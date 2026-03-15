Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsoult : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Montsoult

Tête de listeListe
Philippe Chanzy
Philippe Chanzy Liste d'extrême droite
EPA - MONTSOULT AVEC BON SENS
  • Philippe Chanzy
  • Dominique Saradin
  • Olivier Cornet
  • Angelina Cornet
  • Denis Barbat
  • Céline Carvalho
  • Olivier Genaivre
  • Christelle Gueutal
  • Florian Martinez
  • Angelique Fleury
  • Baptiste Mfitumukiza-Bonhomme
  • Alexia Crinier
  • Galien Forie
  • Carène Guillonneau
  • Ludovic Surdi
  • Julie Fromont
  • Arnaud Crinier
  • Marie-France Roussin
  • Frédéric Ta
  • Vanessa Nourmont
  • Pascal David
  • Shana Ta
  • Jean-Pierre Laridan
  • Florence Colomba
  • Jean-Louis Pearon
  • Edith Pasture
  • Kylan Ta
  • Simone Hankar
  • Rémi Repettati
Franck Sitbon
Franck Sitbon Liste Divers
MONTSOULT ENSEMBLE
  • Franck Sitbon
  • Françoise Chemla
  • Michel Sberro
  • Chrystele Morel
  • Pierre Castel
  • Martine Croce
  • Gennaio Aiello
  • Carine Lamy
  • Renaud Mailler
  • Pauline Chemla
  • Christian Celestin
  • Stéphanie Didon
  • Dimitri Talbot
  • Sandrine Dole
  • Yves Antheaume
  • Christina Mendes
  • Franck Pommery
  • Ghislaine Noirot
  • Christophe Teyssier
  • Séverine Goedgebeur
  • Etienne Bécot
  • Manon Desroses
  • Adrien Verlande
  • Emmanuelle Delarue
  • Christophe Rondeau
  • Dominique Boyer
  • Frédéric Maillard
  • Stéphanie Hans
  • Kevin Cholet
Silvio Biello
Silvio Biello Liste Divers
PROGRES ET INTERET COMMUNAL
  • Silvio Biello
  • Laurence Cartier-Boistard
  • Gilles Weckmann
  • Josette Framery
  • Pascal Bosret
  • Laurence Berigel
  • Jean Paul Arnau
  • Olympe Oger
  • Pascal Pecqueux
  • Isabelle Morliere
  • Laurent Boistard
  • Laurence Bonnier-Fruchon
  • Michel Molinari
  • Veronica Mancuso
  • Bruno Hoarau
  • Jocelyne Molinari
  • Soulimane Haddak
  • Josiane Kaikinger
  • Cyril Marcos
  • Sylvie Goncalves
  • Frédéric Venere
  • Patrizia Scarpa
  • Sofiane Bessah
  • Diana Neisius
  • Gaêtan Berthelot
  • Jennilee Graffagnino
  • Patrick Thuilliez
  • Joëlle Verdier
  • Pierre-Claude Desgoutte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Silvio Biello
Silvio Biello (18 élus) Progrés et intéret communal 		672 54,36%
  • Silvio Biello
  • Laurence Cartier-Boistard
  • Franck Sitbon
  • Françoise Chemla
  • Gilles Weckmann
  • Josette Framery
  • Joël Grisey
  • Chrystele Morel
  • Pascal Bosret
  • Olympe - Isabelle Oger
  • Jean Paul Arnau
  • Laurence Fruchon-Bonnier
  • Franck Begard
  • Melanie Allamellou
  • Geoffray Chardon
  • Daniela Pommery
  • Xavier Gerard
  • Dominique Boyer-Nazzari
Fabrice Dufour
Fabrice Dufour (5 élus) Montsoult pour vous 		564 45,63%
  • Fabrice Dufour
  • Caroline Berdou
  • Philippe Chanzy
  • Evelyne Jashari
  • Christophe Henriet
Participation au scrutin Montsoult
Taux de participation 47,76%
Taux d'abstention 52,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 269

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Mellul
Lucien Mellul (18 élus) Un nouvel elan pour montsoult 		875 54,55%
  • Lucien Mellul
  • Geneviève Benard-Raisin
  • Bernard Raux
  • Dominique Gloaguen
  • Fabrice Dufour
  • Catherine Roy
  • Franck Sitbon
  • Edith Pasture
  • Jean-Pierre Laridan
  • Fabienne Gestin
  • Gérard Girod
  • Aline Van Der Lee
  • Philippe Chanzy
  • Marie-France Roussin
  • Alexis Hennequin
  • Dominique David
  • Christophe Henriet
  • Simone Hankar
Laurence Cartier-Boistard
Laurence Cartier-Boistard (5 élus) Progrès et intérêt communal 		729 45,44%
  • Laurence Cartier-Boistard
  • Thierry Parent
  • Ghislaine Boissonnade
  • Jacky Leplat
  • Nadia Gillette
Participation au scrutin Montsoult
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,12%
Nombre de votants 1 673

Villes voisines de Montsoult

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