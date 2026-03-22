Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Montsinéry-Tonnegrande sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montsinéry-Tonnegrande.
L'actu des élections municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande
11:47 - Qui est en tête à Montsinéry-Tonnegrande avant le 2e tour de ces municipales ?
Pour le premier tour des élections municipales à Montsinéry-Tonnegrande, le scrutin s'est soldé par une participation de 63,36 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Patrick Labeau qui a terminé premier avec 49,50 % des votes. Derrière, Christian Porthos (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 29,92 %. Un écart important a séparé les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Charles-Henri Delar a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Georges Michel Phinera-Horth a terminé avec 6,22 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montsinéry-Tonnegrande
Le deuxième tour des élections municipales à Montsinéry-Tonnegrande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Labeau
Liste Divers
MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR"
|
|
Christian Porthos
Liste divers gauche
AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick LABEAU (Ballotage) MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR"
|493
|49,50%
|Christian PORTHOS (Ballotage) AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE
|298
|29,92%
|Charles-Henri DELAR (Ballotage) Agissons ensemble pour le bien-être de Tous
|143
|14,36%
|Georges Michel PHINERA-HORTH UAQH MONTSINERY-TONNEGRANDE
|62
|6,22%
|Participation au scrutin
|Montsinéry-Tonnegrande
|Taux de participation
|63,36%
|Taux d'abstention
|36,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 034
Source : ministère de l’Intérieur
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