Résultat municipale 2026 à Montséret (11200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montséret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montséret, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montséret [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves FABRE (12 élus) Demain Montséret, pour vous
|228
|50,22%
|
|Philippe FONQUERNIE (3 élus) Montséret unis pour l'avenir
|226
|49,78%
|
|Participation au scrutin
|Montséret
|Taux de participation
|87,17%
|Taux d'abstention
|12,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|469
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Montséret - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves FABRE (Ballotage) Demain Montséret, pour vous
|207
|47,37%
|Philippe FONQUERNIE (Ballotage) En 2026, Montséret ensemble... bâtissons l'avenir
|124
|28,38%
|Jean-François BILLOUEZ (Ballotage) Unis pour MONTSERET
|106
|24,26%
|Participation au scrutin
|Montséret
|Taux de participation
|84,76%
|Taux d'abstention
|15,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Nombre de votants
|456
Election municipale 2026 à Montséret [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montséret sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montséret.
L'actu des élections municipales 2026 à Montséret
18:33 - Des résultats tranchés au centre pour Montséret il y a deux ans
Christophe Barthès (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Montséret en juin 2024 avec 48,45%. Philippe Poutou (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 27,61%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 56,31% des voix dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Montséret avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,58%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,20% des voix. Le panorama politique de Montséret a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Montséret
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Montséret peut se révéler instructif. Rappelons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes. Personne n'a pour autant été élu directement au premier tour. Franck Belly a remporté les meilleurs résultats avec 169 voix (47,33%), devançant Monique Berges qui a capté 168 suffrages en sa faveur (47,05%). Un second tour a ensuite été organisé avec 41 candidats en lice. Lors de ce second tour, Nicole Pradier-Lacombe a recueilli 53,94% des votes, devant Franck Belly rassemblant 216 électeurs inscrits (53,20%) et Monique Berges avec 215 voix (52,95%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour le scrutin de 2026 à Montséret, cette logique très particulière sera de nouveau observée avec attention. Il faut cependant noter que le scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.
13:58 - Qui s'est qualifié à Montséret pour le 2e tour de la municipale ?
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Philippe Fonquernie (DIV) et sa liste "Montséret Unis Pour L'avenir" et Yves Fabre sous l'étiquette DIV ("Demain Montséret, Pour Vous"), d'après la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score suffisant pour se qualifier, Jean-François Billouez est absent de ce second tour. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Montséret permet aux 538 votants de voter.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Montséret
Dimanche dernier, c'est Yves Fabre qui s'est arrogé la première place en rassemblant 47,37 % des votes. À sa suite, Philippe Fonquernie est arrivé en deuxième position avec 28,38 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 24,26 %, Jean-François Billouez a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Montséret, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 84,76 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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