Résultat municipale 2026 à Montsoult (95560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montsoult a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montsoult, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montsoult [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Silvio BIELLO
Silvio BIELLO (22 élus) PROGRES ET INTERET COMMUNAL 		847 55,07%
  • Silvio BIELLO
  • Laurence CARTIER-BOISTARD
  • Gilles WECKMANN
  • Josette FRAMERY
  • Pascal BOSRET
  • Laurence BERIGEL
  • Jean Paul ARNAU
  • Olympe OGER
  • Pascal PECQUEUX
  • Isabelle MORLIERE
  • Laurent BOISTARD
  • Laurence BONNIER-FRUCHON
  • Michel MOLINARI
  • Veronica MANCUSO
  • Bruno HOARAU
  • Jocelyne MOLINARI
  • Soulimane HADDAK
  • Josiane KAIKINGER
  • Cyril MARCOS
  • Sylvie GONCALVES
  • Frédéric VENERE
  • Patrizia SCARPA
Franck SITBON
Franck SITBON (3 élus) MONTSOULT ENSEMBLE 		399 25,94%
  • Franck SITBON
  • Françoise CHEMLA
  • Michel SBERRO
Philippe CHANZY
Philippe CHANZY (2 élus) EPA - MONTSOULT AVEC BON SENS 		292 18,99%
  • Philippe CHANZY
  • Dominique SARADIN
Participation au scrutin Montsoult
Taux de participation 58,00%
Taux d'abstention 42,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 588

Source : ministère de l’Intérieur

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