Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande
- Résultat municipale 2020 Montsinéry-Tonnegrande
- Résultat municipale 2014 Montsinéry-Tonnegrande
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montsinéry-Tonnegrande sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montsinéry-Tonnegrande.
L'actu des élections municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande
13:45 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Montsinéry-Tonnegrande
Concernant la pression fiscale à Montsinéry-Tonnegrande, la recette fiscale par foyer s'est établie à 787 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 814 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 64,05 % en 2024 (contre près de 31,13 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 95 050 € en 2024, en net recul par rapport aux 326 000 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 24,68 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.
11:59 - Patrick Lecante vainqueur de la dernière élection municipale à Montsinéry-Tonnegrande
Il peut se révéler instructif d'analyser les résultats des dernières municipales à Montsinéry-Tonnegrande. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Lecante a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 376 voix (51,01%). À ses trousses, Charles-Henri Delar a engrangé 35,54% des votes. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Montsinéry-Tonnegrande (97356) ?
À l’occasion des élections municipales de 2026, les votants de Montsinéry-Tonnegrande devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants à Montsinéry-Tonnegrande. Il est important de noter que les 2 bureaux de vote de la ville de Montsinéry-Tonnegrande fermeront leurs portes à 18 h pour le dépouillement. La diffusion des résultats du premier tour à Montsinéry-Tonnegrande débutera ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande
|Tête de listeListe
|
Georges Michel Phinera-Horth
Liste Divers
UAQH MONTSINERY-TONNEGRANDE
|
|
Patrick Labeau
Liste Divers
MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR"
|
|
Christian Porthos
Liste divers gauche
AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE
|
|
Charles-Henri Delar
Liste Divers
Agissons ensemble pour le bien-être de Tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Lecante (18 élus) Le coeur a l'ouvrage, montsinery tonnegrande vers une economie mauve
|376
|51,01%
|
|Charles-Henri Delar (4 élus) Ensemble, construisons l'avenir de montsinery-tonnegrande
|262
|35,54%
|
|Auguste Fernand (1 élu) Ambition, volonte, conviction
|99
|13,43%
|
|Participation au scrutin
|Montsinéry-Tonnegrande
|Taux de participation
|59,02%
|Taux d'abstention
|40,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|769
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Lecante (15 élus) Progres-avenir-partage. poursuivons
|380
|53,82%
|
|Christian Porthos (3 élus) Ensemble pour un avenir meilleur
|222
|31,44%
|
|Eléonore Johannes (1 élu) Ensemble pour un grand et nouveau défi
|104
|14,73%
|
|Participation au scrutin
|Montsinéry-Tonnegrande
|Taux de participation
|64,00%
|Taux d'abstention
|36,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Nombre de votants
|727
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