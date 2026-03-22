Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montrouge

Le deuxième tour des élections municipales à Montrouge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Etienne Lengereau
Etienne Lengereau Liste d'union au centre
MONTROUGE ENSEMBLE
  • Etienne Lengereau
  • Claude Favra
  • Thierry Virol
  • Marie Colavita
  • Paul-André Mouly
  • Charlotte Baelde
  • Jean-Yves Verzeele
  • Gwenola Rabier
  • Karim Taki
  • Marie-Sophie Lesueur
  • Jean-Pierre Daviaud
  • Colette Aubry
  • Maxime Vétillard
  • Stéphanie Bujon
  • Eric Castignoli
  • Carmélina de Pablo
  • Jacques Meledje
  • Liliane Graine
  • Patrick Xavier
  • Yén-Lan Nguyen
  • Matthieu Devriendt
  • Elisabeth Rossignol
  • Thomas Briet
  • Isabelle Lemée
  • Sébastien Guerin
  • Christine Maillard
  • Frédéric Leroux
  • Selma Benyagoub
  • Éric Martinez
  • Inès Mahdi
  • Alexandre Simon
  • Catherine de Rochefort-Lacomeraie
  • Alain Astarita
  • Florence Nakache
  • Damien Roucou
  • Bochra Ben Achour
  • Arthur Amzallag
  • Julie Zerbib
  • David Segura
  • Juliette Gorre
  • Baptiste Larroude-Tasei
  • Patricia Soyer
  • Baudouin de Bayser
Annabelle Huet
Annabelle Huet Liste de La France insoumise
MONTROUGE POPULAIRE
  • Annabelle Huet
  • Aurélien Saintoul
  • Elisabeth Trajkovic
  • Jules Séjourné
  • Louise Brémont
  • Gilles Montet
  • Merwa Zeghdane
  • Hugo Molle
  • Mathilde Fauquenot
  • Arnaud Henry
  • Anne-Laure Polian
  • François Biller
  • Delphine Chameroy
  • Philippe Georges
  • Marie-Noëlle Bertrand
  • Pascal Renault
  • Marie-Fleur Miczka
  • Clément Bernard
  • Mimouna Kadouci
  • Elie Colsenet
  • Isabelle Segret
  • Louis-Sami Ramdani
  • Nadia Boufeniche
  • Mathis Garnier
  • Yasmine Ghadi
  • Alexis Mazurier
  • Léonie Charroin
  • Axel Roussarie
  • Armelle Tallé
  • Hugo Langanay
  • Chiara Novelli
  • Gaspard Pouchain
  • Irma Yocolly
  • Florent Martinet-Vierthelin
  • Eléonore Desbazeille
  • Jules Buffet
  • Veronique Lechartier
  • Joël Auxenfans
  • Dorota Bielawska
  • Valentin Sergeant
  • Melina Vilant
  • Philippe Huet
  • Shimeen-Khan Chady
Juliette Méadel
Juliette Méadel Liste divers gauche
Mieux vivre à Montrouge
  • Juliette Méadel
  • Goulwen Le Gall
  • Anne-Laure Crochat
  • Samy Boudjerid
  • Catherine Saurel
  • Matthieu Leprince
  • Emmanuelle Friedman
  • Jean-Michel Pruvost
  • Belinda Djaaï
  • Tarek Abtout
  • Brigitte Le Guennec
  • Gérard Yahiaoui
  • Aïssétou Diakho
  • Christophe Carli-Sassoe
  • Hermence Hirbec
  • Julien Lamy
  • Nicole Chémali
  • Xavier Girard
  • Catherine Collart
  • Matthieu Andriveau
  • Zeynep Nesibe Ersoy
  • François Pinatel
  • Françoise Thiebault
  • Thomas Le Gall
  • Sonia Bennouioua
  • Marc Haddad
  • Gisela Gomez-Bossière
  • Charles Bouvy
  • Chantal Epée
  • Philippe Clerc
  • Valérie Vif
  • Thierry Cosnard
  • Catherine Charron
  • Jean-Christophe Bourdillat
  • Colette Geoffrey
  • Guillaume Werle
  • Marie-Hélène Millot
  • Laurent Brechet
  • Béatrice Paillole
  • Cyril Chauvel
  • Anne-Charlotte Méry
  • Laurent Olivier
  • Sophie de Heer
Joaquim Timoteo
Joaquim Timoteo Liste d'union à gauche
MONTROUGE AUTREMENT
  • Joaquim Timoteo
  • Flora Claquin
  • Benoît Pelletier
  • Sophie Pradayrol
  • Sébastien Girardot
  • Anne Belheur
  • François Poitou
  • Catherine Jacquemin
  • Fabien Chevalier
  • Cindy Dorkenoo
  • Claude Drouet
  • Sabeline Orecchia
  • Daniel Bruyère
  • Marie-Hélène Pertuisot
  • Olivier Gabriel
  • Jeanne Leulliez
  • Thomas Fagart
  • Zoé Le Jan
  • Pierre Gustin
  • Marie Grèze
  • Raymond Tomczak
  • Hayat Merhy
  • Olivier Simonin
  • Michèle Ouziel
  • Romain Faucheux
  • Estelle Zerbib
  • Emmanuel de Laroche
  • Marie-Luce Iovane
  • Edouard Jousselin
  • Valérie Birgi
  • Nicolas Lantran
  • Cécile Goémé
  • Hugo Mons
  • Isabelle Mejean
  • Christophe de Viti
  • Lisa Cirillo
  • Joseph Escribe
  • Lalie Desriaux
  • Evan Le Poul
  • Sylvie Grappin
  • Quentin Maujeul
  • Catherine Levert
  • Antoine Doussin
  • Lena Despujols

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montrouge

Tête de listeListe Voix % des voix
Etienne LENGEREAU
Etienne LENGEREAU (Ballotage) MONTROUGE ENSEMBLE 		7 820 44,22%
Juliette MÉADEL
Juliette MÉADEL (Ballotage) Mieux vivre à Montrouge 		3 777 21,36%
Joaquim TIMOTEO
Joaquim TIMOTEO (Ballotage) MONTROUGE AUTREMENT 		3 393 19,19%
Annabelle HUET
Annabelle HUET (Ballotage) MONTROUGE POPULAIRE 		2 693 15,23%
Participation au scrutin Montrouge
Taux de participation 59,54%
Taux d'abstention 40,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 17 957

Source : ministère de l’Intérieur

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