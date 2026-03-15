Résultat de l'élection municipale 2026 à Morangis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Morangis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Morangis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Morangis.
L'actu des élections municipales 2026 à Morangis
13:09 - Quel était le résultat des dernières municipales à Morangis ?
Il peut se révéler éclairant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Morangis. À l'occasion du premier vote à l'époque, Brigitte Vermillet (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 45,32% des suffrages. Sur la seconde marche, Grégory Mèche (Divers gauche) a engrangé 30,79% des suffrages. Xavier Dugoin (Divers droite) était troisième, rassemblant 830 suffrages (23,88%). Ce gain saillant installait le leader dans un certain confort. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Brigitte Vermillet l'a finalement emporté avec 1 968 voix (55,26%), face à Grégory Mèche rassemblant 1 057 votants (29,68%) et Xavier Dugoin réunissant 15,05% des suffrages. La prime au premier s'est renforcée pour se transformer en un triomphe éclatant et sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a certainement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite éliminées, sécurisant 393 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Morangis
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 8 477 électeurs de Morangis de se prononcer sur les défis qui concernent leur ville. À Morangis et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Brigitte Vermillet (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste des prétendants à Morangis. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Morangis sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Cette page affichera les résultats à Morangis dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morangis
|Tête de listeListe
|
Dominique Hérault
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Morangis
|
|
Brigitte Vermillet
Liste des Républicains
Passion Morangis - Agir, encore et toujours pour vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Vermillet (26 élus) Passion morangis agir vraiment
|1 968
|55,26%
|
|Grégory Mèche (5 élus) Morangis pour tous une attention pour chacun
|1 057
|29,68%
|
|Xavier Dugoin (2 élus) Une nouvelle énergie pour morangis
|536
|15,05%
|
|Participation au scrutin
|Morangis
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 637
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Vermillet Passion morangis agir vraiment
|1 575
|45,32%
|Grégory Mèche Morangis pour tous une attention pour chacun
|1 070
|30,79%
|Xavier Dugoin Une nouvelle énergie pour morangis
|830
|23,88%
|Participation au scrutin
|Morangis
|Taux de participation
|41,86%
|Taux d'abstention
|58,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 549
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Noury (24 élus) Morangis pour tous 2014
|2 237
|40,42%
|
|Brigitte Vermillet (6 élus) Passion morangis 2014
|2 064
|37,29%
|
|Dominique Herault (3 élus) Bien vivre l'avenir de morangis
|1 233
|22,28%
|
|Participation au scrutin
|Morangis
|Taux de participation
|65,57%
|Taux d'abstention
|34,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Nombre de votants
|5 645
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Noury Morangis pour tous 2014
|1 878
|35,77%
|Brigitte Vermillet Passion morangis 2014
|1 563
|29,77%
|Dominique Herault Morangis avenir
|1 060
|20,19%
|Sébastien Templet-Belmont Bien vivre ma ville morangis 2014
|748
|14,25%
|Participation au scrutin
|Morangis
|Taux de participation
|62,93%
|Taux d'abstention
|37,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|5 418
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