Résultat de l'élection municipale 2026 à Morangis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morangis

Tête de listeListe
Dominique Hérault
Dominique Hérault Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Morangis
  • Dominique Hérault
  • Jean-Marc Mialet
  • Sylvie Pitis
  • Stephane Kuster
  • Amel El Baklouti
  • Serge Houziel
  • Camille Herault
  • Franck Viallard
  • Aurélie Bernard
  • Jean-Marc Dufour
  • Sarah Escudier
  • Denis Decogne
  • Anca Pall
  • Gérard Aviegne
  • Sabrina Houfani
  • Charles-Steven Mai
  • Katia Hippolyte
  • Mickael Houziel
  • Amelia Da Cunha
  • Pascal Greneche
  • Anne-Marie Veres
  • Jean-Philippe Manderveld
  • Isabelle Godey
  • Jacques Kechichian
  • Alexia Le Minoux
  • Silvio Bolis
  • Françoise Bolis
  • Patrick Renard
  • Marie-José Sciabbarrasi
  • Fernando Martins
  • Annick Geoffroy
  • José Gonçalves
  • Barbara Antunes
  • Sylvain Petitclair
  • Carine Greco-Lecordonnier
Brigitte Vermillet
Brigitte Vermillet Liste des Républicains
Passion Morangis - Agir, encore et toujours pour vous
  • Brigitte Vermillet
  • Cyril Poissonnier
  • Quynh Ngo
  • Robert Ally
  • Philomène Pinto
  • Pascal Leroy
  • Marie Hamidou
  • Jean-Jacques Legrand
  • Jeannette Brazda
  • Thierry Hordesseaux
  • Caroline Delaire
  • Paulo Ramos
  • Emmanuelle Di Mambro
  • Pierre Grare
  • Laurence Agrapart
  • Daniel Gizzi
  • Audrey Joachim
  • Yvon Coadou
  • Carole Personnier
  • Lionel Marsault
  • Aurélie Boudet
  • Albert Biossi
  • Sandra Marthely
  • Didier Guyot
  • Sandrine Bigotte
  • Didier Plisson
  • Grace Pan
  • Vincent Mauduit
  • Magali Boisseau
  • Dany Camacho
  • Estelle Pintart
  • Cyril Le Brun
  • Alyssa Ahmadi
  • Jean-Marie Teyssendie
  • Christel Jeannot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Vermillet
Brigitte Vermillet (26 élus) Passion morangis agir vraiment 		1 968 55,26%
  • Brigitte Vermillet
  • Jean-Marc Dufour
  • Monique Cancalon
  • Robert Ally
  • Fabienne Riquart
  • Jean-Jacques Legrand
  • Laureen Oliveres
  • Pascal Leroy
  • Marie Hamidou
  • Paulo Ramos
  • Jeannette Brazda
  • Claude Delobel
  • Quynh Ngo
  • Thierry Hordesseaux
  • Martine Musa
  • Yvon Coadou
  • Josiane Gonzalez Lamoureux
  • Serge Houziel
  • Caroline Delaire
  • Albert Biossi
  • Philomene Pinto
  • Daniel Gizzi
  • Samira El Haddad
  • Michel Riegert
  • Emma Di Mambro
  • Dany Camacho
Grégory Mèche
Grégory Mèche (5 élus) Morangis pour tous une attention pour chacun 		1 057 29,68%
  • Grégory Mèche
  • Zohra Toualbi
  • André Pereira
  • Mathilde Goujon
  • Michel Signarbieux
Xavier Dugoin
Xavier Dugoin (2 élus) Une nouvelle énergie pour morangis 		536 15,05%
  • Xavier Dugoin
  • Carole Personnier
Participation au scrutin Morangis
Taux de participation 42,83%
Taux d'abstention 57,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 637

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Vermillet
Brigitte Vermillet Passion morangis agir vraiment 		1 575 45,32%
Grégory Mèche
Grégory Mèche Morangis pour tous une attention pour chacun 		1 070 30,79%
Xavier Dugoin
Xavier Dugoin Une nouvelle énergie pour morangis 		830 23,88%
Participation au scrutin Morangis
Taux de participation 41,86%
Taux d'abstention 58,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 549

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Noury
Pascal Noury (24 élus) Morangis pour tous 2014 		2 237 40,42%
  • Pascal Noury
  • Nicole Barrault
  • Henrique Pinto
  • Evelyne Contremoulin
  • Gérard Doutre
  • Florence Audren
  • José De Sousa
  • Marie Hamidou
  • Michel Signarbieux
  • Muriel Monjanel
  • Michel Becquet
  • Catherine Laisney
  • Marco Varutti
  • Françoise Torrent
  • Jean-Charles Touboul
  • Marie-José Fortems
  • Hervé Huchon
  • Zohra Toualbi
  • Laurent Virly
  • Isabelle Roptin
  • Khalid Essaadi
  • Françoise Male
  • Martial Gauthier
  • Audrey Dejoux
Brigitte Vermillet
Brigitte Vermillet (6 élus) Passion morangis 2014 		2 064 37,29%
  • Brigitte Vermillet
  • Jean-Marc Dufour
  • Monique Cancalon
  • Michel Riegert
  • Jeannette Brazda
  • Laurent Malet
Dominique Herault
Dominique Herault (3 élus) Bien vivre l'avenir de morangis 		1 233 22,28%
  • Dominique Herault
  • Sébastien Templet-Belmont
  • Sylvie Cade
Participation au scrutin Morangis
Taux de participation 65,57%
Taux d'abstention 34,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 5 645

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Noury
Pascal Noury Morangis pour tous 2014 		1 878 35,77%
Brigitte Vermillet
Brigitte Vermillet Passion morangis 2014 		1 563 29,77%
Dominique Herault
Dominique Herault Morangis avenir 		1 060 20,19%
Sébastien Templet-Belmont
Sébastien Templet-Belmont Bien vivre ma ville morangis 2014 		748 14,25%
Participation au scrutin Morangis
Taux de participation 62,93%
Taux d'abstention 37,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 5 418

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