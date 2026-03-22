Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Montsinéry-Tonnegrande

Le deuxième tour des élections municipales à Montsinéry-Tonnegrande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Labeau
Patrick Labeau Liste Divers
MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR"
  • Patrick Labeau
  • Christine Denise Tian-Sio-Po
  • Jean-Yves Tarcy
  • Patricia Béatrice Milia ép Réjon
  • Thierry Nestor Victorin
  • Natacha Caberia
  • Steeve Théophile Mayen
  • Stessy Popo
  • Donel Duccé
  • Noémie Appolinaire Gazel
  • Lyonel Louis Laguerre
  • Chaïnaz Dauphin
  • Bruno Victor Bordes
  • Arielle Achille Himmer
  • Steve Tisba
  • Audrey Fanis Dumaison
  • Mathurin Gourpil
  • Marjolaine Gabrielle Milien Ep Edwige
  • Alain Charles
  • Stélie Petit-Frere
  • Grégory Augustin
  • Oulpia Toussaint
  • Robin Zachary Bartholomé Le Roux
  • Murielle Zaou
  • Henri Justine Mazoe
  • Joséphine Marguerite Deroche
  • Thiago Silva Soares
  • Nadine Noel
  • Jean-Claude Bache
Christian Porthos
Christian Porthos Liste divers gauche
AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE
  • Christian Porthos
  • Keyla Tresorca
  • Rosang Fernand
  • Tatiana Dauphin Genevieve
  • Charles-Henri Delar
  • Michèle Lindenschmidt
  • Hervé Mayen
  • Cindy Cesaire
  • Marc Adonis
  • Aline Philippe N Guyen Van Vaï
  • Jean-Erick Colombine
  • Elza John-Augustin
  • Robin Emilien
  • Carine Saïbou
  • Jean-Marc Emile Bourette
  • Nathalie Philius
  • Tristan Baudrit
  • Dorine Palm
  • Raymond Coton Pelage
  • Katia Alfred
  • Jean-Paul Caumartin
  • Nazaré Da Cruz
  • René-Claude Dauphin
  • Michelle Jones
  • Claude Bathilde
  • Guylène Maria
  • Marcellin Dupuits
  • Marylène Theolade
  • Cerwan Golitin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LABEAU
Patrick LABEAU (Ballotage) MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR" 		493 49,50%
Christian PORTHOS
Christian PORTHOS (Ballotage) AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE 		298 29,92%
Charles-Henri DELAR
Charles-Henri DELAR (Ballotage) Agissons ensemble pour le bien-être de Tous 		143 14,36%
Georges Michel PHINERA-HORTH
Georges Michel PHINERA-HORTH UAQH MONTSINERY-TONNEGRANDE 		62 6,22%
Participation au scrutin Montsinéry-Tonnegrande
Taux de participation 63,36%
Taux d'abstention 36,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 034

Source : ministère de l’Intérieur

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