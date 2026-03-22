Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montrouge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montrouge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montrouge.
L'actu des élections municipales 2026 à Montrouge
11:51 - Les premiers résultats des élections 2026 à Montrouge
Les élections municipales 2026 à Montrouge ont vu Etienne Lengereau (Union du centre) arriver en tête il y a une semaine avec 44,22 % des voix. Juliette Méadel (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 21,36 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Etienne Lengereau a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 6,96 points. Pour compléter ce tableau, avec 19,19 %, Joaquim Timoteo (Union de la gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Annabelle Huet, avec la nuance La France insoumise, a terminé avec 15,23 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Montrouge, l'élection a enregistré une participation de 59,54 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montrouge
Le deuxième tour des élections municipales à Montrouge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Etienne Lengereau
Liste d'union au centre
MONTROUGE ENSEMBLE
|
|
Annabelle Huet
Liste de La France insoumise
MONTROUGE POPULAIRE
|
|
Juliette Méadel
Liste divers gauche
Mieux vivre à Montrouge
|
|
Joaquim Timoteo
Liste d'union à gauche
MONTROUGE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montrouge
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Etienne LENGEREAU (Ballotage) MONTROUGE ENSEMBLE
|7 820
|44,22%
|Juliette MÉADEL (Ballotage) Mieux vivre à Montrouge
|3 777
|21,36%
|Joaquim TIMOTEO (Ballotage) MONTROUGE AUTREMENT
|3 393
|19,19%
|Annabelle HUET (Ballotage) MONTROUGE POPULAIRE
|2 693
|15,23%
|Participation au scrutin
|Montrouge
|Taux de participation
|59,54%
|Taux d'abstention
|40,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|17 957
Source : ministère de l’Intérieur
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