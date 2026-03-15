Résultat municipale 2026 à Montussan (33450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Montussan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Montussan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Montussan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DUPIC
Frédéric DUPIC (24 élus) Continuons Ensemble pour Montussan 		1 308 72,91%
  • Frédéric DUPIC
  • Corinne JEAN-THEODORE
  • Sébastien CANTERO
  • Nathalie CHANSARD
  • Gérard BILLOT
  • Valérie TODESCO
  • Geoffrey QUELLIEN
  • Fleur BOULDÉ
  • Francis CARPE
  • Céline PINARD
  • Nicolas SCHELL
  • Kimberley PAJAUD
  • Fabien GODRIE
  • Laure BAZZANI
  • Carlos DA CUNHA
  • Isabelle PARIES
  • Jean-François GARCIA
  • Guenaëlle IMBERT
  • Jean-Michel PELTIER
  • Nadine DUCONGER
  • Pierre BARBÉ
  • Karine COURSIER
  • Jean-Marie RAILLARD
  • Laeticia MOMTBRUN
Christophe VIGOUREUX
Christophe VIGOUREUX (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR MONTUSSAN 		486 27,09%
  • Christophe VIGOUREUX
  • Sylvie FONTENEAU
  • Laurent LANGLADE
Participation au scrutin Montussan
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 1 848

Source : ministère de l’Intérieur

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