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19:21 - Montrouge et municipales : démographie, économie et choix électoraux En marge des élections municipales, Montrouge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 48,55% de cadres supérieurs pour 46 273 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 4 797 entreprises, Montrouge se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (57,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Montrouge abrite une communauté diversifiée, avec ses 5 605 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 805 euros/mois, la commune vise un avenir prospère. À Montrouge, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Que pèse le RN à Montrouge aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du match lors du scrutin municipal à Montrouge il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 7,54% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 17,27% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 6,82% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Montrouge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 10,76% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 12,90% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Saintoul.

16:58 - Montrouge : 59,92 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,92 % à Montrouge lors des dernières élections municipales, proche des 55,3 % observés au niveau national, l'épidémie de coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 17,74 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 41,89 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 23,65 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 37,67 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Montrouge comme une commune où l'abstention est contenue. Cette variable à Montrouge constituera quoi qu'il en soit l'un des pivots de ces élections municipales 2026.

15:59 - Comment a voté Montrouge lors de la dernière année électorale ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Montrouge soutenaient en priorité Aurélien Saintoul (Union de la gauche) avec 41,60% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le choc des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Montrouge avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (23,44%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 17,71% des voix. Le contexte politique de Montrouge a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire de sensibilité de gauche.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Montrouge ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Montrouge plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 35,22% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 28,39%. Lors de la finale de l'élection à Montrouge, les électeurs accordaient 82,73% pour Emmanuel Macron, contre 17,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montrouge soutenaient en priorité Laurianne Rossi (Ensemble !) avec 44,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurianne Rossi virant de nouveau en tête avec 54,12% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils compter à Montrouge ? S'agissant des contributions locales à Montrouge, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 082 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 083 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à près de 19,98 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Attention cependant : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 2 242 270 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 19 030 370 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,43 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Etienne Lengereau s'est imposé à Montrouge Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Montrouge peut se révéler instructif. Lors de la première manche électorale, Etienne Lengereau (Union du centre) a distancé ses concurrents avec 37,26% des bulletins. Sur la seconde marche, Juliette Méadel (Divers gauche) a obtenu 2 976 suffrages en sa faveur (26,21%). Enfin, on retrouvait Joaquim Timoteo (Parti socialiste), s'adjugeant 13,99% des voix. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Etienne Lengereau l'a finalement emporté avec 5 313 bulletins (45,08%), face à Juliette Méadel qui a obtenu 39,75% des votants et Aurélien Saintoul réunissant 1 787 voix (15,16%). La marge établie lors du premier tour s'est renforcée, garantissant une victoire très nette au deuxième tour. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Juliette Méadel ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 709 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Union du centre a certainement tiré parti du report de voix des listes éliminées.