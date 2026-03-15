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19:21 - Analyse socio-économique de Montsoult : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Montsoult, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 095 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 255 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 235 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,63% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,96% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 218 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 36,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 280,16 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Montsoult s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - À Montsoult, le Rassemblement national se positionne en force aux élections de 2026 Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Montsoult il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,46% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,33% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,21% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Montsoult comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,15% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,34% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,06% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Montsoult avant 2026 Pour cette élection municipale, l'abstention à Montsoult sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 52,24 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 47,76 %) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 21,48 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 45,52 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,93 %, contre 49,07 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Montsoult nettement ancré à droite il y a deux ans Le panorama politique de Montsoult a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (33,15%). Nadejda Remy (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Montsoult une vingtaine de jours plus tard avec 35,34%. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,37%. Au second tour, c'est en revanche Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 52,94% des suffrages exprimés.

14:57 - À Montsoult, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montsoult était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 25,47% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,56%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 56,67% pour Emmanuel Macron, contre 43,33% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Montsoult soutenaient en priorité Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 27,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Vuilletet virant de nouveau en tête avec 51,56% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Montsoult comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les contribuables de Montsoult se prononceront-ils sur les impôts ? Si l'on observe la fiscalité de Montsoult, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,73 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville près de 25 800 euros. Un montant loin des 820 690 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Montsoult est passé à 32,00 % en 2024 (contre 12,93 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, constitue un repère intéressant. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Montsoult a représenté 1 144 euros en 2024 contre 916 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Montsoult ? Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Montsoult. Dès le premier tour, Silvio Biello a pris les commandes en rassemblant 54,36% des suffrages. En deuxième position, Fabrice Dufour a engrangé 564 bulletins valides (45,63%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Silvio Biello a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Montsoult, ce décor pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité sera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.