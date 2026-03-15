Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande

Tête de listeListe
Georges Michel Phinera-Horth
Georges Michel Phinera-Horth Liste Divers
UAQH MONTSINERY-TONNEGRANDE
  • Georges Michel Phinera-Horth
  • Carine Saïbou
  • Frédéric Bruno
  • Olivia Madere
  • Francis Matouba
  • Céline Saint-Cyr
  • Johan-Makerly Grochateau
  • Katia Ophion
  • Christopher Phinera-Horth
  • Maureen Vellayandon
  • Patrice Francois
  • Renelise Lesfauris
  • Yvan Jacquet
  • Véronique Wingarde
  • Robert Christophe
  • Indirha Said
  • Rico Nefe
  • Arciana Montet
  • Rodman Difou
  • Rose-Linda Colas
  • Christophe Martin
  • Ninelle Dahi
  • Eric Manredjo
  • Amédée Chelin
  • Christopher Saint-Just
  • Sylvana Jiounandan
  • Jean-Christophe Ribatet
  • Sinianne Baia de Lima
  • Esley Plenet
Patrick Labeau
Patrick Labeau Liste Divers
MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR"
  • Patrick Labeau
  • Christine Denise Tian-Sio-Po
  • Jean-Yves Tarcy
  • Patricia Béatrice Milia ép Réjon
  • Thierry Nestor Victorin
  • Natacha Caberia
  • Steeve Théophile Mayen
  • Stessy Popo
  • Donel Duccé
  • Noémie Appolinaire Gazel
  • Lyonel Louis Laguerre
  • Chaïnaz Dauphin
  • Bruno Victor Bordes
  • Arielle Achille Himmer
  • Steve Tisba
  • Audrey Fanis Dumaison
  • Mathurin Gourpil
  • Marjolaine Gabrielle Milien Ep Edwige
  • Alain Charles
  • Stélie Petit-Frere
  • Grégory Augustin
  • Oulpia Toussaint
  • Robin Zachary Bartholomé Le Roux
  • Murielle Zaou
  • Henri Justine Mazoe
  • Joséphine Marguerite Deroche
  • Thiago Silva Soares
  • Nadine Noel
  • Jean-Claude Bache
Christian Porthos
Christian Porthos Liste divers gauche
AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE
  • Christian Porthos
  • Keyla Tresorca
  • Rosang Fernand
  • Tatiana Dauphin Genevieve
  • Hervé Mayen
  • Michèle Lindenschmidt
  • Jean-Erick Colombine
  • Cindy Cesaire
  • Marc Adonis
  • Elza John-Augustin
  • René-Claude Dauphin
  • Nathalie Philius
  • Tristan Baudrit
  • Nazaré Da Cruz
  • Jean-Paul Caumartin
  • Dorine Palm
  • Robin Emilien
  • Ana Da Silva Moraes
  • Raymond Coton Pelage
  • Michelle Jones
  • Claude Bathilde
  • Patricia Baudrit
  • Eric Montet
  • Malaïka Fimiez
  • Myrko Frédéric Sepho
  • Mildré Pascal
  • Marcellin Dupuits
  • Marylène Theolade
  • Cerwan Golitin
Charles-Henri Delar
Charles-Henri Delar Liste Divers
Agissons ensemble pour le bien-être de Tous
  • Charles-Henri Delar
  • Aline Philippe N Guyen Van Vaï
  • Joseph Michel Fevry
  • Myrta Tarcy
  • Jean-Yves Achille Attica
  • Katia Alfred
  • Jean-Marc Emile Bourette
  • Guylène Maria
  • Ruddy François Haguy
  • Nora Gatien Madeleine
  • Pierre-Edouard Sepho
  • Sandy Dauphin
  • Steeve Bruno Lingibe
  • Sandra Jesbac
  • Hubert Meunier
  • Amanda Behary-Laul-Sirder
  • Patrick Gilles Lagrand
  • Aline Clairvoyant
  • Laurent Médard Belfort
  • Sergine Mayen
  • Guillaume Bernard Francois
  • Gladys Olivier Maxime
  • Lossin Fabrice Atenis
  • Lorriane Noemie Joseph
  • Christophe Fradet
  • Agnès Louis
  • Thierry Rémi Mayen
  • Alexandra Amiemba
  • Allan Jacqua

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Lecante
Patrick Lecante (18 élus) Le coeur a l'ouvrage, montsinery tonnegrande vers une economie mauve 		376 51,01%
  • Patrick Lecante
  • Marcelline Popo
  • Patrick Labeau
  • Rosaline Camille
  • Jean-Yves Tarcy
  • Christine Tian-Sio-Po
  • Steeve Mayen
  • Natacha Caberia
  • Thierry Marie-Claire
  • Nathalie Francois
  • Myrko Sepho
  • Virginie Caschera Najem
  • Michel Fevry
  • Patricia Rejon
  • Donel Ducce
  • Aline Philippe N Guyen Van Vaï
  • Thierry Victorin
  • Arielle Jacques-Himmer
Charles-Henri Delar
Charles-Henri Delar (4 élus) Ensemble, construisons l'avenir de montsinery-tonnegrande 		262 35,54%
  • Charles-Henri Delar
  • Tatiana Genevieve
  • Christian Porthos
  • Manuella Dimanche
Auguste Fernand
Auguste Fernand (1 élu) Ambition, volonte, conviction 		99 13,43%
  • Auguste Fernand
Participation au scrutin Montsinéry-Tonnegrande
Taux de participation 59,02%
Taux d'abstention 40,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 769

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Lecante
Patrick Lecante (15 élus) Progres-avenir-partage. poursuivons 		380 53,82%
  • Patrick Lecante
  • Marcelline Popo
  • Patrick Labeau
  • Seraphine Dauphin
  • Brice Sepho
  • Valerie Bataillie
  • Vincent Mayen
  • Rosaline Camille Sidibe
  • Yean-Yves Tarcy
  • Patricia Beaunol
  • Joseph Fevry
  • Marie Pinson
  • Donel Ducce
  • Isabelle Aubin
  • Thierry Marie-Claire
Christian Porthos
Christian Porthos (3 élus) Ensemble pour un avenir meilleur 		222 31,44%
  • Christian Porthos
  • Marlène Montet
  • Jocelyn Pralier
Eléonore Johannes
Eléonore Johannes (1 élu) Ensemble pour un grand et nouveau défi 		104 14,73%
  • Eléonore Johannes
Participation au scrutin Montsinéry-Tonnegrande
Taux de participation 64,00%
Taux d'abstention 36,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Nombre de votants 727

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