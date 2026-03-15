Résultat municipale 2026 à Montry (77450) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick MARC
Yannick MARC Montry demain 		634 42,58%
Françoise SCHMIT
Françoise SCHMIT UNIS POUR MONTRY 		519 34,86%
José GUERREIRO
José GUERREIRO Engagement pour Montry 		194 13,03%
Olive DOUMECQ-LACOSTE
Olive DOUMECQ-LACOSTE Pour l'avenir de Montry 		142 9,54%
Participation au scrutin Montry
Taux de participation 55,05%
Taux d'abstention 44,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 1 538

Source : ministère de l’Intérieur

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