste vraiment citoyenne 		583 5,13%
Boris Gillet
Boris Gillet J'aime montrouge 		376 3,31%
Philippe Geoffre
Philippe Geoffre Pour la remunicipalisation du stationnement, pour la defense et la reconquete des services publics et du logement social 		145 1,27%
Participation au scrutin Montrouge
Taux de participation 40,08%
Taux d'abstention 59,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 607

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Loup Metton
Jean-Loup Metton (36 élus) Avec vous pour montrouge 		9 700 61,65%
  • Jean-Loup Metton
  • Claude Favra
  • Thierry Virol
  • Dominique Gastaud
  • Antoine Bouchez
  • Gabrielle Fleury
  • Joël Girault
  • Carole Hirigoyen
  • Patrice Carré
  • Nicole Gibert
  • Pascal Hureau
  • Marie-Line Colavita
  • Jean Laurent
  • Marie-José Rambeau
  • Clément Forestier
  • Odile Cabanna
  • Patrice Ondoua
  • Marie-Cécile Marsone
  • Alain Millotte
  • Laurence Charreyre
  • Pierre Perrocheau
  • Bénédicte Cadoret
  • Eric Castignoli
  • Françoise Decorde
  • Jean-Yves Verzeele
  • Gwenola Rabier
  • Jacques Duchesnay
  • Liliane Graïne
  • David Camus
  • Marie-Sophie Lesueur
  • Etienne Lengereau
  • Charlotte Baelde
  • Benoît Sabbagh
  • Gabrielle Austin
  • Karim Taki
  • Caroline Estevenon
Joaquim Timoteo
Joaquim Timoteo (6 élus) Agir pour tous a montrouge 		4 553 28,93%
  • Joaquim Timoteo
  • Carmelina De Pablo
  • Claude Drouet
  • Dominique Armano-Pellan
  • Paul-André Mouly
  • Anne Belheur
Boris Gillet
Boris Gillet (1 élu) Vivre à montrouge 		1 096 6,96%
  • Boris Gillet
Jean-Luc Le Dévéhat
Jean-Luc Le Dévéhat Unité et résistance contre l'austérité, pour la défense de la démocratie communale, de l'école publique et des services publics 		384 2,44%
Participation au scrutin Montrouge
Taux de participation 57,31%
Taux d'abstention 42,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 16 185

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