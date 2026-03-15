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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Morancé : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Morancé, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 4,94% et une densité de population de 245 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, atteignant 28,36%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,00%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (53,28%), témoignent d'une population instruite à Morancé, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Morancé ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Morancé en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 19,30% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,53% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,97% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Morancé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,42% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,92% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 35,61% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Morancé Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Morancé sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. En 2020, la participation avait atteint 29,63 % au premier round, un score très inférieur aux 44,7 % du pays, représentant 502 votants alors que le pays était bousculé par le coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 86,21 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). La mobilisation atteignait de son côté 63,49 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 79,40 %, contre seulement 54,96 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une localité civiquement engagée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Morancé a-t-elle voté ? Les Européennes de juin 2024 à Morancé avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,42%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,22% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Morancé avaient ensuite favorisé Patrick Louis (Union de l'extrême droite) avec 30,92% au premier tour, devant Alexandre Portier (Les Républicains) avec 26,43%. Au second tour, c'est en revanche Alexandre Portier (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 64,39% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Morancé a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Morancé, l'élection en 2022 fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Morancé plébiscitaient Ambroise Méjean (Ensemble !) avec 31,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ambroise Méjean virant de nouveau en tête avec 51,96% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Morancé privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (36,87%), devant Marine Le Pen qui obtenait 19,30%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,47% pour Emmanuel Macron, contre 33,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Morancé comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les premières municipales à Morancé depuis la réforme fiscale Alors que les impôts locaux ont baissé à Morancé depuis la dernière élection, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,60 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 21 000 € la même année. Un montant loin des 456 900 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Morancé s'est établi à 31,61 % en 2024 (contre 19,20 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Morancé s'est chiffrée à environ 567 euros en 2024 (contre 759 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Morancé Dans la ville de Morancé, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à l'heure actuelle marqués par le résultat du dernier scrutin. Sans aucune opposition, 'Ensemble, vivons morancé' a naturellement obtenu 390 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Morancé, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Un début de réponse assez éloquent a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.