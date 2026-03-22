Résultat de l'élection municipale 2026 à Moosch : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moosch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moosch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moosch.
L'actu des élections municipales 2026 à Moosch
11:45 - José Schruoffeneger et Jean-Marie Munsch aux premières places dimanche dernier
Pour le lancement des municipales à Moosch, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin s'est soldé par une participation de 64,75 % localement. C'est José Schruoffeneger qui a terminé premier en récoltant 46,73 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Marie Munsch a obtenu la seconde place avec 40,65 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. José Schruoffeneger a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 53 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Etienne Wieder est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moosch
Le deuxième tour des élections municipales à Moosch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
José Schruoffeneger
Divers
Pour Moosch, toujours ensemble
|
|
Jean-Marie Munsch
Divers
Un nouvel élan pour Moosch
|
|
Etienne Wieder
Divers
Tous ensemble pour Moosch
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moosch
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|José SCHRUOFFENEGER (Ballotage) Pour Moosch, toujours ensemble
|400
|46,73%
|Jean-Marie MUNSCH (Ballotage) Un nouvel élan pour Moosch
|348
|40,65%
|Etienne WIEDER (Ballotage) Tous ensemble pour Moosch
|108
|12,62%
|Participation au scrutin
|Moosch
|Taux de participation
|64,75%
|Taux d'abstention
|35,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|876
Source : ministère de l’Intérieur
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