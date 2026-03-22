Résultat de l'élection municipale 2026 à Montry : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montry

Le deuxième tour des élections municipales à Montry a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
José Guerreiro
José Guerreiro Liste Divers
Engagement pour Montry
  • José Guerreiro
  • Clarisse Morandini
  • Jonathan Rideau
  • Charlène Rideau
  • Jérémy Hamoun
  • Catherine Costille
  • Christophe Corian
  • Corinne Veiga
  • Jean-Baptiste Costille
  • Claire Bourdier
  • Laurent Cosnefroy
  • Céline Blanc
  • Pierre Guy Maole
  • Cécile Cabuche
  • Yves Krempa
  • Marie-Claire Huynh
  • Gérard Quillet
  • Cécile Gasnier
  • Enzo Rodrigues
  • Katia Barros
  • Kevin Benatier
  • Corine Brehaut
  • Philippe Rodrigues
  • Sarah Caseiro
  • Sébastien Juretig
  • Virginie Bodenan
  • Daniel Martinez
  • Maïlyne Rodrigues
Françoise Schmit
Françoise Schmit Liste divers droite
UNIS POUR MONTRY
  • Françoise Schmit
  • Eric Maillard
  • Laila Roumila
  • Pierre Guerand
  • Sonia Levis
  • Gael Raymond
  • Sabrina Betka
  • Cedric Colin
  • Sylvie Troles
  • Mathieu Carré
  • Sylvie Lopes
  • Gianluca Cartiglia
  • Christine Guerand Passey
  • Sebastien Dujardin
  • Aurélie Cardot
  • William Auger
  • Sabrina Deloire
  • Florian Boistay
  • Céline Rimbert
  • Ludovic Charlet
  • Audrey Baranger
  • Damien Coulon
  • Sandrine Surrenti
  • Jean-Christophe Bertin
  • Isabelle Gourdet
  • Mircea Hangu
  • Marjorie Masle
  • Enzo Pigny
  • Tako Auger
Yannick Marc
Yannick Marc Liste Divers
Montry demain
  • Yannick Marc
  • Nathalie Reintjes
  • Nicolas Royon
  • Marianne Moll
  • Tony de Azevedo
  • Marie-Claude Douniaux
  • Pierre Cragnolini
  • Lidia Neveux
  • Domingo Salas
  • Brigitte Cheron
  • Frédéric Bongrand
  • Céline Havard
  • Clément Ancellin
  • Cécile Steele
  • Gabriel Laplanche
  • Elisabeth Lorin
  • Stéphane Georgelin
  • Nicole Cragnolini
  • David Laplanche
  • Stéphanie Moyano
  • Mikhaël Gerbet
  • Suzanne Gallichio
  • Charles Cheron
  • Isabelle Mandin
  • Jérémy Chaïeb
  • Dalia Pegues
  • Alexandre Montferrat
  • Chantal Turquetil
  • Philippe Lorin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montry

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick MARC
Yannick MARC (Ballotage) Montry demain 		634 42,58%
Françoise SCHMIT
Françoise SCHMIT (Ballotage) UNIS POUR MONTRY 		519 34,86%
José GUERREIRO
José GUERREIRO (Ballotage) Engagement pour Montry 		194 13,03%
Olive DOUMECQ-LACOSTE
Olive DOUMECQ-LACOSTE Pour l'avenir de Montry 		142 9,54%
Participation au scrutin Montry
Taux de participation 55,05%
Taux d'abstention 44,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 1 538

Source : ministère de l’Intérieur

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