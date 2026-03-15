Résultat municipale 2026 à Mordelles (35310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mordelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mordelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mordelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Armelle BILLARD
Armelle BILLARD (24 élus) MORDELLES EN COMMUN 		2 293 63,61%
  • Armelle BILLARD
  • Mathieu BROUARD
  • Sylvie GUILLEMOT
  • Jean-Mary BERTHELOT
  • Maud DESMAS
  • Johanny BRIMER
  • Caroline ECKERN
  • Pierrick BOTREL
  • Mirella GÖTZ-OVA
  • Christian LE TURNIER
  • Stéphanie HERVIAULT
  • Dominique JAUMARD
  • Anne RENAULT WASSE
  • Cedric NIZAN
  • Youna LE HÉNANFF
  • Grégory FOUCHER
  • Anaïck MESDON
  • Jean-Michel NOZAY
  • Solène DAUVERGNE
  • Jean-Michel LEBRETON
  • Rozenn FINAS
  • Abdullah ALIM
  • Manuella MATEO
  • Pascal KERMORVANT
Ingrid CORMENIER
Ingrid CORMENIER (5 élus) Mordelles 2026, Energie urbaine, Sérénité naturelle 		1 312 36,39%
  • Ingrid CORMENIER
  • David PIANTINO
  • Cécile BOUTREUX
  • Jean-Pierre AFRICA
  • Anne-Sophie LE DOARÉ
Participation au scrutin Mordelles
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 3 727

Source : ministère de l’Intérieur

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