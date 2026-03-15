Résultat municipale 2026 à Montrouge (92120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montrouge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montrouge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montrouge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Etienne LENGEREAU
Etienne LENGEREAU MONTROUGE ENSEMBLE 		7 820 44,22%
Juliette MÉADEL
Juliette MÉADEL Mieux vivre à Montrouge 		3 777 21,36%
Joaquim TIMOTEO
Joaquim TIMOTEO MONTROUGE AUTREMENT 		3 393 19,19%
Annabelle HUET
Annabelle HUET MONTROUGE POPULAIRE 		2 693 15,23%
Participation au scrutin Montrouge
Taux de participation 59,54%
Taux d'abstention 40,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 17 957

Source : ministère de l’Intérieur

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