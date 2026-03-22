Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les résultats du 2e tour

Programme de Etienne Lengereau à Montrouge (MONTROUGE ENSEMBLE)

Engagement municipal

Depuis 2016, Étienne Lengereau a été le Maire de Montrouge, mettant en avant une gouvernance basée sur la responsabilité et la lucidité. Son équipe a travaillé sans relâche pour améliorer la ville, en se concentrant sur des actions concrètes plutôt que sur des promesses irréalistes. Montrouge est aujourd'hui reconnue pour sa beauté et son dynamisme, tout en préservant son identité unique.

Propositions écologiques

Le programme municipal inclut des initiatives pour rendre Montrouge plus verte et écologique, avec la création de nouveaux parcs et la plantation de milliers d'arbres. L'Atlas de la biodiversité sera également développé pour sensibiliser les citoyens à la nature environnante. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie tout en protégeant l'environnement.

Sécurité et tranquillité

Pour renforcer la sécurité des citoyens, le projet prévoit le déploiement d'un réseau de caméras et le renforcement des moyens de la police municipale. Des mesures seront également mises en place pour lutter contre les incivilités et améliorer la propreté de la ville. Ces efforts visent à garantir un cadre de vie serein et agréable pour tous les Montrougiens.

Solidarité et bien-être

Le programme met l'accent sur la solidarité, avec des initiatives pour soutenir les familles, les étudiants et les personnes en situation de handicap. La création d'une maison médicale de garde et le développement d'un plan de lutte contre les violences intra-familiales sont des priorités. Montrouge s'engage à être une ville où chacun peut se sentir soutenu et en sécurité.