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19:17 - Le poids démographique et économique de Montussan aux élections municipales Dans la commune de Montussan, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 422 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,77%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 351 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1900 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,97%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,50%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Montussan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,28% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Montussan Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Montussan en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,01% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 42,19% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,90% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Montussan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 36,28% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,58% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 44,61% lors du vote final.

16:58 - Montussan : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'affluence dans les isoloirs de Montussan constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 34,24 % lors des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. S'agissant de choisir leur maire, les municipales demeurent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les Français participent le plus massivement. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 79,23 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,70 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,69 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins participative que la moyenne.

15:59 - Montussan : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Montussan a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Les Européennes de juin 2024 à Montussan avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,28%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,79% des voix. Les élections des députés à Montussan qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Julie Rechagneux (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 37,58% au premier tour, devant Alain David (Union de la gauche) avec 33,08%. Au second tour, c'est en revanche Alain David (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 55,39% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Montussan : ce qu'il faut comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Montussan accordaient leurs suffrages à Alain David (Nupes) avec 32,76% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Melissa Karaca (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,98%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Montussan qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 28,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,81% pour Emmanuel Macron, contre 42,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Montussan ces dernières années ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Montussan, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 824 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 678 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 42,22 % en 2024 (contre environ 24,76 % en 2020). La moyenne au niveau national, approchant les 40 %, permet de contextualiser ce chiffre. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 16 400 euros de recettes en 2024, loin des quelque 510 800 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 10,85 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Montussan L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Montussan s'avère très instructive. Seule en lice, 'Continuons ensemble pour montussan' menée par Frédéric Dupic a naturellement obtenu 748 voix (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Montussan, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans véritable compétition. La publication des candidatures fournit déjà un élément de réponse particulièrement clair.