Résultat municipale 2026 à Montséret (11200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montséret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montséret, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montséret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves FABRE
Yves FABRE (12 élus) Demain Montséret, pour vous 		228 50,22%
  • Yves FABRE
  • Pascale REVERTE
  • Guillaume MATHIEU
  • Nadine RIVIERE
  • Gerard ZUCHETTO
  • Helene POLONI
  • Roger ESCOFFIER
  • Beatrice DAYEF
  • Hugo BLANQUIER
  • Marine BOSCH
  • Frederic ZAFRA
  • Cécile VAZQUEZ
Philippe FONQUERNIE
Philippe FONQUERNIE (3 élus) Montséret unis pour l'avenir 		226 49,78%
  • Philippe FONQUERNIE
  • Élodie SOLER
  • Jean-François BILLOUEZ
Participation au scrutin Montséret
Taux de participation 87,17%
Taux d'abstention 12,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 469

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Montséret - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves FABRE
Yves FABRE (Ballotage) Demain Montséret, pour vous 		207 47,37%
Philippe FONQUERNIE
Philippe FONQUERNIE (Ballotage) En 2026, Montséret ensemble... bâtissons l'avenir 		124 28,38%
Jean-François BILLOUEZ
Jean-François BILLOUEZ (Ballotage) Unis pour MONTSERET 		106 24,26%
Participation au scrutin Montséret
Taux de participation 84,76%
Taux d'abstention 15,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 456

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