En direct

19:18 - Monts aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale municipale, Monts se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 8 031 habitants répartis dans 3 459 logements, cette commune présente une densité de 294 hab par km². Avec 431 entreprises, Monts se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 38,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,56%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 388 euros par an. À Monts, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Monts ? Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Monts il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 22,41% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 36,59% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 21,22% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Monts comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 31,53% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,49% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 37,94% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 27,31 % de participation Pour rappel, l'abstention s'élevait à 72,69 % à Monts lors des précédentes élections municipales (un score très supérieur aux 55,3 % du pays) alors que le scrutin se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 22,98 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 46,07 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,11 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 52,51 % des inscrits. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Monts comme une ville distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales, cette donnée à Monts sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Monts : retour sur le dernier verdict politique en date Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Monts avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,53%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,43% des voix. Henri Alfandari (Ensemble !) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Monts après la dissolution de l'Assemblée avec 32,61%. Jules Robin (Union de l'extrême droite) terminait à la deuxième place avec 32,49%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Henri Alfandari culminant à 62,06% des votes localement. La situation politique de Monts a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Monts ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Monts plaçait Emmanuel Macron devant avec 34,41% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,41% pour Emmanuel Macron, contre 36,59% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Monts plébiscitaient Henri Alfandari (Ensemble !) avec 28,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Henri Alfandari virant de nouveau en tête avec 55,78% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - La pression fiscale à Monts : une dynamique stable au cours des dernières années En matière d'impôts locaux à Monts, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 739 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 795 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 38,79 % en 2024 (contre près de 22,31 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 54 000 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1 631 870 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,80 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Monts Lors des élections municipales précédentes à Monts, les résultats ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Un monts pour tous' menée par Laurent Richard a naturellement engrangé 1 505 voix (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Monts, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux après ce scrutin sans véritable concurrence. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.