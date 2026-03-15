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19:18 - Mordelles : élections municipales et dynamiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Mordelles regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 831 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 492 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 702 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (85,26%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La présence de 228 résidents étrangers, soit 2,91% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,11%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 31 531 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Mordelles, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les votants de Mordelles de plus en plus séduits par le RN Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections locales à Mordelles il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 16,26% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,15% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 12,54% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mordelles comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,35% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,47% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mickaël Bouloux.

16:58 - Les électeurs de Mordelles vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 49,29 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Mordelles, une proportion assez classique alors que la pandémie du Covid-19 perturbait la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 79,27 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 56,70 % des électeurs (soit environ 3 458 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,57 %, bien au-delà des 53,56 % enregistrés en 2022. Si on prend un peu de recul, la commune se révèle donc plutôt comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Pour cette municipale, cette réalité à Mordelles sera en tout cas capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Mordelles a-t-elle voté ? Mickaël Bouloux (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections législatives à Mordelles en juin 2024 avec 36,78%. Hermine Mauze (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 30,12%. Les votants tranchaient d'ailleurs le débat d'emblée dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Le scrutin des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Mordelles avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,35%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 21,06% des voix. L'orientation des électeurs de Mordelles a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Au regard des élections passées, Mordelles reste un territoire tourné vers le centre La physionomie politique de Mordelles laisse apparaître une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Mordelles accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 38,02%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,85% pour Emmanuel Macron, contre 27,15% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mordelles portaient leur choix sur Florian Bachelier (Ensemble !) avec 42,63% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,43%.

12:58 - À Mordelles, le montant de la pression fiscale est en hausse Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Mordelles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,80 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 51 800 euros la même année. Une recette bien loin des 1 565 320 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Mordelles a évolué pour se fixer à 39,50 % en 2024 (contre 16,10 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mordelles a représenté 843 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 706 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Mordelles ? Les résultats des précédentes élections municipales à Mordelles ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Thierry Le Bihan (Divers) a décroché la première place en rassemblant 1 512 bulletins (53,50%). Juste derrière, Armelle Billard (Divers gauche) a engrangé 1 314 votes (46,49%). Cette victoire sans appel de Thierry Le Bihan a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Mordelles, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche une tâche colossale, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.