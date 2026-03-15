Résultat municipale 2026 à Morangis (91420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morangis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morangis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morangis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte VERMILLET
Brigitte VERMILLET (28 élus) Passion Morangis - Agir, encore et toujours pour vous 		2 969 68,81%
  • Brigitte VERMILLET
  • Cyril POISSONNIER
  • Quynh NGO
  • Robert ALLY
  • Philomène PINTO
  • Pascal LEROY
  • Marie HAMIDOU
  • Jean-Jacques LEGRAND
  • Jeannette BRAZDA
  • Thierry HORDESSEAUX
  • Caroline DELAIRE
  • Paulo RAMOS
  • Emmanuelle DI MAMBRO
  • Pierre GRARE
  • Laurence AGRAPART
  • Daniel GIZZI
  • Audrey JOACHIM
  • Yvon COADOU
  • Carole PERSONNIER
  • Lionel MARSAULT
  • Aurélie BOUDET
  • Albert BIOSSI
  • Sandra MARTHELY
  • Didier GUYOT
  • Sandrine BIGOTTE
  • Didier PLISSON
  • Grace PAN
  • Vincent MAUDUIT
Dominique HÉRAULT
Dominique HÉRAULT (5 élus) Rassemblement pour Morangis 		1 346 31,19%
  • Dominique HÉRAULT
  • Jean-Marc MIALET
  • Sylvie PITIS
  • Stephane KUSTER
  • Amel EL BAKLOUTI
Participation au scrutin Morangis
Taux de participation 51,22%
Taux d'abstention 48,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 4 534

Source : ministère de l’Intérieur

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