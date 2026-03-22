Résultat de l'élection municipale 2026 à Montry : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montry.
L'actu des élections municipales 2026 à Montry
11:46 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Montry la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Montry, c'est Yannick Marc qui a pris la pole position en rassemblant 42,58 % des bulletins valides. Dans son sillage, Françoise Schmit (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 34,86 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 13,03 %, José Guerreiro s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Olive Doumecq-Lacoste a obtenu 9,54 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Enfin, concernant la participation à Montry, l'élection a mobilisé 55,05 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montry
Le deuxième tour des élections municipales à Montry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
José Guerreiro
Liste Divers
Engagement pour Montry
|
|
Françoise Schmit
Liste divers droite
UNIS POUR MONTRY
|
|
Yannick Marc
Liste Divers
Montry demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montry
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick MARC (Ballotage) Montry demain
|634
|42,58%
|Françoise SCHMIT (Ballotage) UNIS POUR MONTRY
|519
|34,86%
|José GUERREIRO (Ballotage) Engagement pour Montry
|194
|13,03%
|Olive DOUMECQ-LACOSTE Pour l'avenir de Montry
|142
|9,54%
|Participation au scrutin
|Montry
|Taux de participation
|55,05%
|Taux d'abstention
|44,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Nombre de votants
|1 538
Source : ministère de l’Intérieur
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