Résultat municipale 2026 à Morancé (69480) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Morancé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Morancé, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morancé [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Claire PEIGNÉ
Claire PEIGNÉ MORANCE 2026, UNE COMMUNE VIVANTE 		425 66,51%
Nicolas BORY
Nicolas BORY Morancé pour tous 		214 33,49%
Participation au scrutin Morancé Partiels *
Taux de participation 65,61%
Taux d'abstention 34,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 664

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Morancé

En savoir plus sur Morancé