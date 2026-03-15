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19:21 - Comprendre l'électorat de Montsinéry-Tonnegrande : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Montsinéry-Tonnegrande, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections municipales. Avec 47% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 22,40%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (58,85%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 350 euros/mois peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 26,15% et d'une population immigrée de 23,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,57% à Montsinéry-Tonnegrande, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Quel score pour le RN à Montsinéry-Tonnegrande aux derniers scrutins ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Montsinéry-Tonnegrande il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 23,94% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 72,78% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,38% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Montsinéry-Tonnegrande comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,86% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Le mouvement lepéniste réalisait un score marginal localement.

16:58 - Montsinéry-Tonnegrande : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour de municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande, la participation sera décortiquée. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 59,02 % lors du premier round, au-dessus de la moyenne nationale. C'étaient 769 votants qui étaient allés voter alors que débutait la crise du Covid. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 40,09 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux échéances locales, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 23,34 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 35,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 12,49 % des citoyens locaux. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Montsinéry-Tonnegrande comme une commune où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - Montsinéry-Tonnegrande : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Montsinéry-Tonnegrande. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Montsinéry-Tonnegrande avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,86% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Montsinéry-Tonnegrande plébiscitaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) avec 76,41% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Davy Rimane culminant à 100,00% des voix dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Montsinéry-Tonnegrande ? Lors des législatives de 2022, les votants de Montsinéry-Tonnegrande portaient leur choix sur Davy Rimane (DVG) avec 39,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,79%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Montsinéry-Tonnegrande votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (47,68%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,78% pour Marine Le Pen, contre 27,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Montsinéry-Tonnegrande une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Montsinéry-Tonnegrande Concernant la pression fiscale à Montsinéry-Tonnegrande, la recette fiscale par foyer s'est établie à 787 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 814 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 64,05 % en 2024 (contre près de 31,13 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 95 050 € en 2024, en net recul par rapport aux 326 000 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 24,68 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Patrick Lecante vainqueur de la dernière élection municipale à Montsinéry-Tonnegrande Il peut se révéler instructif d'analyser les résultats des dernières municipales à Montsinéry-Tonnegrande. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Lecante a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 376 voix (51,01%). À ses trousses, Charles-Henri Delar a engrangé 35,54% des votes. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.