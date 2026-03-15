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19:20 - Les données démographiques de Montry révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Montry mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections municipales. Avec 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,50%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (84,87%) met en relief le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres, atteignant 27,52%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,46% et d'une population immigrée de 10,07% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,37% à Montry, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Montry Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Montry il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 26,34% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 44,59% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 25,13% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 44,70% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,06% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,87% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 43,81% le dimanche suivant.

16:58 - Montry : 23,55 % de votants aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Montry sera déterminante dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 23,55 % lors des municipales de 2020, un taux particulièrement faible alors que progressait le Covid-19. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus massivement. L'élection suprême en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 76,40 % de participation dans la ville (contre 23,60 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 48,06 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,57 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,19 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne donc sensiblement comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Le vote de Montry nettement ancré à droite il y a deux ans Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Montry avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 37,06% des votes. Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Montry après la dissolution avec 39,87%. Franck Riester (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 32,62%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Franck Riester (Majorité présidentielle), avec 56,19%. Le contexte politique de Montry a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Montry ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Montry tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,86% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,34%. Lors de la finale de l'élection à Montry, les électeurs accordaient 55,41% pour Emmanuel Macron, contre 44,59% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Montry soutenaient en priorité Franck Riester (Ensemble !) avec 27,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,30%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Montry comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Élections municipales à Montry : des impôts stables au centre de la campagne électorale À Montry, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 20,29 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 42 790 €. Un montant loin des 981 760 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Montry est passé à 50,83 % en 2024 (contre 29,23 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Montry s'est établi à 948 € en 2024 (contre 967 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Montry S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Montry peut être éclairant. Unique liste en présence, 'Avançons ensemble pour montry' a logiquement engrangé 451 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Montry, ce décor pose les bases. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux après cette élection sans réelle concurrence. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte assurément d'ores et déjà un début de réponse.