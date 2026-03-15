Résultat municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande (97356) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montsinéry-Tonnegrande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montsinéry-Tonnegrande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsinéry-Tonnegrande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LABEAU
Patrick LABEAU MT "PARTAGEONS NOTRE AVENIR" 		493 49,50%
Christian PORTHOS
Christian PORTHOS AGIR POUR MONTSINERY-TONNEGRANDE 		298 29,92%
Charles-Henri DELAR
Charles-Henri DELAR Agissons ensemble pour le bien-être de Tous 		143 14,36%
Georges Michel PHINERA-HORTH
Georges Michel PHINERA-HORTH UAQH MONTSINERY-TONNEGRANDE 		62 6,22%
Participation au scrutin Montsinéry-Tonnegrande
Taux de participation 63,36%
Taux d'abstention 36,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 034

Source : ministère de l’Intérieur

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