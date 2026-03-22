Résultat de l'élection municipale 2026 à Moosch : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moosch

Le deuxième tour des élections municipales à Moosch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
José Schruoffeneger
José Schruoffeneger Divers
Pour Moosch, toujours ensemble
  • José Schruoffeneger
  • Pascale Ringenbach-Rudler
  • Bertrand Mura
  • Marie-Eve Paolin
  • Bastien Gully
  • Johanna Bergagnini
  • Didier Louvet
  • Laetitia Hottmann
  • Christophe Steinel
  • Nathalie Lindecker
  • Bernard Walter
  • Sandra Mura Bilong
  • Daniel Finck
  • Jessica Da Costa
  • Anthony Welker
  • Tania Fornelli
  • Michel Quin
  • Fanny Trens
  • Rodolphe Ferran
  • Anne-Caroline Lebidan
  • Richard Zussy
Jean-Marie Munsch
Jean-Marie Munsch Divers
Un nouvel élan pour Moosch
  • Jean-Marie Munsch
  • Sylviane Riethmuller
  • Christophe Strich
  • Mélanie Gueudinot
  • Johann Welker
  • Anita Rahm
  • Frédéric Herzog
  • Patricia Marques
  • Steve Lardé
  • Julie Friess
  • Chritophe Gillmé
  • Elodie Gehin
  • Valentin Munsch
  • Nadine Binder
  • Emmanuel Georges Guilbert
  • Béatrice Walter
  • Nicolas Chiericato
  • Christelle Mehr
  • Jean-François Hansberger
  • Marthe Berna
  • Martin Berna
Etienne Wieder
Etienne Wieder Divers
Tous ensemble pour Moosch
  • Etienne Wieder
  • Isabelle Obrecht
  • Jérôme Iltis
  • Claude Maurer-Kieffer
  • Alain Demael
  • Camille Voelin
  • Thiébaud Stoecklin
  • Anne-Catherine Ruffio
  • Michel Fellmann
  • Sonia Welker
  • Jean-Luc Charles Robert Obrecht
  • Charline Iltis
  • Pierre Herrgott
  • Nicole Ruffio
  • Frédéric Kirbihler
  • Claudine Hoffner
  • Patrice Jean-Pierre Pochard
  • Marianne Jacquey ép Van Camp
  • Paul Hoffner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moosch

Tête de listeListe Voix % des voix
José SCHRUOFFENEGER
José SCHRUOFFENEGER (Ballotage) Pour Moosch, toujours ensemble 		400 46,73%
Jean-Marie MUNSCH
Jean-Marie MUNSCH (Ballotage) Un nouvel élan pour Moosch 		348 40,65%
Etienne WIEDER
Etienne WIEDER (Ballotage) Tous ensemble pour Moosch 		108 12,62%
Participation au scrutin Moosch
Taux de participation 64,75%
Taux d'abstention 35,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 876

Source : ministère de l’Intérieur

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