Résultat municipale 2026 à Monts (37260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Monts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Monts, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Monts [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine GAY
Catherine GAY (23 élus) POUR MONTS ! 		2 210 57,12%
  • Catherine GAY
  • Jean-Luc ARMAND
  • Martine VIAUD
  • Grégory LARCHER
  • Patricia SAINT-VENANT
  • Benjamin THOUVIGNON
  • Méloée GANGNEUX
  • Valentin GILLET DEBARRE
  • Delphine CHERPI
  • Laurent DRÉANO
  • Sandrine GAUTIER
  • David-Alexandre MEUNIER
  • Aliette GEAIRON
  • Laurent MAURER
  • Jocelyne LECROQ
  • Cédric ANTONIAZZI
  • Coralie FLAIS
  • Jacques DEFENIN
  • Aline LARGEAU
  • Alexandre ESTHER
  • Marie DABURON
  • Amaury GOUYETTE
  • Sophie DANIAUD
Frédéric GRILLET
Frédéric GRILLET (6 élus) MONTS AVENIR CITOYEN 		1 659 42,88%
  • Frédéric GRILLET
  • Béatrice ODINK
  • Patrice MERCEREAU
  • Alexandra PORCHERON
  • Damien MICHAUD
  • Julie RIOLLET
Participation au scrutin Monts
Taux de participation 62,59%
Taux d'abstention 37,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 3 964

Source : ministère de l’Intérieur

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