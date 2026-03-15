Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsoult : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsoult [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Montsoult sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Montsoult.
L'actu des élections municipales 2026 à Montsoult
13:45 - Les contribuables de Montsoult se prononceront-ils sur les impôts ?
Si l'on observe la fiscalité de Montsoult, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,73 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 25 800 euros. Un montant loin des 820 690 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montsoult est passé à 32,00 % en 2024 (contre 12,93 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, constitue un repère intéressant. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montsoult a représenté 1 144 euros en 2024 contre 916 euros en début de mandat.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Montsoult ?
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Montsoult. Dès le premier tour, Silvio Biello a pris les commandes en rassemblant 54,36% des suffrages. En deuxième position, Fabrice Dufour a engrangé 564 bulletins valides (45,63%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Silvio Biello a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Montsoult, ce décor pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité sera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Montsoult
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Montsoult sont les suivants : de 8 h à 20 h sans interruption. En 2026, les habitants de Montsoult sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montsoult
|Tête de listeListe
|
Philippe Chanzy
Liste d'extrême droite
EPA - MONTSOULT AVEC BON SENS
|
|
Franck Sitbon
Liste Divers
MONTSOULT ENSEMBLE
|
|
Silvio Biello
Liste Divers
PROGRES ET INTERET COMMUNAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Silvio Biello (18 élus) Progrés et intéret communal
|672
|54,36%
|
|Fabrice Dufour (5 élus) Montsoult pour vous
|564
|45,63%
|
|Participation au scrutin
|Montsoult
|Taux de participation
|47,76%
|Taux d'abstention
|52,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 269
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Mellul (18 élus) Un nouvel elan pour montsoult
|875
|54,55%
|
|Laurence Cartier-Boistard (5 élus) Progrès et intérêt communal
|729
|45,44%
|
|Participation au scrutin
|Montsoult
|Taux de participation
|64,84%
|Taux d'abstention
|35,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,12%
|Nombre de votants
|1 673
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