En direct

19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Morangis Au cœur de la campagne électorale municipale, Morangis se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 773 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 167 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 18,86% des résidents sont des enfants, et 29,13% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 2 323 résidents étrangers, soit 16,87% de la population, favorise son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 49,45% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1125,23 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Morangis écrit une nouvelle page de l'histoire française.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Morangis Le RN restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Morangis en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,94% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,66% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 21,45% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Morangis comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 35,97% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,65% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,81% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Morangis ? Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Morangis sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, la participation s'était établie à 41,86 % au premier tour, dans la moyenne nationale, représentant 3 549 votants alors que l'événement avait été maintenu en pleine pandémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 77,80 %. La mobilisation atteignait de son côté 51,83 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,49 %, contre seulement 45,77 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Morangis a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le paysage politique de Morangis a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (35,97%). Natacha Goupy (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Morangis quelques semaines plus tard avec 37,65%. Jérôme Guedj (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 21,73%. C'est pourtant Jérôme Guedj (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,19% des suffrages exprimés.

14:57 - Les électeurs de Morangis avaient opté pour le centre-droit il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Morangis privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,41%), devant Marine Le Pen qui récoltait 23,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,34% pour Emmanuel Macron, contre 41,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Morangis accordaient leurs suffrages à Amélie de Montchalin (Ensemble !) avec 30,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,43% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Morangis un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité à Morangis : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Morangis, la taxe d'habitation a affiché un taux à 20,69 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 247 700 euros environ la même année, contre 5 754 220 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Morangis s'est établi à environ 34,46 % en 2024 (contre 16,76 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Morangis a atteint 1 290 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 349 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Morangis ? Il peut se révéler éclairant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Morangis. À l'occasion du premier vote à l'époque, Brigitte Vermillet (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 45,32% des suffrages. Sur la seconde marche, Grégory Mèche (Divers gauche) a engrangé 30,79% des suffrages. Xavier Dugoin (Divers droite) était troisième, rassemblant 830 suffrages (23,88%). Ce gain saillant installait le leader dans un certain confort. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Brigitte Vermillet l'a finalement emporté avec 1 968 voix (55,26%), face à Grégory Mèche rassemblant 1 057 votants (29,68%) et Xavier Dugoin réunissant 15,05% des suffrages. La prime au premier s'est renforcée pour se transformer en un triomphe éclatant et sans équivoque. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a certainement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite éliminées, sécurisant 393 voix supplémentaires entre les deux tours.